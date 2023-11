Phan Như Thảo được chồng đại gia xây tặng biệt thự sát biển, dân tình choáng ngợp vì như lâu đài cổ tích

Nhiều người cho rằng Phan Như Thảo hám lợi, chấp nhận làm vợ thứ 4 nhưng cô chẳng nề hà trước điều tiếng. Cô khẳng định việc kết hôn với đại gia Đức An là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình - và có vẻ điều đó đúng với hiện tại khi càng ngày Phan Như Thảo càng được chồng đại gia chiều chuộng.

Tuy không còn hoạt động nhiều trong showbiz Việt nhưng Phan Như Thảo vẫn luôn được khán giả quan tâm, chú ý về cuộc sống riêng kể từ khi kết hôn và sinh con với ông xã Đức An.

"Đã xong phần kiến trúc và em ấy thật là đẹp. Cám ơn honey Nguyễn Đức An. Santo By The Sea xin được ra mắt giai đoạn 1, bây giờ sẽ bắt đầu vào phần trang trí và hoàn thiện ạ", Phan Như Thảo chia sẻ.

Căn biệt thự rộng 800 m2 sát bờ biển, được vợ chồng Phan Như Thảo xây dựng theo lối kiến trúc Địa Trung Hải với tường trắng và cửa vòm. Ảnh: FBNV

Cựu mẫu cho biết, cô cùng ông xã bố trí nội thất theo đúng tinh thần phong cách Địa Trung Hải. Đại gia Đức An - chồng Phan Như Thảo - hé lộ sẽ không giới hạn kinh phí. Anh muốn đầu tư tốt nhất để biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng lý tưởng.

Theo Đức An, kế hoạch này xuất phát từ mong muốn có một ngôi nhà bên bờ biển của Phan Như Thảo. Đã lâu, cô hay hình dung về những buổi sáng được thức giấc trong tiếng sóng vỗ và đưa mắt qua cửa sổ ngắm bình minh trên biển.

Nhìn từ ngoài vào, biệt thự của Phan Như Thảo trông như một lâu đài cực xa hoa và bề thế được phủ tông trắng sang trọng và nổi bật. Bên trong được xây dựng theo hướng kiến trúc cổ điển với điểm nhấn là những ô cửa hình mái vòm, tông màu chủ đạo là trắng, xanh biển.

Biệt thự có hẳn hồ bơi bên trong để chủ nhân có thể thoải mái thư giãn cùng tầm nhìn hướng ra biển tạo cảm giác mở. Các bậc thang được thiết kế theo phong cách Châu Âu vừa hiện đại lại vừa hoài cổ.

Cựu mẫu tại căn biệt thự của hai vợ chồng. Ảnh: FBNV

Bất động sản mà vợ chồng Phan Như Thảo hiện có được trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước. Sau đám hỏi 2015, họ về ngôi nhà ở quận 1, TP HCM chung sống. Cơ ngơi này được đại gia Đức An mua từ trước, có giá trị thời điểm đó là hơn 50 tỷ đồng. Hiện Phan Như Thảo sử dụng mặt tiền của ngôi nhà để kinh doanh còn các lầu trên dùng cho sinh hoạt.

Ở Đà Lạt, vợ chồng cựu người mẫu có hai miếng đất ở trung tâm thành phố và một lô khác bên hồ Tuyền Lâm. Đức An đã xây dựng hai biệt thự gỗ sát nhau với phong cách kiến trúc Bắc Âu. Cả hai lần lượt được đưa vào sử dụng từ năm 2018 và 2020.

Căn biệt thực gỗ sang trọng của vợ chồng Phan Như Thảo tại Đà Lạt. Ảnh: Internet

Ngoài ra, đại gia Đức An có nhiều biệt thự, căn hộ, đất dự án khác tại Đà Nẵng, Vũng Tàu, Bình Thuận... Anh còn khối tài sản "khủng" ở nước ngoài bao gồm bộ sưu tập xe sang, cổ phiếu, tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Cách đây chưa lâu, chồng Phan Như Thảo chia sẻ ý tưởng mua nhà ở Australia để chuyển sang đó định cư khi con gái đến tuổi đi học. Vợ anh luôn bày tỏ mơ ước được nghỉ hưu sớm khi tích lũy được ngân sách riêng khoảng 100 tỷ đồng.

Cựu mẫu bên cạnh chồng con. Ảnh: FBNV

Phan Như Thảo được biết đến là người mẫu, diễn viên nổi tiếng với lối diễn xuất tự nhiên, nhan sắc thu hút và thân hình quyến rũ. Cô từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người mẫu triển vọng 2008. Ngoài ra, nữ diễn viên còn góp mặt diễn xuất trong nhiều bộ phim như “Sắc đẹp và danh vọng”, “Gái ế kén chồng”, “Vàng trắng”...

Gác lại sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Như Thảo bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Đức An ở tuổi 27. Sau 6 năm thành gia lập thất, cuộc sống đời thường ngọt ngào của cựu chân dài lại trở thành ao ước của nhiều người. Cuối năm 2016, vợ chồng Đức An - Như Thảo vui mừng chào đón thành viên nhí xinh xắn, lanh lợi.