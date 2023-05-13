Thông tin MỚI NHẤT vụ Elly Trần giành quyền nuôi con với chồng Tây: Đã tìm được công ty luật giải quyết vấn đề

Những thông tin Elly Trần chia sẻ gần đây nhất nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vừa qua, Elly Trần đã đăng tải đoạn clip trên trang cá nhân và không ngừng khóc đến sưng cả mắt trong lúc chia sẻ câu chuyện của bản thân. Theo đó, hot girl Elly Trần cho biết chồng Tây giành quyền nuôi hai con của cô, và điều đó khiến cô suy sụp, khóc cạn nước mắt. Ngoài ra, mẹ đơn thân còn bức xúc trong quá trình ly hôn, chồng Tây giành quyền chăm sóc và nuôi dưỡng con nhưng không xuất phát từ tình yêu thương bé.

Hot girl Elly Trần cho biết chồng Tây giành quyền nuôi hai con của cô, và điều đó khiến cô suy sụp, khóc cạn nước mắt Đoạn clip dài 6 phút với tiêu đề : 'Mẹ xin lỗi hai em, thương hai em nhất trên đời' đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. "Hot girl dao kéo" Elly Trần cho biết cô phải thức trắng đêm vì phải giải thích cho các con khi chồng Tây giành quyền nuôi dưỡng và chăm sóc hai bé "nhưng không xuất phát từ tình yêu thương". Elly Trần cho biết cô phải thức trắng đêm vì phải giải thích cho các con khi chồng Tây giành quyền nuôi dưỡng và chăm sóc hai bé Đến mới đây, vào tối ngày 11/5, Elly Trần đã có những chia sẻ mới nhất về việc bị giành quyền nuôi con. Trên trang cá nhân, cô cho biết đã tìm được công ty luật phù hợp để giải quyết vụ việc. 'Ba mẹ con đang rất tin vào luật sư và sự công minh của luật pháp. Sự an ủi lúc này của các mẹ cũng chính là sự biết ơn to lớn của 3 mẹ con Lì', người đẹp viết.

Cô cho biết đã tìm được công ty luật phù hợp để giải quyết vụ việc Elly Trần và chồng tên Dane Fort - mang quốc tịch Mỹ - lên xe hoa vào tháng 12/2011. Cặp đôi có hai con chung tên Cadie và Alfie. Hôn nhân của Elly Trần xảy ra trục trặc vào năm 2019, khi đó, cả hai đã ly thân, nữ diễn viên sống cùng hai con. Đến cuối năm 2022, cô đưa ra quyết định ly hôn. Hôn nhân của Elly Trần xảy ra trục trặc vào năm 2019, khi đó, cả hai đã ly thân, nữ diễn viên sống cùng hai con Trước đó, Elly Trần từng tố chồng "vô nhân tính", ép buộc cô phải cho hai nhóc tỳ gặp và ngủ lại cùng nhân tình của anh, "nếu không sẽ không đóng tiền học cho hai đứa". Ngoài ra, Elly Trần cho biết, cô từng bị chồng đe dọa dùng tiền để chèn ép. Elly nói rằng chồng Tây không chu cấp tiền nuôi dưỡng con trong suốt gần một năm Sau khi ly thân, Elly nói rằng chồng Tây không chu cấp tiền nuôi dưỡng con trong suốt gần một năm. Chính vì thế, nữ diễn viên đã phải nỗ lực rất nhiều trong công việc với mong muốn Cadie và Alfie không thiếu thốn về mặt vật chất, tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-vu-elly-tran-gianh-quyen-nuoi-con-voi-chong-tay-a-tim-uoc-cong-ty-luat-giai-quyet-van-e-581463.html