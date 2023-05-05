Bất ngờ bị hỏi giá 'đi tour' cùng sếp, Elly Trần phản ứng một câu đầy bất ngờ!

Hậu trường 05/05/2023 07:53

Hành động của Elly Trần mới đây đã nhận được sự quan tâm của dân mạng.

Elly Trần là một trong những hotgirl đời đầu quen thuộc với khán giả. Sau khi lập gia đình với chồng Tây, người đẹp đã lui về hậu trường, thỉnh thoảng xuất hiện tại các kiện nhưng vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả. 

Bất ngờ bị hỏi giá 'đi tour' cùng sếp, Elly Trần phản ứng một câu đầy bất ngờ! - Ảnh 1
Elly Trần là một trong những hotgirl đời đầu quen thuộc với khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Elly Trần đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh tin nhắn email bị một người lạ mặt dùng lời khiếm nhã. Cụ thể, nội dung tin nhắn hỏi về giá 'đi tour Châu Âu' cùng vị sếp lớn nào đó. Kèm theo hình ảnh là dòng trạng thái đầy hoang mang của Elly Trần:

"Cũng là email liên hệ công việc mà email này nó lạ lắm. Lần đầu nhận email vậy đọc xong không biết là nên haha hay huhu luôn á. Anh sếp gì ơi sao anh làm vậy với em? Giờ mình báo sao cho chuyên nghiệp bà con?".

Bất ngờ bị hỏi giá 'đi tour' cùng sếp, Elly Trần phản ứng một câu đầy bất ngờ! - Ảnh 2
Elly Trần đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh tin nhắn email bị một người lạ mặt dùng lời khiếm nhã - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc thay cho Elly Trần, đồng thời khuyên cô nên chặn và đừng quan tâm đến những tin nhắn rác như thế. Trước đó không lâu, Elly Trần từng gây xôn xao cõi mạng khi cho biết về cuộc hôn nhân đang lục đục của mình. Kể từ ngày "đường ai nấy đi" với chồng ngoại quốc, Elly Trần dành nhiều thời gian hơn cho hai nhóc tỳ, chăm chỉ làm việc để tập trung vào công việc để có cuộc sống tốt đẹp.

Bất ngờ bị hỏi giá 'đi tour' cùng sếp, Elly Trần phản ứng một câu đầy bất ngờ! - Ảnh 3
Trước đó không lâu, Elly Trần từng gây xôn xao cõi mạng khi cho biết về cuộc hôn nhân đang lục đục của mình - Ảnh: Internet

"Trước khi công bố chuyện chồng tôi tôi đã thăm dò ý kiến của hai con rồi, tôi hỏi là bây giờ mẹ nói nhe, trước đây các con còn nhỏ quá nên mẹ không nói, bây giờ mẹ nói nhe. Các con tôi đồng ý, bảo tôi là mẹ cứ nói cho thoải mái. Tôi nghĩ rằng mình sống cuộc sống chính mình là được, có thể con tôi không học trường quốc tế cũng được" - Elly Trần trải lòng. 

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