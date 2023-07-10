'Ở ẩn' hơn 2 năm vì ồn ào phát ngôn thiếu chuẩn mực, NS Đức Hải hiếm hoi lộ diện trong chuyến đến thăm NS Công Lý!

Hậu trường 10/07/2023 18:58

Kể từ ngày vướng ồn ào vì lời lẽ thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, NS Đức Hải chọn “ở ẩn” và không xuất hiện trong bất cứ sự kiện giải trí nào đến tận hôm nay.

Đầu tháng 6/2021, cư dân mạng được phen xôn xao khi tài khoản Facebook cá nhân có tick xanh của nghệ sĩ Đức Hải đã đăng tải bài viết có những ngôn từ bị đánh giá dung tục, phản cảm nhằm ẩn ý công kích một ai đó. Đa số ý kiến cho rằng những lời lẽ như vậy khó chấp nhận vì NS Đức Hải vốn là một phó hiệu trưởng của một trường nghệ thuật.

Tuy nhiên, sau đó, Đức Hải đã lên tiếng giải thích rằng anh bị hack Facebook. Đến ngày 8/6, nam nghệ sĩ lại đính chính mình không bị hack tài khoản mà do con nuôi nghịch dại, tự viết bài và trả lời bình luận của bạn bè anh. Anh còn nói sau vụ việc có nhiều số điện thoại lạ gửi tin nhắn tống tiền.

'Ở ẩn' hơn 2 năm vì ồn ào phát ngôn thiếu chuẩn mực, NS Đức Hải hiếm hoi lộ diện trong chuyến đến thăm NS Công Lý! - Ảnh 1
Đầu tháng 6/2021, cư dân mạng được phen xôn xao khi tài khoản Facebook cá nhân có tick xanh của nghệ sĩ Đức Hải đã đăng tải bài viết có những ngôn từ bị đánh giá dung tục, phản cảm nhằm ẩn ý công kích một ai đó

Từ vụ việc này, sáng 9/6/2021, Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn đã công bố quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với thạc sĩ Trần Đức Hải (NSƯT Đức Hải). Quyết định nêu rõ xét nhu cầu công tác của trường, nay miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng với NSƯT, thạc sĩ Trần Đức Hải. Ông Trần Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ phó hiệu trưởng theo quy định của nhà trường. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký.

'Ở ẩn' hơn 2 năm vì ồn ào phát ngôn thiếu chuẩn mực, NS Đức Hải hiếm hoi lộ diện trong chuyến đến thăm NS Công Lý! - Ảnh 2
Quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng nghệ sĩ Đức Hải

Hơn 2 năm kể từ ngày ồn ào xảy ra, NS Đức Hải đã chọn cách "ở ẩn" tránh thị phi. Cho đến mới đây, ngày 10/7, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý bất ngờ khoe khoảnh khắc ông xã được các nghệ sĩ đến chơi nhà. Đáng chú ý là sự lộ diện đầy bất ngờ của NS Đức Hải.

'Ở ẩn' hơn 2 năm vì ồn ào phát ngôn thiếu chuẩn mực, NS Đức Hải hiếm hoi lộ diện trong chuyến đến thăm NS Công Lý! - Ảnh 3
Đức Hải cùng con trai đến thăm NS Công Lý

Trong đoạn clip được đăng tải, NS Đức Hải bày tỏ: “Tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ có một mục đích duy nhất, đó là thăm vợ chồng Công Lý và bé HàChúng tôi đến đây chỉ mong một điều Công Lý phải giữ sức khỏe để cống hiến cho gia đình vợ con và đặc biệt là cho công chúng”.

Lần hiếm hoi nghệ sĩ Đức Hải xuất hiện trở lại trên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý. Có thể thấy, ở tuổi U60, nam diễn viên vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và khiếu hài hước vốn có. Bên cạnh đó, Đức Huy – con trai của nam nghệ sĩ cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi sở hữu chiều cao 1m74 vô cùng ấn tượng.

'Ở ẩn' hơn 2 năm vì ồn ào phát ngôn thiếu chuẩn mực, NS Đức Hải hiếm hoi lộ diện trong chuyến đến thăm NS Công Lý! - Ảnh 4
Đây cũng là lần hiếm hoi nghệ sĩ Đức Hải xuất hiện trở lại trên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý

Hiện tại, cả gia đình Đức Hải đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Song mỗi dịp ra Bắc, anh đều tới nhà thăm hỏi NSND Công Lý. Khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà các nghệ sĩ dành cho nhau.

Bên dưới bài đăng của bà xã Công Lý, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thăm hỏi về cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ như: “Lâu quá mới thấy nghệ sĩ Đức Hải”, “Hình như con anh Hải là một trong ba em bé sinh ba đúng không?”, “Thấy nghệ sĩ Công Lý vui vẻ thế này là mừng rồi”, “Anh Hải giờ làm gì nhỉ?”, “Đức Hải vẫn trẻ và đẹp trai quá”...

'Ở ẩn' hơn 2 năm vì ồn ào phát ngôn thiếu chuẩn mực, NS Đức Hải hiếm hoi lộ diện trong chuyến đến thăm NS Công Lý! - Ảnh 5
Các phim đình đám Đức Hải từng tham gia như: Của để dành, Chuyện nhà Mộc, Người thổi tù và hàng tổng, Sự tích Thạch Thùng, Ảo ảnh trắng, Vòng xoáy cuộc đời, Cô gái xấu xí...

Nghệ sĩ Đức Hải sinh năm 1966, quê Nam Định. Với lối diễn duyên dáng, anh nhanh chóng nổi tiếng ở cả sân khấu kịch lẫn phim truyền hình. Các phim đình đám Đức Hải từng tham gia như: Của để dành, Chuyện nhà Mộc, Người thổi tù và hàng tổng, Sự tích Thạch Thùng, Ảo ảnh trắng, Vòng xoáy cuộc đời, Cô gái xấu xí... Ngoài ra, anh còn đắt show làm giám khảo, MC, cố vấn các cuộc thi nghệ thuật.

Nghệ sĩ Đức Hải: 'Chuyện Facebook là chuyện trẻ con, tội phạm tống tiền mới là chuyện lớn'

Nghệ sĩ Đức Hải: 'Chuyện Facebook là chuyện trẻ con, tội phạm tống tiền mới là chuyện lớn'

"Tôi là người bị hại. Tôi bị tống tiền thì phải tìm cho ra, ai là người tống tiền", nghệ sĩ Đức Hải nói.

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