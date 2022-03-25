Ồn ào 'anh em nương tựa' chưa yên, Hiền Hồ lại bị tố 'làm màu' khi mua siêu xe mà... trả góp?

Lùm xùm tình ái giữa Hiền Hồ và đại gia U60 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống thì nữ ca sĩ lại vướng thêm ồn ào khác.
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Những ngày qua, showbiz Việt bùng nổ trước thông tin ca sĩ Hiền Hồ cặp kè đại gia U60 đã có gia đình. Mặc dù, phía đại gia CEO Hồ Nhân đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với nữ ca sĩ và cho biết cả 2 chỉ là "anh em họ, nương tựa nhau" nhưng những hình ảnh tình tứ được tung lên mạng xã hội khiến khán giả không khỏi hoài nghi. Trong khi đó, khi ồn ào nổ ra, phía Hiền Hồ vẫn giữ im lặng và còn âm thầm khóa tất cả các tài khoản cá nhân.
Xoay quanh tin đồn tình ái này, nhiều dân mạng còn nói rằng, chiếc xế hộp Mercedes-AMG G63 mà nữ ca sĩ từng khoe tậu về bằng chính thực lực của mình là được đại gia mua tặng. Tuy nhiên, mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh về thông tin của chiếc xe thị phi này khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Cụ thể, một tài khoản đã đăng tải bức ảnh được cho là thông tin đăng kiểm của chiếc xe Mercedes AMG G63 2021 với chủ sở hữu là Hiền Hồ cùng đầy đủ thông tin địa chỉ nhà, nhãn hiệu xe, loại xe, dung tích, màu xe, số máy, số khung, biển số,...
Nhưng điểm đáng chú ý là người này tiết lộ chiếc siêu xe do Hiền Hồ đứng tên nhưng mới chỉ trả được 5 tỷ và còn nợ lại ngân hàng 8 tỷ. Tuy nhiên, hiện tất cả những thông tin này chỉ xuất phát từ một phía cư dân mạng, chưa có chứng cứ xác thực hay lời xác nhận từ Hiền Hồ.
Hiện tại, drama tình ái cặp kè đại gia này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt từ dân tình. Người hâm mộ vẫn đang trông chờ một câu trả lời chính xác nhất từ phía Hiền Hồ về những tin đồn vừa qua.