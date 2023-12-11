NSƯT Đỗ Kỷ cay đắng thừa nhận bị vu khống 'đánh bạc, làm ngơ cho vợ cặp bồ đại gia', uất ức đến cùng cực khi nghe bà xã nói 1 câu

Hậu trường 11/12/2023 10:24

"Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao người ta lại mất nhiều thời gian với những đơn thư tố cáo vô căn cứ kiểu này", NSƯT Đỗ Kỷ cay đắng tiết lộ bản thân bị vu khống trắng trợn.

Theo thông tin từ VietNamNet, mới đây, NSƯT Đỗ Kỷ vừa chia sẻ thông báo mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Thông báo nêu rõ: Tiếp nhận Công văn số 5100/BVHTTDL-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu NSND thông báo đối với hồ sơ của NSƯT, đạo diễn Phạm Đỗ Kỷ như sau: Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do cá nhân có đơn thư, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Đây là thông báo thứ 2 về việc NSƯT Đỗ Kỷ "trượt" xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. 

NSƯT Đỗ Kỷ cay đắng thừa nhận bị vu khống 'đánh bạc, làm ngơ cho vợ cặp bồ đại gia', uất ức đến cùng cực khi nghe bà xã nói 1 câu - Ảnh 1
NSƯT Đỗ Kỷ 

Trước đó, NSƯT Đỗ Kỷ cho biết bối rối khi nhận được thông báo kết quả thẩm định hồ sơ để xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Chia sẻ trên Dân Việt về những ồn ào xoay quanh danh hiệu NSND trong thời gian vừa qua, NS Đỗ Kỷ cho biết bản thân bị vu khống, đặt điều nhiều vấn đề vô căn cứ, ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và cuộc sống của gia đình. 

"Người đứng đơn tố cáo tôi cũng từng phao tin vợ tôi cặp với đại gia nên được mua tặng ô tô khi chúng tôi còn công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau này người ta còn phao tin vợ chồng tôi ly hôn nhưng vẫn đóng kịch là đang hạnh phúc nữa.

Khi đọc đơn thư người ta tố cáo mình tôi thấy rất buồn cười. Có những chuyện người ta chỉ nghe người khác nói lại chứ không chứng kiến nên không biết được sự thật. Có những chuyện người ta nghĩ ra để vu khống cho tôi.

Người ta bảo tôi tổ chức đánh bạc, bị công an bắt… vậy nhưng sự thật có phải thế đâu. Bởi nếu tôi bị bắt thì công an họ vẫn còn bằng chứng chứ. Các đồng nghiệp của tôi ở Nhà hát Kịch Việt Nam phải biết vụ này chứ. Rồi người ta bảo tôi lợi dụng quyền hạn và chức vụ để đưa anh trai vào Nhà hát "trục lợi bảo hiểm", nam nghệ sĩ cay đắng khi bị đặt điều, xúc phạm. 

NSƯT Đỗ Kỷ cay đắng thừa nhận bị vu khống 'đánh bạc, làm ngơ cho vợ cặp bồ đại gia', uất ức đến cùng cực khi nghe bà xã nói 1 câu - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ thừa thận bị vu khống nhiều chuyện vô căn cứ

Nam diễn viên thừa nhận, cho đến giờ vẫn không hiểu, vì sao người ta lại mất nhiều thời gian với những đơn thư tố cáo vô căn cứ như vậy. 

Chia sẻ thêm về thái độ của vợ - NSND Lan Hương, trước những ồn ào, đơn thư, NS ƯT Đỗ Kỷ cho biết: "Hôm trước tôi cũng có hỏi Lan Hương: "Tại sao người ta ghét anh đến thế nhỉ?", vợ tôi bảo rằng: "Không, người ta ghét em đấy!". Xong rồi hai vợ chồng ngồi phân tích thì cũng thấy có lý. Xuất phát điểm tất cả đều như nhau nhưng Hương kém về gia thế (bố mẹ Hương ngày xưa làm công chức nên không giàu có), nhà lại không phải ở phố cổ nên luôn bị xem là "con nhà quê'. Rồi khi ra trường lại thường xuyên được giao đóng các vai chính mà những người đó lại không được như thế nên sinh ra những ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm… Chứ cơm không ăn của nhau, nhà không ở của nhau, không tranh chồng, không cướp vợ… của nhau, sao họ lại ghét mình được". 

NSƯT Đỗ Kỷ cay đắng thừa nhận bị vu khống 'đánh bạc, làm ngơ cho vợ cặp bồ đại gia', uất ức đến cùng cực khi nghe bà xã nói 1 câu - Ảnh 3

NSƯT Đỗ Kỷ cay đắng thừa nhận bị vu khống 'đánh bạc, làm ngơ cho vợ cặp bồ đại gia', uất ức đến cùng cực khi nghe bà xã nói 1 câu - Ảnh 4
 Vợ chồng nam nghệ sĩ cương quyết làm rõ vấn đề đến cùng

Được biết, vợ chồng NS Đỗ Kỷ - Lan Hương sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc đến cùng để không chỉ đòi công bằng và danh dự mà còn để những người đứng sau, những người ẩn danh sau đơn thư tố cáo kia phải lộ diện.

Hậu gửi đơn kiến nghị, NSƯT Đỗ Kỷ lần thứ 2 nhận thông báo 'trượt' danh hiệu NSND

Hậu gửi đơn kiến nghị, NSƯT Đỗ Kỷ lần thứ 2 nhận thông báo 'trượt' danh hiệu NSND

Đây là lần thứ 2 nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ nhận được thông báo về việc ''trượt'' xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10.

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Từ khóa:   Ns Đỗ Kỷ NS Lan Hương hậu trường

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