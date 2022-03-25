Ồn ào 'anh em nương tựa' chưa yên, Hiền Hồ lại bị tố 'làm màu' khi mua siêu xe mà... trả góp?

Những ngày qua, showbiz Việt bùng nổ trước thông tin ca sĩ Hiền Hồ cặp kè đại gia U60 đã có gia đình. Mặc dù, phía đại gia CEO Hồ Nhân đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với nữ ca sĩ và cho biết cả 2 chỉ là "anh em họ, nương tựa nhau" nhưng những hình ảnh tình tứ được tung lên mạng xã hội khiến khán giả không khỏi hoài nghi. Trong khi đó, khi ồn ào nổ ra, phía Hiền Hồ vẫn giữ im lặng và còn âm thầm khóa tất cả các tài khoản cá nhân.

Thông tin Hiền Hồ cặp kè CEO Hồ Nhân vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm - Ảnh: Internet

Xoay quanh tin đồn tình ái này, nhiều dân mạng còn nói rằng, chiếc xế hộp Mercedes-AMG G63 mà nữ ca sĩ từng khoe tậu về bằng chính thực lực của mình là được đại gia mua tặng. Tuy nhiên, mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh về thông tin của chiếc xe thị phi này khiến nhiều người ngỡ ngàng.