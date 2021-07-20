Ồn ào tình ái của Lâm Khánh Chi với D.T bất ngờ bị 'đào lại', nữ hoàng chuyển giới từng nói gì liên quan đến Đan Trường, Đức Tuấn?

Đan Trường từng vô tình bị réo tên sau khi Lâm Khánh Chi tung ra cuốn tự truyện, chia sẻ chuyện tình cảm với một nhân vật tên D.T.

Những ngày này, thông tin Thủy Tiên và Đan Trường chia tay đã làm dấy lên sự tiếc nuối vô bờ bến của khán giả. Cặp đôi từng rất hạnh phúc khi có một cậu con trai tên Thiên Từ nên khi nghe thông tin này hàng triệu khán giả yêu âm nhạc đã sốc vô cùng. Nhiều người hâm mộ thắc mắc lý do tại sao cặp đôi "đường ai nấy đi" tuy nhiên cũng có người đồng cảm sau khi hai bên lên tiếng chia sẻ về lý do ly hôn trong văn minh và tôn trọng lẫn nhau. Thủy Tiên và Đan Trường chính thức 'đường ai nấy đi' khiến khán giả vô cùng tiếc nuối - Ảnh: Internet Giữa sóng gió trùng trùng thì cuốn tự truyện của Lâm Khánh Chi viết năm 2017 bất ngờ bị "đào" lại. Trong cuốn tự tuyện, nữ nghệ sĩ chuyển giới thừa nhận yêu một ca sĩ có tên Đ.T và dân mạng "bắn" tầm ngắm qua Đan Trường ngay lập tức.

Lâm Khánh Chi từng nổi đình nổi đám ở những thập niên trước - Ảnh: Internet Cụ thể, trong lời bộc bạch ở cuốn tự truyện gửi đến hàng triệu khán giả, cô tỉ tê rằng năm 1996-1997 nữ ca sĩ và Đ.T đã "song kiếm hợp bích" trên mọi mặt trận và được nhiều bạn trẻ mến mộ. Lâm Khánh Chi viết: "Đ.T có vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện, ai nhìn cũng xao xuyến, và tất nhiên tôi không là ngoại lệ. Anh hiền lắm, hiền tới mức có bị ai ăn hiếp cũng chỉ im lặng chịu đựng. Thời điểm đó, gia đình Đ.T vẫn còn cực lắm. Đ.T phải bỏ học chữ để đi học nghề thợ tiện, vừa học nghề vừa đi hát. Đ.T còn làm đủ thứ việc để phụ cha mẹ kiếm sống, từ bán bánh mì tới bỏ mối bút bi ở các tiệm tạp hóa. Giai đoạn 1995-1996, Đ.T vẫn chưa có tên tuổi nên catse không đáng là bao. Đ.T đi hát mà quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ quần áo. Hát bên nhau, sinh hoạt cùng nhau, hiểu nhau hơn, tôi yêu Đ.T. lúc nào không hay. Yêu Đ.T, nhìn anh cực tôi không chịu nổi đã rủ anh về nhà tôi chung sống. Tôi chăm sóc anh ăn, lo chỗ anh ngủ, mua cho Đ.T quần áo, phụ kiện đi diễn". Tự truyện từng gây ồn ào dư luận của nữ ca sĩ chuyển giới - Ảnh: Internet Nhan sắc kiều diễm của Lâm Chí Khanh sau khi chuyển giới và đổi nghệ danh thành Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet Nữ hoàng chuyển giới tâm sự thêm: "Hơn một năm trời, cặp trai đẹp Đ.T - Lâm Khánh Chi cùng chạy show khắp Việt Nam, gây bão ở những nơi chúng tôi đến. Chúng tôi trở thành cặp đôi nổi nhất của đoàn Sao Đêm, thường biểu diễn ở sân khấu Thảo cầm viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) và công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM)". Ngoài ra cô còn ám chỉ lý do chia tay Đ.T là vì ông bầu: "Tôi tuyệt đối không muốn làm điều gì tổn hại đến tình cảm giữa Đ.T và tôi. Tôi kể với Đ.T lời đề nghị của ông bầu đó, không quên trấn an Đ.T: 'Ông ấy rủ rê em hoài. Ông hứa đưa em đi nước ngoài diễn nhưng em không bỏ anh được. Em từ chối rồi'. Khi yêu, tôi luôn hết lòng hết dạ với tình yêu của mình mà không nghĩ đến điều gì khác, kể cả sự nghiệp riêng. Tình yêu của tôi với Đ.T kéo dài êm đềm được hơn một năm thì tan vỡ vì chính ông bầu ấy".

Ngay khi tự truyện ra mắt, khán giả hướng mũi rìu dư luận về Đan Trường bởi sự trùng hợp về chữ cái đầu Đ.T., đồng thời cả hai cũng là đồng nghiệp với nhau. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lâm Khánh Chi đã khuyên mọi người đừng nên suy đoán lung tung vì không có cơ sở dễ ảnh hưởng đến đời tư người khác. Anh Bo và mái tóc chẻ ngôi kinh điển ở thời kỳ vàng son - Ảnh: Internet Cô cho rằng chỉ có thể là trùng tên vì rất nhiều người tên Đ.T, Lâm Khánh Chi mong khán giả hãy trân trọng những ký ức thời vàng son đã qua của cô: "Dù các chi tiết có trùng hợp đến đâu đi chăng nữa thì tôi chưa từng xác nhận Đ.T. là Đan Trường. Chuyện trùng tên là điều rất bình thường. Đ.T. đâu phải Đan Trường, có thể là Đăng Thịnh, Đức Tiến hay Đức Tuấn... Mọi sự suy đoán đều thiếu chính xác. Đó là cuộc đời của tôi, tôi có quyền được kể ra và tôi xác nhận nó hoàn toàn chính xác với tâm hồn và trí nhớ của tôi. Mọi người hãy trân trọng phần ký ức đó của tôi và đừng suy diễn nó theo chiều hướng tiêu cực để làm ảnh hưởng đến cuộc đời của bất kỳ ai liên quan, nhất là đối với Đan Trường - người tôi không hề xác nhận là Đ.T. trong cuốn tự truyện của tôi do nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút". Đ.T mà nữ hoàng chuyển giới nhắc đến khiến khán giả vô cùng thắc mắc - Ảnh: Internet Hiện tại sự việc này vẫn đang gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến bình luận rôm rả.

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