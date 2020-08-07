Ở tuổi 38, mẹ hai con Thanh Thúy vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, ai nhìn cũng mê

Hậu trường 07/08/2020 16:53

Sau 2 lần làm mẹ, nhan sắc của diễn viên Thanh Thúy càng thêm mặn mà và quyến rũ. Vóc dáng của cô cũng không kém cạnh bất kỳ chân dài nào.

Thanh Thúy và Đức Thịnh là cặp đôi "vàng" của showbiz Việt hiện nay. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật đình đám, cuộc sống viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ là điều công chúng quan tâm hơn cả.

Sau hơn 10 năm bên nhau, tổ ấm của nhà sản xuất phim "Trạng Quỳnh" vẫn ngập tràn hạnh phúc. Năm 2019, cặp đôi hân hoan đón con trai thứ 2 chào đời sau 10 năm mong ngóng.

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Tổ ấm viên mãn của Thanh Thúy và Đức Thịnh sau hơn 10 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB
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Hơn 1 thập kỷ chung sống, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ vẫn mặn nồng như ngày nào - Ảnh: FB

Sinh con thứ 2 ở tuổi U40, diễn viên Thanh Thúy thay đổi nhiều về vóc dáng. Thế nhưng không lâu sau đó, bà xã đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đã nhanh chóng lấy lại thân hình cân đối, thon gọn.

Trên trang cá nhân, cô chăm cập nhật hình ảnh của bản thân. Ở tuổi 38, Thanh Thúy được nhận xét ngày càng mặn mà và quyến rũ. Vóc dáng của bà mẹ 2 con thon gọn không thua kém thời còn son rỗi.

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Bà xã Đức Thịnh thuộc top mỹ nhân 'càng đẻ càng đẹp' của showbiz Việt - Ảnh: FB
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Nhìn vào ảnh này, nhiều chị em phát hờn vì sự trẻ trung của bà mẹ hai con - Ảnh: FB
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Không cần trang điểm cầu kỳ hay ăn diện đồ hiệu, Thanh Thúy vẫn thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh: FB
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Ở tuổi 38, Thanh Thúy sở hữu những thứ mà nhiều chị em mơ ước. Cô nắm trong tay sự nghiệp thành công, gia đình ấm êm hạnh phúc - Ảnh: FB

Sau khi sinh con thứ 2, Thanh Thúy gần như vắng bóng trên màn ảnh. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và lui về hỗ trợ ông xã trong lĩnh vực sản xuất phim.

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Từ khóa:   Thanh Thúy Thanh Thúy và Đức Thịnh sao Việt

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