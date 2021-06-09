Ông hoàng kim cương tại Mỹ - Johnny Đặng: Đeo đồng hồ kim cương, ăn cơm hộp bình dân, mang dép lào Việt Nam

Theo như những chia sẻ trong clip, đây là một trụ sở lớn, có bảo vệ cầm súng đứng canh giữ nghiêm ngặt. Bên trong vô cùng rộng, chia làm nhiều gian khác nhau để trưng bày kim cương. Johnny Đặng thiết kế nguyên một chiếc kệ đựng kim cương nặng 50 tấn. Vừa vào cửa là hình ảnh những ngôi sang hàng đầu của Mỹ từng sử dụng kim cương của Johnny Đặng và chụp hình cùng anh như Beyonce, Snoop Dogg, Kesha,…

Mới đây, trên kênh Youtube của Khoa Pug đã đăng tải clip quay lại cảnh anh tới thăm cơ sở làm việc của Johnny Đặng – một ông trùm kim cương tại Mỹ, người có ảnh hưởng không ít tới văn hóa nhạc Rap tại Mỹ cũng như quốc tế trên bình diện thời trang .

Khoa Pug thấy thế không tránh được ngỡ ngàng: "Tôi không ngờ một tỷ phú như anh Johnny Đặng lại giản dị như vậy, ăn cơm hộp, dùng điện thoại bể, ở nhà còn mặc quần đùi, đi dép lào. Anh ấy làm nhiều tới mức cứ gầy mãi, không mập nổi".

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng Johnny Đặng lại không có nhiều thời gian để tiêu xài số tài sản đó. Ông trùm kim cương nói: "Tôi cái gì cũng có, chỉ thời gian là không có, khổ lắm. 5 giờ chiều rồi tôi mới được ăn trưa đây". Không những là không có thời gian ăn, Johnny Đặng còn ăn một hộp cơm bình dân.

'Tiền nhiều để làm gì khi không có thời gian tiêu tiền' - Ảnh: Internet

Johnny Đặng tiếp lời Khoa Pug: "Dép lào đấy tôi mua từ Việt Nam mang qua luôn. Tôi đang mong về Việt Nam chơi một chuyến rồi đi ăn thoải mái". Có thể thấy, trong clip Johnny Đặng tay đeo đồng hồ vàng nạm kim cương nhưng lại dùng điện thoại vỡ màn hình, có lẽ là vì không có thời gian để đổi cả điện thoại.

Khoa Pug nói thêm: "Tôi nghe nói anh Johnny Đặng bên này bán hột xoàn, kim cương cân ký nên phải qua trung tâm của anh ấy xem có nổ không, ai ngờ choáng ngợp luôn".

Johnny Đặng chia sẻ: "Ở đây tôi toàn bán kim cương cho các Rapper của Mỹ, nhiều người nổi tiếng lắm mà tôi cũng không nhớ nữa. Tôi chơi với Snoop Dogg mấy chục năm nay rồi, ông ấy thường xuyên mua kim cương của tôi.

Nghệ sĩ Việt Nam mình cũng hay qua đây mua kim cương của tôi như Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Binz… Tuấn Hưng thì mua dây chuyền, nhẫn rồi cả kim cương gắn răng.

Tuấn Hưng nhiều tiền quá không biết làm gì nên cứ qua đây mua, mua về không biết có đeo không nữa. Tôi nhớ có cái dây chuyền của tôi Tuấn Hưng đeo được 3, 4 lần gì đó.

Bình thường tôi không làm thứ 7, nhưng nếu có khách VIP hẹn thì vẫn đến công ty".

Cả hai đang trò chuyện thì có một Rapper nổi tiếng tại Mỹ gọi điện tới hẹn gặp để mua kim cương.

Được biết, Johnny Đặng là một trong những ông trùm kim cương tại Mỹ. Anh chuyên làm đồ trang sức cho những nghệ sĩ hàng đầu của Mỹ như Beyonce, Nicki Minaj, Cardi B, Kanye West, Jay Z, Lil Wayne, Rick Ross… Đặc biệt, Johnny Đặng chính là người phổ biến loại trang sức Grillz vào văn hóa âm nhạc, thời trang ở Mỹ.

Johnny Đặng, ông trùm kim cương tại Mỹ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Johnny Đặng cũng từng xuất hiện trong nhiều MV, ca khúc của các Rapper đình đám. Anh hiện sở hữu một công ty kim hoàn riêng với số tài sản kếch xù lên đến trăm triệu đô.