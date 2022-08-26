Phẫu thuật não lần 3, sức khỏe nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chuyển biến xấu, hôn mê suốt nhiều ngày qua

Vợ nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết ông vừa trải qua ca phẫu thuật não sau khi sức khỏe liên tục yếu đi rồi hôn mê nhiều ngày.

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, tối 25/8, bà Kiều Đàm Linh - vợ nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cho biết, ông vừa trải qua ca phẫu thuật vì tràn dịch màng não, kéo dài hai tiếng tại Bệnh viện Quân y 175. Hiện tại, tình trạng vẫn đang hôn mê.

"Tôi vẫn chưa gặp anh. Không biết phải do hậu COVID-19 không, nhưng chỉ biết sau khi nhiễm dịch thì sức khỏe anh yếu đi hẳn suốt mấy tháng nay, rồi hôn mê luôn. Giờ mổ não rất nguy hiểm. Bác sĩ và gia đình đã cân nhắc rất kỹ. Không còn cách nào khác mới phải mổ. Giờ chúng tôi cũng chỉ biết cầu nguyện" - bà Linh nói.

Gia đình nam nghệ sĩ Trần Minh Tuấn rất lo lắng khi tình hình sức khỏe của ông chuyển biến xấu - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, sau cơn đột quỵ, sức khỏe của nghệ sĩ saxophone dần hồi phục. Gia đình dự định đưa Trần Mạnh Tuấn sang nước ngoài để tập trung điều trị phục hồi chức năng. Song đến tháng 3/2022, ông mắc Covid-19 khiến sức khỏe sa sút. “Suốt 5 tháng qua, dù anh rất nỗ lực nhưng cơ thể luôn mệt mỏi, không còn chút sức lực" - bà Kiều Đàm Linh nói thêm.

Đến tháng 8/2021, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vì đột quỵ. Nghệ sĩ bị đau đầu và ngã tại nhà riêng, sau đó được vợ đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau khi phẫu thuật, Trần Mạnh Tuấn may mắn “thoát cửa tử" được bác sĩ đánh giá phục hồi thần kỳ. Trong khoảng thời gian đó, nam nghệ sĩ vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và mong khỏe mạnh trở lại để phục vụ khán giả.

Tháng 8/2021 vừa qua, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vì đột quỵ - Ảnh: Internet

Đến tháng 4/2022, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bất ngờ xuất hiện tại đêm nhạc 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn, Em và Trịnh. Dù không tham gia biểu diễn nhưng sự hiện diện của ông tại sự kiện cũng khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả vô cùng xúc động.

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