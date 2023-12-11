NS Trần Mạnh Tuấn tiết lộ mất giọng sau 3 lần phẫu thuật, xúc động khi sức khoẻ ổn định, có thể cống hiến cho nghệ thuật

Hậu trường 11/12/2023 11:37

Hai năm điều trị bạo bệnh, sức khỏe của Trần Mạnh Tuấn dần hồi phục. Song anh vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại và giao tiếp do di chứng đột quỵ.

Tháng 8/2021, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn từng nhập viện cấp cứu vì đột quỵ. Theo như chia sẻ, nam nghệ sĩ bị đau đầu và ngã tại nhà riêng. Sau đó, anh được vợ đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Thời điểm đó, bác sĩ cho biết anh đã qua cơn nguy kịch và mọi thứ được kiểm soát.

Mới đây nhất, ngày 10/12, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện. Anh được vợ dìu đi lại. Trài qua ba lần phẫu thuật não, hiện, sức khỏe của anh dần hồi phục. Thế nhưng, giọng nói của nam nghệ sĩ đã thay đổi. 

NS Trần Mạnh Tuấn tiết lộ mất giọng sau 3 lần phẫu thuật, xúc động khi sức khoẻ ổn định, có thể cống hiến cho nghệ thuật - Ảnh 1
Tháng 8/2021, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn từng nhập viện cấp cứu vì đột quỵ

Trần Mạnh Tuấn tâm sự: "Gần hai năm tôi ngừng hoạt động vì phải nằm viện điều trị. Tôi vừa trở lại gần đây, tuần trước làm chương trình riêng, quyên góp 1 tỷ đồng cho quỹ Nâng bước tuổi thơ. Lần trở lại này tôi muốn làm nhiều việc có ý nghĩa cho cộng đồng".

Nghệ sĩ cho biết ông vẫn tập luyện mỗi ngày để có thể tiếp tục chơi nhạc: "Tôi được bác sĩ giúp cải thiện sức khỏe mỗi ngày. Hiện, trí não tôi phục hồi như xưa, nhưng vấn đề đi lại gặp chút khó khăn, cần phải tập luyện nhiều hơn". Giọng nói hiện tại của nghệ sĩ saxophone khá khó nghe. Anh cho biết trong thời gian nằm viện phải phẫu thuật nội khí quản nên ít nhất là 2-3 năm để giọng nói có thể trở lại bình thường.

NS Trần Mạnh Tuấn tiết lộ mất giọng sau 3 lần phẫu thuật, xúc động khi sức khoẻ ổn định, có thể cống hiến cho nghệ thuật - Ảnh 2
Ngày 10/12, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện. Anh được vợ dìu đi lại

Anh tâm sự: "Tôi vẫn biểu diễn như thường, thể lực cải thiện, đi dạy và chuẩn bị cho những dự án sắp tới. Giọng tôi trầm đi rất nhiều do có sẹo sau phẫu thuật khí quản. Thực ra giọng nói của tôi khiến người khác cảm giác tôi mệt chứ sức khỏe tôi đã ổn định rất nhiều".

Hiện nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết ông đều đặn đến viện tái khám sau mỗi ba tháng. Trải qua cơn bạo bệnh, nhiều lần vượt cửa tử, nam nghệ sĩ khóc khi chiêm nghiệm về cuộc sống. "Đây không phải lần đầu tôi vượt bạo bệnh. Khi sức khỏe ổn định, tôi thấy bản thân mạnh mẽ hơn. Tôi gần đây dễ xúc động, vì khi nghĩ về cuộc sống, tôi lại nhớ đến con gái. Con là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Tôi cũng dễ khóc vì bản thân còn sống, tiếp tục được biểu diễn và cống hiến cho nghệ thuật" - nghệ sĩ chia sẻ.

NS Trần Mạnh Tuấn tiết lộ mất giọng sau 3 lần phẫu thuật, xúc động khi sức khoẻ ổn định, có thể cống hiến cho nghệ thuật - Ảnh 3
Nghệ sĩ cho biết ông vẫn tập luyện mỗi ngày để có thể tiếp tục chơi nhạc: "Tôi được bác sĩ giúp cải thiện sức khỏe mỗi ngày"

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Kiều Đàm Linh - bà xã nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tiết lộ, vợ chồng chị quyết định mở lại câu lạc bộ âm nhạc sau khi sức khỏe nam nghệ sĩ ổn định. "Trong thời gian hai năm chồng tôi ở bệnh viện, vợ chồng tôi không nghĩ mở lại câu lạc bộ, sống tự do hơn. Nhưng khi đọc tin nhắn của khán giả, người hâm mộ, chúng tôi quyết định trở lại" - chị Đàm Linh nói.

Khi được hỏi về hai năm nuôi chồng ở bệnh viện, chị Đàm Linh nói nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn là người kiếm tiền chính. Khi anh đổ bệnh, gia đình không kiếm ra tiền, gần như bỏ mọi việc để tập trung trị bệnh cho nghệ sĩ.

NS Trần Mạnh Tuấn tiết lộ mất giọng sau 3 lần phẫu thuật, xúc động khi sức khoẻ ổn định, có thể cống hiến cho nghệ thuật - Ảnh 4
Bà xã nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tiết lộ, vợ chồng chị quyết định mở lại câu lạc bộ âm nhạc sau khi sức khỏe nam nghệ sĩ ổn định

"May mắn chúng tôi không thiếu thốn trong cuộc sống, trước đó chồng tôi có nguồn thu nhập ổn định. Gia đình tôi không đến mức khó khăn để xoay xở giúp chồng trị bệnh. Nghĩa là thay vì nếu anh không ốm, công việc của anh sẽ tốt hơn, sau khi lâm bệnh thì không kiếm thêm thu nhập, dùng tiền tiết kiệm trước đó điều trị" - chị Linh nói.

Chị cho biết, cơn bạo bệnh như khoảng lặng giúp anh có thời gian nghỉ ngơi, sống chậm lại. Nếu không lâm bệnh, nghệ sĩ không ngừng làm việc, thậm chí cường độ làm việc ngày càng tăng, gia đình không có thời gian bên nhau.

NS Trần Mạnh Tuấn tiết lộ mất giọng sau 3 lần phẫu thuật, xúc động khi sức khoẻ ổn định, có thể cống hiến cho nghệ thuật - Ảnh 5
Cơn bạo bệnh như khoảng lặng giúp anh có thời gian nghỉ ngơi, sống chậm lại

Hơn 15 năm qua, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tập trung phát triển nhạc jazz tại TP.HCM. Anh đồng thời đạo diễn các chương trình âm nhạc về Trịnh Công Sơn, trước khi xảy ra bạo bệnh.

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