Hoài Linh làm điều đặc biệt này trong ngày giỗ 3 năm của cố nghệ sĩ Chí Tài!

Mỗi khi đặt chân sang Mỹ, Hoài Linh đều tranh thủ dành thời gian ghé thăm mộ người bạn quá cố

Hoài Linh từng cho biết, giữa mình và Chí Tài chưa từng mâu thuẫn, giận hờn suốt 23 năm gắn bó cùng nhau: "Nếu nói tôi và anh Tài không hoàn toàn cãi vã là không đúng, vì ắt hẳn trong những buổi đi diễn hoặc hợp tác một dự án chung thì cũng bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, anh Chí Tài giống như một người anh cả vậy, mọi chuyện anh đều đưa ra hướng giải quyết rất êm đẹp nên chúng tôi không bao giờ có chuyện lời qua tiếng lại với nhau".

Nam danh hài cũng thường ghé thăm ca sĩ Phương Loan để động viên chị giữ tinh thần tốt và còn tự tay thực hiện những món ăn mà người bạn thân yêu thích để dâng lên bàn thờ

Hiện tại, cố nghệ sĩ Chí Tài được an vị tại nghĩa trang gần nhà ở Mỹ. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng dành một nơi trang trọng tại nhà thờ Tổ để đặt bài vị của nghệ sĩ Chí Tài. Khoảng 1 năm trở lại đây, chị bé Heo cho biết hạn chế chia sẻ ảnh đến viếng mộ chồng. Nói về lý do, nữ ca sĩ cho biết: "Mỗi chiều thứ Sáu sau giờ làm việc bé Heo đến thăm anh. Có lẽ đây là lần sau cùng bé Heo đăng hình đi thăm anh lên Facebook, mặc dù bé Heo vẫn đến thăm anh mỗi tuần, vẫn cho anh nghe bé Heo hát, kể chuyện cho anh nghe, đôi khi cũng trách móc, than thở nhưng chỉ là một chút thôi, vẫn thương và nhớ lắm! Hơn hai năm trôi qua, anh ngủ yên anh nhé! Anh vẫn ở mãi trong tim bé Heo. Thương lắm!".