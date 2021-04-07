Nữ MC khoe thềm ngực trễ tràng trong mốt áo tắm cắt xẻ 'sâu hun hút'

Hậu trường 07/04/2021 18:52

Không phải người mẫu chuyên nghiệp, Nguyễn Huyền Trang - nữ MC nổi tiếng của VTV6 vẫn tự tin thả dáng nuột nà khoe thềm ngực trễ tràng trong bộ ảnh bikini trên biển.

Nguyễn Huyền TrangMC VTV6, thường được biết đến với biệt danh MC Mù Tạt vừa tung loạt ảnh nóng bỏng với bộ áo tắm cắt xẻ táo bạo khiến dân mạng lại được phen trầm trồ. Cùng với dòng caption dí dỏm: “Xin lỗi, Chang lại đi biển…”, bài đăng ngay lập tức nhận được lượng tương tác khủng cùng nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc “không phải dạng vừa” của nữ MC. Có người còn dí dỏm bình luận đáp lại caption của cô: “Chang cứ đi biển vậy hoài cũng được, không cần xin lỗi đâu”.

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Đẹp thế này thì sao phải xin lỗi
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Bikini cắt xẻ đúng chỗ cần cắt xẻ

Trong ảnh, Huyền Trang trong bộ bikini một mảnh, khoét sâu phần eo và ngực, giúp cô phô trọn đường cong nóng bỏng của mình. Không những vậy, MC Mù Tạt còn làm bộ ảnh thêm cuốn hút hơn cùng với thần thái thần sầu không kém gì mẫu ảnh chuyên nghiệp.

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Body nuột nà đầy cuốn hút của nữ MC xinh đẹp
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Không chỉ có đường cong nóng bỏng, muốn đẹp còn phải biết 'diễn sâu'

Là nữ MC xinh đẹp, nổi tiếng của VTV6, cô gây ấn tượng với vai trò MC trong chương trình "Bữa trưa vui vẻ". Với cách dẫn trẻ trung, sinh động, Mù Tạt rất được khán giả VTV6 yêu thích.

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Nữ MC rất được yêu thích của Bữa trưa vui vẻ

Bên cạnh hình ảnh MC trẻ trung, Mù Tạt còn là mẫu ảnh, diễn viên hoạt động nhiều trong giới showbiz. Cô thường xuyên lựa chọn các phong cách sexy, gợi cảm, tung ra nhiều bộ ảnh “ngàn like”.

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Mù Tạt sexy thu hút mọi ánh nhìn
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Mù Tạt tươi xinh, rạng rỡ khiến bao người ngẩn ngơ

Dù làm nhiều việc khác nhau, nhưng khi nhắc đến Mù Tạt, đông đảo khán giả vẫn yêu thích và nhớ tới hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ khi cô đứng trên sân khấu với vai trò MC. Nữ MC 9x nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, hài hước và phong cách trẻ trung.

 *Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   MC VTV MC Sao Việt nóng bỏng

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