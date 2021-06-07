Ngoài 'kim cương nước D', người phụ nữ đắt giá Phương Hằng còn xây background búp bê lên tới 900 triệu đồng/con?

2 buổi livestream gần đây nhất, bà Phương Hằng xuất hiện với background mới khiến dân tình thích thú. Cụ thể, phía sau lưng nữ đại gia là tủ kính trưng bày búp bê sứ. Nhiều người đồn đoán đây là loại búp bê có giá lên lới gần 900 triệu, thậm chí có con hơn cả tỷ đồng.

Sau khi tuyên bố "dừng cuộc chơi" để về với tổ ấm, giao tất cả cho "tòa án lương tâm" khiến CĐM còn đang ngỡ ngàng vì phim dài tập đã đến hồi kết, bà Phương Hằng bất ngờ "quay xe" thông báo livestream trở lại. Trong 2 buổi phát trực tiếp tối 4/6 và 5/6, nữ đại gia xuất hiện, ăn vận chỉnh chu với trang sức sáng chói như thường, nhưng điều khiến CĐM bất ngờ chính là nữ đại gia đã "đổi phong thủy", chuyển sáng livestream ở phía trước 1 tủ kính búp bê sứ. Góc lên hình mới của bà chủ Đại Nam - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức CĐM đã đồn đoán về giá trị của "phông nền" mới này. Nhiều người cho rằng mỗi con búp bê trên kệ đều là hàng giới hạn và có giá ít nhất là 900 triệu đồng/con. Chính vì thế mà không ít cư dân mạng đã há hốc miệng trước độ chịu chơi, chịu chi của nữ doanh nhân.

Nhiều người ngạc nhiên khi giá trị của những con búp bê xấp xỉ tiền tỷ - Ảnh chụp màn hình Theo đó, nhiều người cho rằng, loại búp bê ở nhà bà Hằng chính là Enchanted Doll. Đây là loại búp bê sứ của Nga có thể hớp hồn bất cứ ai nhờ vẻ đẹp y như người thật. Búp bê Enchanted Doll là tác phẩm thủ công được tạo ra từ bàn tay cực kỳ khéo léo của nữ nghệ nhân người Nga Marina Bychkova. Cô lấy cảm hứng sáng tác từ những câu chuyện cổ tích và thần thoại huyền ảo. Mỗi cô búp bê là một tạo hình nhân vật văn học dựa trên trí tưởng tượng của Marina Bychkova. Giá của một con búp bê Enchanted Doll hoàn chỉnh lên tới ít nhất 900 triệu đồng và chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng nên số lượng cực ít. Sẽ không sai khi nói đây là loại búp bê 'đắt nhất thế giới' - Ảnh: Internet Tuy nhiên, những tay sành búp bê đã dễ dàng nhận ra nguồn gốc xuất xứ của búp bê nhà bà Hằng đến từ Anh và có giá trị thấp hơn rất nhiều. Cụ thể, loại búp bê được trưng bày trong tủ nhà nữ đại gia có giá tầm khoảng 5-6 triệu/con.

Những tay chơi thứ thiệt lên tiếng về giá trị thực sự của những con búp bê - Ảnh chụp màn hình Mặc dù có giá rẻ hơn nhiều lần nhưng với số lượng hơn cả chục con thì CĐM cũng phải nể độ giàu có của nữ đại gia khi mạnh tay chi gần 100 triệu chỉ để mua đồ trang trí như thế này.

Dù tuyên bố dừng 'cuộc chơi' sau khi tuyệt vọng, bà Phương Hằng lại livestream về 'cuộc chiến khập khiễng' Hôm qua, bà Phương Hằng đã chia sẻ tâm thư dài dằng dặc tuyên sẽ dừng mọi "cuộc chơi" để về với gia đình. Thế nhưng, gần trưa nay, nữ đại gia bất ngờ thông báo tiếp tục livestream vào 2 ngày 4/6 và 5/6.

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