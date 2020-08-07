'Nổ mắt' trước loạt ảnh Kim Lý và Hồ Ngọc Hà âu yếm nóng bỏng, ngọt hơn mía lùi

Hậu trường 07/08/2020 15:54

Hiếm khi công khai ảnh tình tứ bên nhau, nhưng mỗi khoảnh khắc được Kim Lý và Hồ Ngọc Hà chia sẻ đều khiến dân mạng "đỏ mắt" ghen tỵ vì quá ngọt ngào.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Hồ Ngọc Hà còn nổi tiếng bởi chuyện tình cảm lắm sóng gió. Sau những cuộc tình đổ vỡ, cuối cùng "Nữ hoàng giải trí" đã chọn được người đàn ông của riêng mình là diễn viên, người mẫu Kim Lý.

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Năm 2017, Hà Hồ chính thức công khai mối quan hệ yêu đương với Kim Lý khi chia sẻ bức ảnh hôn má bạn trai kèm lời chúc yêu thương - Ảnh: Internet

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Trước đó, cặp đôi vướng nghi án 'phim giả tình thật' khi tung MV 'Cả một trời thương nhớ' - Ảnh: Internet

Kể từ khi công khai hẹn hò, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Nhìn lại hành trình yêu của cặp đôi, khán giả không khỏi ghen tỵ bởi những khoảnh khắc quá ngọt ngào của cả hai. Ít khi đăng ảnh mặn nồng, nhưng mỗi khoảnh khắc của cặp tình nhân "Cả một trời thương nhớ" đều đốn tim người hâm mộ vì quá tình tứ.

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Cặp đôi 'dính như keo' từ công việc, cho đến những chuyến du lịch trong và ngoài nước - Ảnh: Internet
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Những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi khiến người hâm mộ 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh: Internet

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'Bỏng mắt' với loạt ảnh ôm ấp của cả hai - Ảnh: Internet

Theo thời gian, Hà Hồ càng mạnh dạn hơn khi chia sẻ ảnh nóng bỏng bên bạn trai. Những hình ảnh ngọt hơn mía lùi của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

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Hình ảnh nóng bỏng được bà bầu Hà Hồ đăng tải cách đây ít ngày - Ảnh: FB

Sau 3 năm công khai quan hệ tình cảm, hiện Hồ Ngọc Hà đang mang thai con chung đầu tiên với bạn trai Kim Lý. Mọi người hi vọng cặp đôi sớm hợp thức hóa mối quan hệ bằng một hôn lễ hoành tráng trong tương lai gần.

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Từ khóa:   Kim Lý Hồ Ngọc Hà Hà Hồ

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