'Nổ mắt' trước loạt ảnh Kim Lý và Hồ Ngọc Hà âu yếm nóng bỏng, ngọt hơn mía lùi

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Hồ Ngọc Hà còn nổi tiếng bởi chuyện tình cảm lắm sóng gió. Sau những cuộc tình đổ vỡ, cuối cùng "Nữ hoàng giải trí " đã chọn được người đàn ông của riêng mình là diễn viên, người mẫu Kim Lý .

Kể từ khi công khai hẹn hò, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Nhìn lại hành trình yêu của cặp đôi, khán giả không khỏi ghen tỵ bởi những khoảnh khắc quá ngọt ngào của cả hai. Ít khi đăng ảnh mặn nồng, nhưng mỗi khoảnh khắc của cặp tình nhân "Cả một trời thương nhớ" đều đốn tim người hâm mộ vì quá tình tứ.

Cặp đôi 'dính như keo' từ công việc, cho đến những chuyến du lịch trong và ngoài nước - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi khiến người hâm mộ 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh: Internet

'Bỏng mắt' với loạt ảnh ôm ấp của cả hai - Ảnh: Internet

Theo thời gian, Hà Hồ càng mạnh dạn hơn khi chia sẻ ảnh nóng bỏng bên bạn trai. Những hình ảnh ngọt hơn mía lùi của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Hình ảnh nóng bỏng được bà bầu Hà Hồ đăng tải cách đây ít ngày - Ảnh: FB

Sau 3 năm công khai quan hệ tình cảm, hiện Hồ Ngọc Hà đang mang thai con chung đầu tiên với bạn trai Kim Lý. Mọi người hi vọng cặp đôi sớm hợp thức hóa mối quan hệ bằng một hôn lễ hoành tráng trong tương lai gần.