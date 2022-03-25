Ồn ào 'anh em nương tựa' chưa yên, Hiền Hồ lại bị tố 'làm màu' khi mua siêu xe mà... trả góp?

Hậu trường 25/03/2022 14:11

Lùm xùm tình ái giữa Hiền Hồ và đại gia U60 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống thì nữ ca sĩ lại vướng thêm ồn ào khác.

Những ngày qua, showbiz Việt bùng nổ trước thông tin ca sĩ Hiền Hồ cặp kè đại gia U60 đã có gia đình. Mặc dù, phía đại gia CEO Hồ Nhân đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với nữ ca sĩ và cho biết cả 2 chỉ là "anh em họ, nương tựa nhau" nhưng những hình ảnh tình tứ được tung lên mạng xã hội khiến khán giả không khỏi hoài nghi. Trong khi đó, khi ồn ào nổ ra, phía Hiền Hồ vẫn giữ im lặng và còn âm thầm khóa tất cả các tài khoản cá nhân.

Ồn ào 'anh em nương tựa' chưa yên, Hiền Hồ lại bị tố 'làm màu' khi mua siêu xe mà... trả góp? - Ảnh 1
Thông tin Hiền Hồ cặp kè CEO Hồ Nhân vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm - Ảnh: Internet

Xoay quanh tin đồn tình ái này, nhiều dân mạng còn nói rằng, chiếc xế hộp Mercedes-AMG G63 mà nữ ca sĩ từng khoe tậu về bằng chính thực lực của mình là được đại gia mua tặng. Tuy nhiên, mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh về thông tin của chiếc xe thị phi này khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cụ thể, một tài khoản đã đăng tải bức ảnh được cho là thông tin đăng kiểm của chiếc xe Mercedes AMG G63 2021 với chủ sở hữu là Hiền Hồ cùng đầy đủ thông tin địa chỉ nhà, nhãn hiệu xe, loại xe, dung tích, màu xe, số máy, số khung, biển số,...

Ồn ào 'anh em nương tựa' chưa yên, Hiền Hồ lại bị tố 'làm màu' khi mua siêu xe mà... trả góp? - Ảnh 2
Ồn ào 'anh em nương tựa' chưa yên, Hiền Hồ lại bị tố 'làm màu' khi mua siêu xe mà... trả góp? - Ảnh 3
Thông tin Hiền Hồ mua siêu xe trả góp cũng nhận nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Nhưng điểm đáng chú ý là người này tiết lộ chiếc siêu xe do Hiền Hồ đứng tên nhưng mới chỉ trả được 5 tỷ và còn nợ lại ngân hàng 8 tỷ. Tuy nhiên, hiện tất cả những thông tin này chỉ xuất phát từ một phía cư dân mạng, chưa có chứng cứ xác thực hay lời xác nhận từ Hiền Hồ.

 

Ồn ào 'anh em nương tựa' chưa yên, Hiền Hồ lại bị tố 'làm màu' khi mua siêu xe mà... trả góp? - Ảnh 4
Chiếc siêu xe đang gây nhiều xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Hiện tại, drama tình ái cặp kè đại gia này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt từ dân tình. Người hâm mộ vẫn đang trông chờ một câu trả lời chính xác nhất từ phía Hiền Hồ về những tin đồn vừa qua.

Động thái "lạ" của bà chủ gia tộc Sơn Kim giữa ồn ào tình ái của con rể với Hiền Hồ, dân mạng đặt dấu hỏi lớn

Động thái "lạ" của bà chủ gia tộc Sơn Kim giữa ồn ào tình ái của con rể với Hiền Hồ, dân mạng đặt dấu hỏi lớn

Bà chủ Sơn Kim Group tiếp tục có động thái giữa ồn ào tình ái của con rể và Hiền Hồ, tuy nhiên, hành động lạ lần này của bà khiến dân tình phải đổ dồn sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Hiền Hồ mua xe trả góp Hiền Hồ chơi golf Hiền Hồ cặp kè đại gia

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 30 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 30 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?