Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn chưa tỉnh sau 5 ngày phẫu thuật não

Hậu trường 30/08/2022 09:50

Tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn khiến nhiều người lo lắng.

Ngày 25/8 vừa qua, theo thông tin từ người nhà nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết, ông vừa trải qua ca phẫu thuật vì tràn dịch màng não, kéo dài hai tiếng tại Bệnh viện Quân y 175. Sức khỏe của nghệ sĩ saxophone suy giảm, các bác sĩ phân vân trước khi quyết định mổ do ông đã trải qua hai lần phẫu thuật. "Tình trạng anh ra sao có lẽ phải một, hai ngày tới mới biết rõ được, chúng tôi đang trông chờ một phép màu. Nếu hồi tỉnh sau phẫu thuật, anh phải trị liệu lại từ đầu", vợ của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nói với báo chí.

Đến nay đã 5 ngày trôi qua, thế nhưng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Theo ông Nguyễn Trung Trực, người bạn thân thiết của gia đình nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết trên Dân Việt: "Hiện tại, Tuấn vẫn đang trong tình trạng hôn mê, đôi lúc có mở mắt. Sức khỏe nghệ sĩ chưa có tiến triển gì mới. Gia đình và bạn bè đều đang cầu mong những điều an lành cho anh".

Ông Trực cũng nói thêm, việc phẫu thuật não lần 3 rất nguy hiểm, tuy nhiên đây là lựa chọn duy nhất của gia đình lúc này.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn chưa tỉnh sau 5 ngày phẫu thuật não - Ảnh 1
Nhiều người lo lắng cho sức khỏe của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mắc Covid-19 hồi tháng 3. Trước đó, nghệ sĩ vốn được đánh giá "hồi phục thần kỳ", sắp đi đứng, sinh hoạt như người bình thường, song gia đình cho biết di chứng hậu Covid-19 khiến ông khó hồi phục. Hồi tháng 5, khi An Trần - con gái Trần Mạnh Tuấn - về nước nghỉ hè, tình trạng nhạc sĩ có phần tiến triển, được các bác sĩ cho về nhà hai tuần, nhưng bệnh sau đó trở nặng.

Trần Mạnh Tuấn kiên trì đấu tranh vượt bạo bệnh gần một năm qua, từ khi bị đột quỵ hồi tháng 8/2021. Sau đợt phẫu thuật cuối năm ngoái, nhạc sĩ bắt đầu tập luyện các ngón tay để dễ thao tác khi chơi nhạc. Ông giữ tình yêu âm nhạc ngay cả trên giường bệnh. Hồi tháng 10/2021, khi Trần Tiến - đàn anh thân thiết - vào bệnh viện thăm, ông cùng nhạc sĩ biểu diễn Không gục ngã (Trần Tiến sáng tác) tri ân các bác sĩ.

Đến tháng 4/2022, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bất ngờ xuất hiện tại đêm nhạc 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn, Em và Trịnh. Dù không tham gia biểu diễn nhưng sự hiện diện của ông tại sự kiện cũng khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả vô cùng xúc động.

Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970, là nghệ sĩ saxophone hàng đầu của Việt Nam. Năm 2002, ông chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống và bắt đầu giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM. Nam nghệ sĩ còn được mọi người biết đến như là một nhạc sĩ, hoà âm và là nhà sản xuất âm nhạc.

Tổng số bản đĩa bán ra trong sự nghiệp của Trần Mạnh Tuấn lên đến hơn 700.000 bản, trong đó những album nổi tiếng như Về quê đạt con số gần 300 nghìn bản, Hạ trắng 200 nghìn bản. Ông còn được tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam trao tặng danh hiệu là "Người sưu tập kèn cổ nhiều nhất Việt Nam" với số lượng gần trăm cây kèn. 

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