Ở tuổi 38, mẹ hai con Thanh Thúy vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, ai nhìn cũng mê

Thanh Thúy và Đức Thịnh là cặp đôi "vàng" của showbiz Việt hiện nay. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật đình đám, cuộc sống viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ là điều công chúng quan tâm hơn cả.

Sau hơn 10 năm bên nhau, tổ ấm của nhà sản xuất phim "Trạng Quỳnh" vẫn ngập tràn hạnh phúc. Năm 2019, cặp đôi hân hoan đón con trai thứ 2 chào đời sau 10 năm mong ngóng.