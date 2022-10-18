Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện diễn ra tại trung tâm thương mại, vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã nhận được sự quan tâm từ phía khán giả. Cả hai gây chú ý với khán giả khi diện đồ trắng tông xuyệt tông và liên tục dành cho nhau cử chỉ tình cảm, thể hiện sự ăn ý khiến nhiều người ghen tị.

Những ngày vừa qua, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ thông báo hủy loạt chương trình biểu diễn ở nước ngoài do gặp vấn đề sức khỏe , viêm phế quản nặng. Sự việc này cũng diễn ra sau khi biệt thự gia đình cô ở thành phố Thủ Đức bị trộm đột nhập, lấy nhiều tiền mặt, trang sức trị giá hàng tỷ đồng. Hồ Ngọc Hà hiện đang vực dậy bản thân sau nhiều sự cố và phối hợp công an điều tra, mong tìm lại số tài sản.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, nam diễn viên Kim Lý cũng đã trải lòng về các biến cố vừa xảy ra với gia đình mình trong thời gian vừa qua. Anh chia sẻ: "Những chuyện không may đã xảy ra và nó không hề vui chút nào. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống. Tôi có một gia đình tốt đẹp, quan trọng là mọi người đều khỏe mạnh và an toàn".

Ông xã Hồ Ngọc Hà cho biết điều quan trọng nhất là gia đình anh vẫn khỏe mạnh và mọi người đang làm rất tốt. Anh cũng dành thời gian để động viên và chăm sóc cho Hồ Ngọc Hà trong lúc sức khỏe không tốt. Anh cho biết: "Thông tin đã rò rỉ ra ngoài, nhiều thứ bị đánh mất và điều đó thật sự tồi tệ. Nhưng chúng tôi vẫn giữ phong độ làm việc tốt. Vợ tôi vẫn khỏe mạnh và vui vẻ, đó là điều quan trọng nhất và tôi biết ơn vì điều đó".

Tinh thần của cặp đôi đã vui vẻ trở lại sau những gì xảy ra trong cuộc sống - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngoài ra, Kim Lý khẳng định rằng tinh thần của hai vợ chồng hiện tại đã vui vẻ trở lại. Đồng thời, sau sự việc trộm đột nhập biệt thự, gia đình anh cũng đã tìm cách để đảm bảo mọi thứ sẽ được an toàn hơn.

Nam diễn viên bộc bạch: "Mọi chuyện đã xảy ra một cách bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chắc chắn là chúng tôi đã bị ảnh hưởng. Nhưng vợ tôi thật sự là một người mạnh mẽ và cô ấy có thể vượt qua được tất cả. Nhưng chúng tôi có thể sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn hơn nữa, đó là chuyện hiển nhiên. Tinh thần của chúng tôi đã vui vẻ trở lại sau những gì xảy ra trong cuộc sống".