Dù chỉ là câu chuyện không có thật nhưng khi tỉnh dậy, Việt Hương lại hờn dỗi và trách móc Hoài Phương. Trước hành động đáng yêu của bà xã, Hoài Phương cảm thấy vừa bất ngờ lại xen lẫn hạnh phúc. Bởi lẽ, vì yêu thương nên Việt Hương mới cảm thấy ghen tuông dù chỉ là một giấc mơ bất chợt.

Tối ngày 16/9, nhạc sĩ Hoài Phương chia sẻ câu chuyện bị Việt Hương đánh ghen thu hút sự chú ý từ khán giả. Cụ thể, trên trang cá nhân, ông xã Việt Hương đăng tải dòng trạng thái khiến dân tình hoang mang nhưng lại không kém phần hài hước. Anh viết: "Sáng tới giờ mình bị bà xã giận hờn trách móc vì cả đêm hôm qua bả phải đánh ghen với một cô gái có "quan hệ bất chính" với mình trong... giấc mơ của bà".

- "Xưa nay em chỉ biết có tới chị Việt Hương hài hước giờ mới thấy anh Hoài Phương hài nữa nè, đúng là trời ban anh chị một cặp hoàn hảo. Chúc anh chị mãi mãi một tình yêu hạnh phúc viên mãn anh nhé!".

- "Đúng là vợ chồng hài hước. Hài từ trong nước tới ngoài nước. Chúc anh chị nhiều hạnh phúc và thành công trong cuộc sống".

Có thể thấy, khán giả vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh “dở khóc dở cười” mà Hoài Phương đang phải trải qua. Nhưng bên cạnh đó, ai nấy đều cảm thấy tình yêu bền chặt và nhiều màu sắc rất đáng ngưỡng mộ của vợ chồng Việt Hương.

Hoài Phương từng tâm sự suốt 16 năm gắn bó cùng nhau, điều anh thương nhất ở Việt Hương là luôn quan tâm đến tất cả mọi người.

Nhạc sĩ Hoài Phương bén duyên cùng danh hài Việt Hương năm 2005, khi cô qua Mỹ lưu diễn. Sau nhiều lần gặp gỡ, cả hai nảy sinh sự đồng cảm, yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân năm 2007. Cho đến hiện tại, họ đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm.

So với bà xã là danh hài nổi tiếng, nam nghệ sĩ ít xuất hiện và ít được mọi người biết đến hơn. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến đức lang quân, Việt Hương luôn dành cho anh sự tự hào và trân trọng.