Đỗ Mỹ Linh gây thương nhớ với nhan sắc giản dị nhưng 'nổi bần bật' khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội bóng của ông xã

Hậu trường 30/01/2023 08:48

Chiều 29/1, Đỗ Mỹ Linh đã cùng gia đình chồng đến SVĐ Hàng Đẫy để cổ vũ CLB Hà Nội trong trận tranh Siêu cúp bóng đá Quốc gia.

Chiều 29/1, giải tranh Siêu cúp giữa CLB Hà Nội Hà Nội – Đương kim Vô địch quốc gia Night Wolf 2022 và CLB Hải Phòng – Á quân quốc gia Night Wolf 2022 được diễn ra tại sân Hàng Đẫy.

Đỗ Mỹ Linh gây thương nhớ với nhan sắc giản dị nhưng 'nổi bần bật' khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội bóng của ông xã - Ảnh 1
Đỗ Mỹ Linh xuất hiện vô cùng xinh đẹp trên sân Hàng Đẫy.

Vừa là một biên tập viên thể thao, đồng thời là bà xã của thiếu gia Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cô rất háo hức với trận đấu này. Trong suốt trận đấu tranh Siêu cúp giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng, Đỗ Mỹ Linh ngồi ngay sau lưng ông xã Đỗ Vinh Quang. Bố chồng cô là ông Đỗ Quang Hiển cũng có mặt trên khán đài.

Đỗ Mỹ Linh gây thương nhớ với nhan sắc giản dị nhưng 'nổi bần bật' khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội bóng của ông xã - Ảnh 2

Đỗ Mỹ Linh gây thương nhớ với nhan sắc giản dị nhưng 'nổi bần bật' khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội bóng của ông xã - Ảnh 3
Nàng hậu ghi điểm với gương mặt rạng rỡ cùng trang phục thanh lịch, đơn giản. 

Tại đây, Đỗ Mỹ Linh ghi điểm khi lựa chọn trang phục giản dị nhưng không kém phần thanh lịch. Giữa tin đồn bầu bí, cô đã khéo léo che đi vòng 2 bởi chiếc áo dạ tweed nuốt dáng. Tuy nhiên, chiếm trọn spotlight là nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời của người đẹp. Nhan sắc nàng hậu cũng được nhận xét ngày càng thăng hạng mỗi khi xuất hiện. 

Đỗ Mỹ Linh gây thương nhớ với nhan sắc giản dị nhưng 'nổi bần bật' khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội bóng của ông xã - Ảnh 4
Đỗ Mỹ Linh khéo léo che vòng 2 mỗi khi xuất hiện trước công chúng giữa tin đồn bầu bí.

Kể từ sau khi trở thành nàng dâu hào môn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nàng hậu thường xuyên lựa chọn trang phục thanh lịch, kín đáo nhất là khi xuất hiện cùng chồng trước công chúng.

Đỗ Mỹ Linh gây thương nhớ với nhan sắc giản dị nhưng 'nổi bần bật' khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội bóng của ông xã - Ảnh 5

Đỗ Mỹ Linh gây thương nhớ với nhan sắc giản dị nhưng 'nổi bần bật' khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội bóng của ông xã - Ảnh 6

Đỗ Mỹ Linh gây thương nhớ với nhan sắc giản dị nhưng 'nổi bần bật' khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội bóng của ông xã - Ảnh 7
Cách phối đồ của nàng hậu đơn giản nhưng không đơn điệu mà phù hợp với hoàn cảnh được dân tình khen ngợi hết lời.

Sau đám cưới cổ tích diễn ra vào tháng 10, cặp trai tài gái sắc Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân. Người đẹp rất kín tiếng trong chuyện đời tư, rất ít khi chia sẻ chuyện gia đình lên mạng xã hội. 

Trước đó, do sự cố mặc trang phục có chiết eo mà Đỗ Mỹ Linh đã vô tình vướng tin đồn có bầu. Dù đã gián tiếp phủ nhận đồn đoán của khán giả nhưng nhiều người vẫn cho rằng nàng hậu đang có tin vui. Phong cách của Đỗ Mỹ Linh phù hợp với cả 3 vị trí mà cô đang đảm nhiệm: Hoa hậu, BTV Thể thao và bà xã của Chủ tịch CLB Hà Nội.

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