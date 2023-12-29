'Nữ hoàng ảnh lịch' miền Bắc - NSND Minh Hòa đẹp bất chấp thời gian, U60 sống bình lặng, kín tiếng, chăm chỉ cống hiến nghệ thuật

Hậu trường 29/12/2023 05:56

Đến tận thời điểm hiện tại, vẻ đẹp sắc sảo, quyền lực của NSND Minh Hòa trong vai diễn Trần Lệ Xuân vẫn ghi dấu ấn đậm nét cho khán giả thế hệ 7X, 8X.

NSND Minh Hòa sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật ở Hà Nội khi bố là nghệ sĩ kèn clarinette và saxophone Trần Đình Giang, bác ruột là nghệ sĩ cải lương Tùng Ngọc - người sinh ra nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Nữ nghệ sĩ từng theo học Trường Sân khấu - Điện ảnh khóa 1981-1986 và có thời gian dài công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Bà cũng từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

'Nữ hoàng ảnh lịch' miền Bắc - NSND Minh Hòa đẹp bất chấp thời gian, U60 sống bình lặng, kín tiếng, chăm chỉ cống hiến nghệ thuật - Ảnh 1
NSND Minh Hòa sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật ở Hà Nội khi bố là nghệ sĩ kèn clarinette và saxophone Trần Đình Giang, bác ruột là nghệ sĩ cải lương Tùng Ngọc

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đài các, thời gian đầu mới lên sân khấu, Minh Hòa thường được giao các vai "đào thương". Nhưng kể từ khi vào vai cô thư ký lả lơi, dùng sắc đẹp và trí khôn để kiếm tiền nuôi người yêu là nhà thơ trong phim Trò đời, Minh Hòa bắt đầu chuyển hướng trong việc thể hiện nhiều nhân vật khác nhau. 

Chị thành công với dạng vai phản diện đến mức suốt những năm cuối thập niên 1980, đầu 1990, khán giả đã quên mất tên thật của nữ nghệ sỹ mà thường gọi chị là "bà cố vấn". Đến tận thời điểm hiện tại, vẻ đẹp sắc sảo, quyền lực của Minh Hòa trong vai diễn Trần Lệ Xuân vẫn ghi dấu ấn đậm nét cho khán giả thế hệ 7X, 8X.

'Nữ hoàng ảnh lịch' miền Bắc - NSND Minh Hòa đẹp bất chấp thời gian, U60 sống bình lặng, kín tiếng, chăm chỉ cống hiến nghệ thuật - Ảnh 2
Chị thành công với dạng vai phản diện đến mức suốt những năm cuối thập niên 1980, đầu 1990, khán giả đã quên mất tên thật của nữ nghệ sỹ mà thường gọi chị là "bà cố vấn"

Không chỉ thành công trong mảng chính kịch, NSND Minh Hòa còn tham gia nhiều tiểu phẩm hài của chương trình Gặp nhau cuối tuần. Một thời, bà và NSƯT Minh Vượng là "cặp bài trùng" được nhiều khán giả yêu thích qua các tiểu phẩm như Hoa hậu xóm liềuCơm bụi giá cao.... Ở ngoài đời, họ cũng là hai người bạn thân thiết.

Bên cạnh tài năng diễn xuất, NSND Minh Hoà còn được nhắc đến là một trong những mỹ nhân nổi danh của làng điện ảnh phía bắc thập niên 90. Sở hữu gương mặt đẹp sắc nét và quý phái, chiếc mũi thon gọn, khuôn miệng nhỏ xinh và đôi mắt biết nói, bà từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch" miền Bắc. Thời đó, ảnh của nghệ sĩ Minh Hòa từng được treo trên tường của rất nhiều ngôi nhà.

'Nữ hoàng ảnh lịch' miền Bắc - NSND Minh Hòa đẹp bất chấp thời gian, U60 sống bình lặng, kín tiếng, chăm chỉ cống hiến nghệ thuật - Ảnh 3
Bên cạnh tài năng diễn xuất, NSND Minh Hoà còn được nhắc đến là một trong những mỹ nhân nổi danh của làng điện ảnh phía bắc thập niên 90

Thế nhưng ít người biết rằng có thời điểm nữ nghệ sỹ từng muốn bỏ nghề. Đó là giai đoạn 1992-1993, khi các nhà hát kịch gần như ngưng hoạt động. Sức ép từ cơm áo gạo tiền khiến Minh Hòa muốn chuyển sang làm nhân viên văn phòng. Khi thử thay đổi với vai trò trực điện thoại cho một công ty, chị nhận ra tình yêu của mình với nghề diễn lớn đến thế nào. 

Chị đã dằn vặt, suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình. Đúng thời điểm này, đạo diễn Vũ Châu mời Minh Hòa tham gia phim Trò đời và chị quyết định từ bỏ công việc văn phòng, trở lại với đam mê của mình.

'Nữ hoàng ảnh lịch' miền Bắc - NSND Minh Hòa đẹp bất chấp thời gian, U60 sống bình lặng, kín tiếng, chăm chỉ cống hiến nghệ thuật - Ảnh 4
Thế nhưng ít người biết rằng có thời điểm nữ nghệ sỹ từng muốn bỏ nghề. Đó là giai đoạn 1992-1993, khi các nhà hát kịch gần như ngưng hoạt động. Sức ép từ cơm áo gạo tiền khiến Minh Hòa muốn chuyển sang làm nhân viên văn phòng

Năm 2019, NSND Minh Hoà nghỉ hưu sau hơn 30 năm cống hiến. Sau khi rời Nhà hát Kịch Hà Nội, chị bận rộn hơn với công việc giảng dạy, quay phim, làm giám khảo. Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Giờ nghỉ hưu rồi giám đốc là mình, nhân viên cũng là mình, thích làm việc gì tự xếp lịch, thấy thích thì nhận, thấy mệt thì bỏ. Tôi làm chủ được cả thời gian lẫn sức khỏe của mình nên cảm thấy cuộc sống an yên hơn. Chính vì tự chủ thời gian cho mình và làm việc liên tục nên tôi cảm thấy mình trẻ hơn. Thực tế là tôi thường phải xếp lịch để gạt bớt việc đi, trộm vía công việc cũng nhiều và luôn kín lịch".

'Nữ hoàng ảnh lịch' miền Bắc - NSND Minh Hòa đẹp bất chấp thời gian, U60 sống bình lặng, kín tiếng, chăm chỉ cống hiến nghệ thuật - Ảnh 5
Năm 2019, NSND Minh Hoà nghỉ hưu sau hơn 30 năm cống hiến. Sau khi rời Nhà hát Kịch Hà Nội, chị bận rộn hơn với công việc giảng dạy, quay phim, làm giám khảo

Ngoài những hình ảnh, thông tin về công việc, nữ nghệ sĩ hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân để tránh những ồn ào không đáng có. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ trên truyền thông, nghệ sĩ Minh Hòa hé lộ chồng bà là một giảng viên. Vợ chồng nữ nghệ sĩ có với nhau một người con trai. Hiện con trai của NSND Minh Hòa đã trưởng thành và lập gia đình riêng.

Dù luôn kín kẽ và nói không với tai tiếng, nhưng từng có thời gian NSND Minh Hòa phải đối mặt với tin đồn hôn nhân đổ vỡ. Bà từng phải lên tiếng đính chính: "Tôi chưa bao giờ tan vỡ hôn nhân, đó chỉ là tin đồn. Cuộc sống của tôi vẫn bình lặng. Chỉ có điều, hai vợ chồng làm hai công việc khác nhau nên đòi hỏi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười thì rất khó. Còn chuyện giận nhau, có lúc không hiểu nhau thì nhà nào cũng có, tránh sao được. Tôi cảm thấy hài lòng với hiện tại".

'Nữ hoàng ảnh lịch' miền Bắc - NSND Minh Hòa đẹp bất chấp thời gian, U60 sống bình lặng, kín tiếng, chăm chỉ cống hiến nghệ thuật - Ảnh 6
Trong một lần hiếm hoi chia sẻ trên truyền thông, nghệ sĩ Minh Hòa hé lộ chồng bà là một giảng viên

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi U60, nhưng nghệ sĩ Minh Hòa vẫn giữ được vóc dáng đẹp, nhan sắc trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Sắc vóc và thần thái nổi bật của bà khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ nhiều hình ảnh của mình khi đi làm việc hay trong cuộc sống đời thường. Mỗi lần như vậy, bà thường nhận về hàng nghìn lượt like và bình luận khen ngợi vì vẻ đẹp bất chấp thời gian.

'Nữ hoàng ảnh lịch' miền Bắc - NSND Minh Hòa đẹp bất chấp thời gian, U60 sống bình lặng, kín tiếng, chăm chỉ cống hiến nghệ thuật - Ảnh 7
Hiện tại, dù đã bước sang tuổi U60, nhưng nghệ sĩ Minh Hòa vẫn giữ được vóc dáng đẹp, nhan sắc trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật

NSND Minh Hòa cho hay bí quyết làm đẹp của bà là lúc nào cũng hồn nhiên, thoải mái, chan hòa và vui vẻ. Bà không giận ai quá lâu, việc to thì biến thành bé, và quan trọng là luôn tận hưởng niềm vui trong công việc. Ngoài ra, nghệ sĩ Minh Hòa cũng giữ thói quen đến phòng tập 1-2 tiếng một ngày để giữ gìn vóc dáng và chỉ nghỉ những hôm quá bận.

'Nữ hoàng ảnh lịch' miền Bắc - NSND Minh Hòa đẹp bất chấp thời gian, U60 sống bình lặng, kín tiếng, chăm chỉ cống hiến nghệ thuật - Ảnh 8
NSND Minh Hòa cho hay bí quyết làm đẹp của bà là lúc nào cũng hồn nhiên, thoải mái, chan hòa và vui vẻ

Tuy vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật, nhưng nghệ sĩ Minh Hòa luôn dành thời gian cho gia đình. Bà bảo, sau ánh hào quang, bà vẫn là một người phụ nữ của gia đình. Trừ khi đi diễn xa, nếu ở nhà, nghệ sĩ Minh Hòa sẽ đứng bếp nấu cơm ba bữa cho chồng con. Những lúc rảnh rỗi, bà thích đọc sách, xem phim.

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Từ khóa:   NSND Minh Hoà ns minh hòa NSND Minh Hòa

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