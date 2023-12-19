NS Hoài Linh được tổ chức sinh nhật bất ngờ trên sân khấu, phản ứng của khán giả đáng chú ý!

Hoài Linh đã được đồng nghiệp bí mật tổ chức sinh nhật cực hoành tráng tại sân khấu kịch.
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Ở ẩn sau thời gian vướng ồn ào tiền từ thiện miền Trung, thời gian gần đây, Hoài Linh dần trở lại hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Mới đây, một đoạn clip lan truyền quay lại cảnh chúc mừng sinh nhật danh hài Hoài Linh thu hút nhiều sự chú ý.
Theo đó, ông được đồng nghiệp và khán giả bí mật mua bánh kem lớn để chúc mừng tuổi mới sau khi tham gia biểu diễn kịch. Trước tình yêu thương của mọi người, ông không giấu được niềm hạnh phúc vỡ oà, nở nụ cười tươi. Các khán giả cũng tiến lên sân khấu để gửi lời chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm. Có thể thấy sau những scandal tai bay vạ gió, Hoài Linh vẫn nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.
Kể từ sau ồn ào, NS Hoài Linh cũng không chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ tập trung cho các vai diễn ở sân khấu, chạy show ở trong và ngoài nước. Anh cũng không tham gia gameshow giải trí nào mà chỉ lộ diện qua hình ảnh, clip của bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ.
Diện mạo hiện tại của nam danh hài trông gầy gò hơn trước. Ông vẫn giữ thói quen diện đồ giản dị như trước. Trước đó, chia sẻ với truyền thông, em ruột nghệ sĩ Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ về tình hình hiện tại của anh ruột.
Theo lời giọng ca "Bức tranh tiền kiếp", nghệ sĩ Hoài Linh khỏe mạnh, ăn nhiều và tăng cân hơn lúc trước. "Tuần nào anh ấy cũng lên rừng bẫy chim. Đó là thú vui của anh Hoài Linh. Tôi cũng nhận thấy rằng anh Hoài Linh đã biết hưởng thụ cuộc sống hơn" - Dương Triệu Vũ cho biết.