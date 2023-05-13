Động thái mới nhất của Elly Trần sau khi bị chồng Tây giành quyền nuôi con

Theo đó bà mẹ hai con chia sẻ hình ảnh được một khán giả gửi về nhằm cho hay việc Elly Trần xuất hiện trên các quảng cáo sản phẩm ở Trung Quốc. Và quá bức xúc với việc này, cựu hotgirl đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân.

Mới đây, Elly Trần lại tiếp tục đăng đàn chia sẻ việc hình ảnh bản thân bị sử dụng để trục lợi. Qua đó có thể thấy, câu chuyện chồng Tây tranh giành quyền nuôi con chưa được giải quyết ổn thỏa.

Bên cạnh đó, Elly Trần còn viết đôi dòng nhắn gửi bằng tiếng Anh, tạm dịch là: "Những hình ảnh này là tài sản của Elly Trần. Chúng không được sử dụng mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của tôi. Vui lòng xóa ảnh nhanh chóng".

"Khổ tôi quá, xin đừng chôm hình, xài chùa để quảng cáo hay bán hàng nữa anh chị em ơi. Quài luôn á!", Elly Trần nhắn gửi.

Elly Trần lại tiếp tục đăng đàn chia sẻ việc hình ảnh bản thân bị sử dụng để trục lợi.

Có thể thấy Elly Trần rất bức xúc về việc hình ảnh của bản thân bị sử dụng để trục lợi. Nhiều khán giả cũng đồng cảm với trường hợp của Elly Trần, để lại nhiều lời khuyên, động viên cho bà mẹ hai con.

Cách đây không lâu, mạng xã hội đã có một phen "dậy sóng" trước đoạn clip bật khóc của Elly Trần. Được biết, sự việc liên quan đến việc chồng Tây của Elly Trần giành quyền nuôi con nhưng không xuất phát từ tình yêu thương.

Mạng xã hội đã có một phen "dậy sóng" trước đoạn clip bật khóc của Elly Trần.

Ngay sau đó, đoạn clip đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ lẫn khán giả cũng đồng cảm trước hoàn cảnh của Elly Trần.

tối ngày 11/5, Elly Trần đã có những chia sẻ mới nhất về việc bị giành quyền nuôi con. Trên trang cá nhân, cô cho biết đã tìm được công ty luật phù hợp để giải quyết vụ việc. "Ba mẹ con đang rất tin vào luật sư và sự công minh của luật pháp. Sự an ủi lúc này của các mẹ cũng chính là sự biết ơn to lớn của 3 mẹ con Lì", người đẹp viết.

Elly Trần cho biết đã tìm được luật sư vụ giành quyền nuôi con

Elly Trần và chồng tên Dane Fort - mang quốc tịch Mỹ - lên xe hoa vào tháng 12/2011. Cặp đôi có hai con chung tên Cadie và Alfie. Vào năm 2019, cặp đôi ly thân, đến tháng 12/2022 thì nữ diễn viên đưa ra quyết định ly hôn.

Vào năm 2019, cặp đôi ly thân, đến tháng 12/2022 thì nữ diễn viên đưa ra quyết định ly hôn.

Sau khi ly thân, Elly nói rằng chồng Tây không chu cấp tiền nuôi dưỡng con trong suốt gần một năm. Chính vì thế, nữ diễn viên đã phải nỗ lực rất nhiều trong công việc với mong muốn Cadie và Alfie không thiếu thốn về mặt vật chất, tình cảm.

Elly Trần từng tố chồng "vô nhân tính", ép buộc cô phải cho hai nhóc tỳ gặp và ngủ lại cùng nhân tình của anh.

Bên cạnh đó, Elly Trần từng tố chồng "vô nhân tính", ép buộc cô phải cho hai nhóc tỳ gặp và ngủ lại cùng nhân tình của anh, nếu không sẽ không đóng tiền học cho hai con. Ngoài ra, Elly Trần cho biết, cô từng bị chồng đe dọa dùng tiền để chèn ép.