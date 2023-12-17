Sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật nên Bạch Long đi diễn từ năm 10 tuổi. Những năm đầu vào nghề, anh vẫn dùng tên thật để đi diễn. Tuy nhiên trong một đêm diễn, anh được khán giả góp ý tên không hay. Điều này khiến cho Bạch Long suy nghĩ nên quyết định tìm nghệ danh. Vì hâm mộ Lý Tiểu Long nên anh lấy tên Long, chữ lót Bạch thì giống các chị em trong nhà. Từ đó nghệ danh Bạch Long ra đời và theo anh tới hiện tại.

Trong danh sách nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023 có nghệ sĩ Bạch Long. Nhắc đến Bạch Long, nhiều người nghĩ đến một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, cha là NSND Thành Tôn, mẹ là NSND Huỳnh Mai. Các chị em trong nhà cũng là những gương mặt tài danh của sân khấu cải lương một thời là Bạch Liên, Bạch Lý, Bạch Lê, Bạch Lựu. Không chỉ vậy, Bạch Long và NSƯT Thành Lộc là hai anh em ruột nhưng Bạch Long không sống một nhà vì khó nuôi nên được cha mẹ "cho đi" từ bé.

Sau thất bại này, Bạch Long quyết định tìm một hướng đi mới khi chuyển sang kịch nói từ năm 2.000. Anh về chung sân khấu Idecaf với em ruột - NSƯT Thành Lộc và gắn bó với các vở hài kịch, kịch thiếu nhi.

Ngoài ca diễn, anh dồn tâm huyết thành lập đoàn Đồng ấu Bạch Long với mục tiêu đào tạo thế hệ kế thừa. Những cô đào nổi bật hiện nay như: Quế Trân, Trinh Trinh, Tú Sương,… đều là học trò của anh. Khi cải lương xuống dốc, Bạch Long rơi vào cảnh trắng tay vì toàn bộ vốn liếng đều trót mang đầu tư vào sân khấu.

Ngoài ca diễn, anh dồn tâm huyết thành lập đoàn Đồng ấu Bạch Long với mục tiêu đào tạo thế hệ kế thừa. Khi cải lương xuống dốc, Bạch Long rơi vào cảnh trắng tay vì toàn bộ vốn liếng đều trót mang đầu tư vào sân khấu

Thời điểm này, nghệ sĩ tiếp tục gây ấn tượng với vai chú chó Lulu, Vua bọ cạp trong Ngày xửa ngày xưa. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn cùng gương mặt vui vẻ, anh được các khán giả nhí yêu thích với các vai diễn của mình. Ngoài ra, Bạch Long cũng tiếp nối con đường sư phạm khi công tác giảng dạy tại trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Dù là 2 anh em nhưng con đường nghệ thuật của Bạch Long khá chông chênh. Bạch Long từng tiết lộ có thời điểm anh thất nghiệp suốt 4 năm trời. Lúc này, anh phải nhờ tới sự giúp đỡ của học trò, đồng nghiệp. Biết anh trai vất vả, Thành Lộc nhiều lần muốn hỗ trợ, đưa Bạch Long về sống cùng nhưng anh luôn từ chối. Với Bạch Long, anh luôn tâm niệm không bao giờ muốn trở thành gánh nặng của ai khác, kể cả người thân của mình.

Dù là 2 anh em nhưng con đường nghệ thuật của Bạch Long khá chông chênh. Bạch Long từng tiết lộ có thời điểm anh thất nghiệp suốt 4 năm trời

Ở tuổi xế chiều, Bạch Long sống cô độc trong căn trọ nhỏ khoảng 30m2 suốt 20 năm qua. "Ngày xưa lúc tên tuổi có, tôi làm nhiều tiền lắm. Lúc đó tôi ở trong một cái đình nên cứ nghĩ ở trong đó là sướng rồi, không nghĩ đến chuyện mua nhà" - ông kể.

Từng tiết lộ trải qua 4 mối tình nhưng ở tuổi 64, Bạch Long lựa chọn sống an phận với cuộc sống không nhà cửa, vợ con. Dẫu tủi thân và tiếc nuối quá khứ, ông tự an ủi và động viên phải sống tốt những tháng ngày còn lại. Nam nghệ sĩ chỉ mong ơn trên cho một giấc ngủ rồi ra đi vì rất sợ cảnh bị bệnh tật hành hạ như nhiều đồng nghiệp. Trong một lần chia sẻ hồi năm 2021, nghệ sĩ Bạch Long ngượng ngùng tiết lộ đang có người thầm thương nhưng không tiết lộ cụ thể vì "chưa đi tới đâu".



Ở tuổi xế chiều, Bạch Long sống cô độc trong căn trọ nhỏ khoảng 30m2 suốt 20 năm qua

Nói về lý do dù nổi tiếng trong làng sân khấu cải lương, đào tạo ra rất nhiều tài năng trẻ nhưng vẫn nghèo, Bạch Long cho biết, trước đây anh làm được bao nhiêu tiền đều đầu tư cho nhóm Đồng ấu Bạch Long. Thời điểm đó, tài sản lớn nhất của anh là một chiếc xe máy. Sự mai một của ngành sân khấu càng khiến cho cuộc sống của anh vất vả. Hiện tại thu nhập của anh chỉ đủ lo 2 bữa cơm một ngày.

Nói về lý do dù nổi tiếng trong làng sân khấu cải lương, đào tạo ra rất nhiều tài năng trẻ nhưng vẫn nghèo, Bạch Long cho biết, trước đây anh làm được bao nhiêu tiền đều đầu tư cho nhóm Đồng ấu Bạch Long. Hiện tại thu nhập của anh chỉ đủ lo 2 bữa cơm một ngày

Hồi đầu năm 2023, nghệ sĩ Bạch Long còn thực hiện cả một liveshow riêng của anh và các học trò với tên gọi Ăn cơm Tổ, khổ vẫn cười. Đây cũng là live show kỷ niệm 55 năm theo nghiệp hát của Bạch Long.

Từng tiết lộ trải qua 4 mối tình nhưng ở tuổi 64, Bạch Long lựa chọn sống an phận với cuộc sống không nhà cửa, vợ con

Nghệ sĩ Bạch Long vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi tính cách chân thành, hiền lành và luôn dành sự trân trọng cho nghề. Anh yêu nghề và vẫn luôn muốn được cống hiến hết mình dù mái tóc đã dần phai màu theo năm tháng.