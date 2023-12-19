NS Hoài Linh được tổ chức sinh nhật bất ngờ trên sân khấu, phản ứng của khán giả đáng chú ý!

Ở ẩn sau thời gian vướng ồn ào tiền từ thiện miền Trung, thời gian gần đây, Hoài Linh dần trở lại hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Mới đây, một đoạn clip lan truyền quay lại cảnh chúc mừng sinh nhật danh hài Hoài Linh thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, một đoạn clip lan truyền quay lại cảnh chúc mừng sinh nhật danh hài Hoài Linh thu hút nhiều sự chú ý

Theo đó, ông được đồng nghiệp và khán giả bí mật mua bánh kem lớn để chúc mừng tuổi mới sau khi tham gia biểu diễn kịch. Trước tình yêu thương của mọi người, ông không giấu được niềm hạnh phúc vỡ oà, nở nụ cười tươi. Các khán giả cũng tiến lên sân khấu để gửi lời chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm. Có thể thấy sau những scandal tai bay vạ gió, Hoài Linh vẫn nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.