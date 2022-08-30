'Ông chồng quốc dân' gọi tên Trấn Thành: khẳng định vợ cứ đi du lịch thoải mái, 'thế giới để anh lo'

Hậu trường 30/08/2022 16:04

Người hâm mộ cũng phải "tan chảy" trước những lời ngọt ngào, mùi mẫn mà Trấn Thành gửi đến bà xã Hari Won.

Mới đây, Trấn Thành đăng tải trên trang Fanpage loạt ảnh bận rộn đi quay phim. Nam MC hài hước gửi lời đến bà xã: "Chồng sẽ đi làm kiếm tiền! Vợ cứ đi chơi du lịch thoải mái đi! Thế giới để anh lo! Tới tháng cứ teng teng là được! Anh không có khổ cực gì lắm đâu huhu".

'Ông chồng quốc dân' gọi tên Trấn Thành: khẳng định vợ cứ đi du lịch thoải mái, 'thế giới để anh lo' - Ảnh 1
Bài đăng của Trấn Thành

Sau chia sẻ của Trấn Thành gửi cho bà xã Hari Won, khán giả không khỏi ngưỡng mộ với tình yêu của nam nghê sĩ dành cho vợ. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng giành lời khen không ngớt cho "người chồng quốc dân" Trấn Thành.

Đáp lại lời khen của người hâm mộ, nam MC còn vui đùa: "Ủa sao tui kể khổ dằn mặt vợ tui mà ai cũng vô khen tui chồng quốc dân hết vậy? Trời ơi! Tui than khổ cho vợ tui thương đó!". 

'Ông chồng quốc dân' gọi tên Trấn Thành: khẳng định vợ cứ đi du lịch thoải mái, 'thế giới để anh lo' - Ảnh 2

Tuy ngoài mặt vui đùa, than khổ cho bà xã thương, nhưng ai cũng nhận ra sự vất vả làm việc của Trấn Thành để chăm lo cho gia đình nhỏ. Dù đã ở bên nhau nhiều năm, Trấn Thành chẳng ngần ngại gửi tặng những lời có cánh đầy mật ngọt đến bà xã. Giọng ca "Anh cứ đi đi" luôn được Trấn Thành chiều chuộng hết mực và chẳng khó để bắt gặp từng khoảnh khắc nam nghệ sĩ chăm sóc, yêu thương Hari Won. 

'Ông chồng quốc dân' gọi tên Trấn Thành: khẳng định vợ cứ đi du lịch thoải mái, 'thế giới để anh lo' - Ảnh 3
Trấn Thành chăm chỉ làm việc để bà xã có cuộc sống sung túc. 

Được biết, Hari Won hiện đang có chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Cô liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đi ăn, tụ hội với bạn bè, giữ tinh thần thoải mái sau khi mắc phải căn bệnh gây liệt nửa mặt. 

Thời gian qua, Trấn Thành và Hari Won gặp nhiều tin đồn về chuyện rạn nứt, tuy nhiên nam MC đã lên tiếng phủ nhận cũng như cả hai thoải mái tương tác, thể hiện tình cảm trên mạng xã hội xóa bỏ tin đồn vô căn cứ. Có thể thấy, sau ồn ào tình cảm vừa qua, Trấn Thành và Hari Won vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. Nam MC dù bận rộn đi làm nhưng vẫn luôn nhớ tới vợ và mong được cô yêu thương. 

'Ông chồng quốc dân' gọi tên Trấn Thành: khẳng định vợ cứ đi du lịch thoải mái, 'thế giới để anh lo' - Ảnh 4
Trấn Thành - Hari Won giữ hôn nhân hạnh phúc bất chấp những lời đàm tiếu trên mạng xã hội.

Sau 6 năm hôn nhân, Trấn Thành cho hay anh đã từ con người ham vui, thích bay nhảy, sợ hôn nhân, anh đã có cái nhìn khác về hôn nhân. Anh nhiều lần dành lời khen bà xã là người thông minh, tích cực, vui vẻ. Cô không chỉ góp ý cho anh trong công việc mà là nguồn năng lượng giúp anh vượt qua stress.

'Ông chồng quốc dân' gọi tên Trấn Thành: khẳng định vợ cứ đi du lịch thoải mái, 'thế giới để anh lo' - Ảnh 5
Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won
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