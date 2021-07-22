Nửa đêm thức giấc, Phan Mạnh Quỳnh khiến dân tình 'la làng' vì dòng trạng thái lạ lùng, chỉ 'khổ' bà xã phải lật đật thu dọn 'tàn cuộc'

Hậu trường 22/07/2021 15:34

Phan Mạnh Quỳnh khiến các fan một phen hết hồn vì dòng trạng thái dài dằng dặc của mình giữa đêm khuya. Đến mức vợ trẻ phải thay mặt chồng xin lỗi cõi mạng vì sự tùy hứng của nam ca sĩ.

Những ngày nghỉ dịch, cuộc sống của giới nghệ sĩ có nhiều đảo lộn do không có các hoạt động nghệ thuật, nên phần lớn thời gian đều ở nhà. Nhiều nghệ sĩ đã bắt đầu kiếm những việc nhỏ nhặt để tạo niềm vui cho bản thân và người hâm mộ như quay TikTok hài hước, nấu ăn, tập thể dục, hướng dẫn làm đẹp... Tuy nhiên, sẽ không ai có "chiêu" độc như Phan Mạnh Quỳnh, khi nửa đêm còn gây náo động MXH. 

Cụ thể, mới đây, anh chàng bất ngờ đăng status kể nguyên chuyện cổ tích Thạch Sanh giữa đêm cho khán giả. Câu chuyện này đã quá quen thuộc với hàng triệu khán giả Việt Nam vì ít nhất một lần đã được nghe, được học lúc bé. Tuy nhiên, cách nam ca sĩ lựa "giờ vàng" để kể chuyện lại khiến CĐM bất ngờ đến bật ngửa vì độ lầy thuợng thừa có sẵn trong giọng ca Có chàng trai viết lên cây.

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Phan Mạnh Quỳnh 'bê' nguyên xi câu chuyện cổ tích lên MXH kể lại cho fan - Ảnh chụp màn hình

Hành động nhây không tưởng của nam ca sĩ đã khiến cư dân mạng được một phen hú hồn giữa đêm khuya. Rất nhiều người đã dành gần chục phút, chăm chú đọc cho đến khi nhận ra chàng nhạc sĩ chỉ copy và paste câu chuyện này từ trên mạng. 

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Cư dân mạng 'la ó' vì dòng trạng thái gây hoang mang của Phan Mạnh Quỳnh - Ảnh chụp màn hình

Trước những phản ứng của cư dân mạng, bà xã của nam ca sĩ hớt hải vào bình luận xin lỗi ngay vì sự tùy hứng của chồng mình. Cô nàng hài hước bình luận: "Xin lỗi mọi người. Chồng em giãn cách quá lâu không được ra ngoài ạ".

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Lời xin lỗi của Khánh Vy nhận về câu trả lời mặn mòi của Tiến Luật - Ảnh chụp màn hình

Lời xin lỗi của cô vợ trẻ khiến cư dân mạng không nhịn được cười mà liên tục thả icon "haha". Nhiều người còn hài hước cảm thông cho cô nàng khi "lấy được" anh chồng mặn mà. 

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Cặp đôi từng gây sốt vì bộ ảnh cưới đẹp như mộng - Ảnh: Internet

Phan Mạnh Quỳnh chính thức kết hôn với bạn gái hotgirl Huỳnh Khánh Vy vào giữa năm 2021. Cả hai được người hâm mộ dành nhiều lời khen tặng vì độ đẹp đôi và tình cảm đẹp như thơ. Kể từ khi lập gia đình, nam ca sĩ ít xuất hiện trên các chương trình âm nhạc hay ra sản phẩm. Tuy nhiên, cuộc sống giản dị, hài hước vẫn được giọng ca Vợ người ta và bà xã chia sẻ thường xuyên trên MXH để giao lưu với fan. 

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