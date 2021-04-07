Nữ MC khoe thềm ngực trễ tràng trong mốt áo tắm cắt xẻ 'sâu hun hút'

Nguyễn Huyền Trang – MC VTV6, thường được biết đến với biệt danh MC Mù Tạt vừa tung loạt ảnh nóng bỏng với bộ áo tắm cắt xẻ táo bạo khiến dân mạng lại được phen trầm trồ. Cùng với dòng caption dí dỏm: “Xin lỗi, Chang lại đi biển…”, bài đăng ngay lập tức nhận được lượng tương tác khủng cùng nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc “không phải dạng vừa” của nữ MC. Có người còn dí dỏm bình luận đáp lại caption của cô: “Chang cứ đi biển vậy hoài cũng được, không cần xin lỗi đâu”.

Đẹp thế này thì sao phải xin lỗi

Bikini cắt xẻ đúng chỗ cần cắt xẻ

Trong ảnh, Huyền Trang trong bộ bikini một mảnh, khoét sâu phần eo và ngực, giúp cô phô trọn đường cong nóng bỏng của mình. Không những vậy, MC Mù Tạt còn làm bộ ảnh thêm cuốn hút hơn cùng với thần thái thần sầu không kém gì mẫu ảnh chuyên nghiệp.