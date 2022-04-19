Chỉ một động thái hé lộ cuộc sống hôn nhân cùng độ giàu có của Phan Như Thảo khi bên chồng đại gia hơn 26 tuổi

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cựu người mẫu Phan Như Thảo đã chia sẻ loạt hình ảnh của ông xã Đức An và con gái Bồ Câu khi cả gia đình vừa có chuyến đi Khánh Hòa nghỉ dưỡng.

Cựu người mẫu hạnh phúc khoe niềm vui khi được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu, vô cùng dễ thương của ông xã và con gái mình. Qua những hình ảnh đăng tải, có thể thấy đại gia Đức An không rời bé Bồ Câu nửa bước, luôn đi kế bên quan tâm, đi đâu cũng chăm sóc, để mắt tới con gái. Nhìn những hình ảnh này, Phan Như Thảo chia sẻ: "Ngắm những điều xinh đẹp để thấy cuộc đời thật đáng yêu".