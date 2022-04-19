Chỉ một động thái hé lộ cuộc sống hôn nhân cùng độ giàu có của Phan Như Thảo khi bên chồng đại gia hơn 26 tuổi

Dù người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An kết hôn đã hơn 5 năm nhưng có thể thấy tình cảm của họ vẫn luôn ngọt ngào, như lúc thuở mới yêu nhau.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cựu người mẫu Phan Như Thảo đã chia sẻ loạt hình ảnh của ông xã Đức An và con gái Bồ Câu khi cả gia đình vừa có chuyến đi Khánh Hòa nghỉ dưỡng.
Cựu người mẫu hạnh phúc khoe niềm vui khi được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu, vô cùng dễ thương của ông xã và con gái mình. Qua những hình ảnh đăng tải, có thể thấy đại gia Đức An không rời bé Bồ Câu nửa bước, luôn đi kế bên quan tâm, đi đâu cũng chăm sóc, để mắt tới con gái. Nhìn những hình ảnh này, Phan Như Thảo chia sẻ: "Ngắm những điều xinh đẹp để thấy cuộc đời thật đáng yêu".
Bên cạnh đó, Phan Như Thảo cũng livestream cảnh con gái Bồ Câu vui chơi trên bãi biển và tiết lộ một thông tin thú vị: "Biển trước nhà Bồ Câu ạ". Cựu người mẫu một lần nữa lại khiến dân tình trầm trồ, xuýt xoa khi tiết lộ vợ chồng cô đã có được một căn nhà ở ven biển, để sở hữu bất động sản ở vị trí đẹp như vậy chắc chắn cặp đôi đã chi số tiền không nhỏ cho việc này.
Được biết, Phan Như Thảo kết hôn cùng đại gia Đức An vào năm 2016. Ông xã của cựu người mẫu nổi tiếng là người cưng chiều và chăm sóc chu đáo cho vợ con. Đại gia Đức An không chỉ tặng cho Phan Như Thảo nhiều bất động sản ở các tỉnh thành khác nhau mà còn tận tay làm luôn các công việc nhà như nấu ăn, chăm con để vợ tập trung vào kinh doanh, cho đam mê của mình.