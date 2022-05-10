Cũng từ ngày "theo chồng bỏ cuộc chơi", Phan Như Thảo toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Từ đây, người hâm mộ không còn thấy một người mẫu với nhan sắc rực rỡ như từng xuất hiện trên sân khấu. Thân hình nặng nề khiến Phan Như Thảo trông già dặn hơn. Việc tặng cân khiến mọi đường nét thanh tú trên gương mặt cựu mẫu biến mất.

Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của mỗi người phụ nữ. Để có được sự xuất hiện của thiên thần nhỏ, người mẹ không chỉ mang nặng đẻ đau mà còn chấp nhận thay đổi ngoại hình. Có thể nhìn vào người mẫu Phan Như Thảo để thấy được điều đó. Từ một chân dài có dáng người mảnh khảnh, được ví như "mình hạc sương mai", nhưng khi hạ sinh đứa con gái đầu lòng, cô đã tăng cân chóng mặt. Cân nặng đỉnh điểm của người đẹp từng chạm mốc 70 kg.

Đỉnh điểm là trong một lần cùng chồng đến trường tổ chức sinh nhật cho con gái Bồ Câu, Phan Như Thảo bị chê già như bà ngoại của con. Cựu mẫu không ngại đáp trả mạnh mẽ và bày tỏ, việc tăng cân không ảnh hưởng đến tình yêu mà chồng dành cho cô. Ngược lại, anh còn thương yêu và thấu hiểu cho sự hy sinh của Phan Như Thảo.

Ý thức được bản thân đã tăng cân ngoài kiểm soát, Phan Như Thảo lao vào tập luyện và ăn uống kiêng khem. Thế nhưng, cũng vì chồng chăm quá tốt mà cô không thể giảm cân thành công. Suốt một thời gian dài, Phan Như Thảo chịu sự dè bỉu, chê bai từ anti-fan.

Trên trang cá nhân, ông xã cựu mẫu - đại gia Đức An cùng nhiều lần bênh vực vợ trước những lời đàm tiếu không hay. Anh bày tỏ, không muốn vợ vì quan tâm đến chuyện cân nặng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí, đại gia Đức An còn thường xuyên vào bếp nấu những món ngon và nịnh vợ ăn.

Tuy nhiên, thông qua những hình ảnh được chia sẻ gần đây, cho thấy ngoại hình của Phan Như Thảo đã có nhiều thay đổi tích cực. Có vẻ như bà mẹ một con muốn "phục thù". Và quả nhiên trời không phụ lòng người.

Màn lột xác ngoạn mục của cựu mẫu sau thời gian bị chê mập ú. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Phan Như Thảo hào hứng cho biết, sau nửa năm ăn uống kiêng khem và tập luyện cô đã giảm được hơn 10 kg. Dù chưa thể lấy lại vóc dáng như thời son rỗi nhưng Phan Như Thảo hài lòng với cơ thể hiện tại.

Không còn thân hình đẫy đà, người đẹp dần lấy lại lưng ong và vòng hai gọn gàng. Trong nhiều hình ảnh được cựu người mẫu chia sẻ, cô trông thon gọn, đầy sức sống.

Thân hình gọn gàng nhờ giảm hơn 10 kg, Phan Như Thảo thấy dễ chọn quần áo hơn. Ảnh: Internet

Theo Phan Như Thảo, cô ăn một chén nhỏ cháo yến mạch loãng cho sáng và trưa. Buổi tối, cựu mẫu ăn cùng chồng con nhưng vẫn chế độ healthy: chủ yếu là rau củ, một ít thịt cá và không tinh bột.

Gia đình cô thống nhất thay dầu ăn bằng dầu dừa và dầu ô liu, thay đường mía bằng đường đường la hán quả và đường ăn kiêng cỏ ngọt (0 kcal). Nếu đói bất chợt trong ngày, cựu mẫu sẽ uống nước sâm bí đao nấu với sơn tra giúp dằn cơn đói đồng thời giảm mỡ máu, thanh lọc cơ thể.

Sau giai đoạn này, cựu người mẫu tập luyện với huấn luyện viên cá nhân mỗi ngày khoảng 90 phút. Người đẹp 33 tuổi cũng thay đổi chế độ ăn uống phù hợp hơn. Cô ăn chuối hoặc cháo yến mạch vào buổi sáng. Buổi trưa, cô chỉ chống đói bằng nước sâm tự nấu. Cựu người mẫu ăn tối từ khoảng 17h30 đến tầm 20h30. Ngoài việc ăn nhiều rau, Phan Như Thảo bổ sung thêm bún gạo lứt, miến hoặc bánh mỳ cùng protein từ thịt gà, heo, bò, cá để hỗ trợ quá trình tập luyện.

Cựu mẫu may mắn khi có được người chồng thấu hiểu, tâm lý. Ảnh: Internet

Có thể nói, sau bao nỗ lực và cố gắng thì Phan Như Thảo đã có được những thứ mình muốn. Không chỉ có một gia đình hạnh phúc bên cạnh chồng con mà giờ đây cô đã tìm lại được chính mình sau nhiều năm bỉm sữa, là hình mẫu cho những người phụ nữ sau sinh làm động lực phấn đấu.