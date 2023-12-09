Hoài Linh làm điều đặc biệt này trong ngày giỗ 3 năm của cố nghệ sĩ Chí Tài!

Hành động của NSƯT Hoài Linh dành cho người bạn thân quá cố đã khiến nhiều khán giả 'cay khóe mắt'.

Mới đây, vào ngày giỗ năm thứ 3 của Chí Tài, ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ cùng Hoài Linh và những người bạn đã đến thăm mộ ông. Trên trang cá nhân, Phương Loan không giấu nổi xúc động. khi đứng trước phần mộ của chồng. Cô nghẹn ngào tâm sự: "Thời gian trôi nhanh quá ha ông xã? Hôm nay những người thương của anh thăm anh ngày giỗ lần thứ 3 (25/10 âm lịch), chắc là anh vui lắm, thương lắm". Mới đây, vào ngày giỗ năm thứ 3 của Chí Tài, ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ cùng Hoài Linh và những người bạn đã đến thăm mộ ông Danh hài Hoài Linh cũng hiếm hoi xuất hiện sau nhiều ồn ào. "Đệ nhất danh hài Việt Nam" ăn mặc giản dị, dung mạo có phần hơi phờ phạc. Ông lau dọn mộ cho người tri kỉ của mình và cùng các đồng nghiệp khác tưởng nhớ người anh đáng kính.

Mỗi khi đặt chân sang Mỹ, Hoài Linh đều tranh thủ dành thời gian ghé thăm mộ người bạn quá cố. Ngoài ra, nam danh hài cũng thường ghé thăm ca sĩ Phương Loan để động viên chị giữ tinh thần tốt và còn tự tay thực hiện những món ăn mà người bạn thân yêu thích để dâng lên bàn thờ. Danh hài Hoài Linh cũng hiếm hoi xuất hiện sau nhiều ồn ào. "Đệ nhất danh hài Việt Nam" ăn mặc giản dị, dung mạo có phần hơi phờ phạc Thuở sinh thời, Hoài Linh và Chí Tài có mối quan hệ thân thiết suốt 23 năm, trải qua không ít kỉ niệm. Còn nhớ, trong tang lễ của Chí Tài tại Việt Nam, Hoài Linh và Việt Hương đã chung tay lo liệu chu tất mọi khâu tổ chức đến ma chay. Hoài Linh còn thay mặt gia đình và người anh quá cố chắp tay lạy như bày tỏ sự cảm tạ tình thương của mọi người dành cho Chí Tài dù ông đã ra đi.

Mỗi khi đặt chân sang Mỹ, Hoài Linh đều tranh thủ dành thời gian ghé thăm mộ người bạn quá cố Hoài Linh từng cho biết, giữa mình và Chí Tài chưa từng mâu thuẫn, giận hờn suốt 23 năm gắn bó cùng nhau: "Nếu nói tôi và anh Tài không hoàn toàn cãi vã là không đúng, vì ắt hẳn trong những buổi đi diễn hoặc hợp tác một dự án chung thì cũng bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, anh Chí Tài giống như một người anh cả vậy, mọi chuyện anh đều đưa ra hướng giải quyết rất êm đẹp nên chúng tôi không bao giờ có chuyện lời qua tiếng lại với nhau". Nam danh hài cũng thường ghé thăm ca sĩ Phương Loan để động viên chị giữ tinh thần tốt và còn tự tay thực hiện những món ăn mà người bạn thân yêu thích để dâng lên bàn thờ Hiện tại, cố nghệ sĩ Chí Tài được an vị tại nghĩa trang gần nhà ở Mỹ. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng dành một nơi trang trọng tại nhà thờ Tổ để đặt bài vị của nghệ sĩ Chí Tài. Khoảng 1 năm trở lại đây, chị bé Heo cho biết hạn chế chia sẻ ảnh đến viếng mộ chồng. Nói về lý do, nữ ca sĩ cho biết: "Mỗi chiều thứ Sáu sau giờ làm việc bé Heo đến thăm anh. Có lẽ đây là lần sau cùng bé Heo đăng hình đi thăm anh lên Facebook, mặc dù bé Heo vẫn đến thăm anh mỗi tuần, vẫn cho anh nghe bé Heo hát, kể chuyện cho anh nghe, đôi khi cũng trách móc, than thở nhưng chỉ là một chút thôi, vẫn thương và nhớ lắm! Hơn hai năm trôi qua, anh ngủ yên anh nhé! Anh vẫn ở mãi trong tim bé Heo. Thương lắm!".

3 việc cảm động Hoài Linh làm cho cố nghệ sĩ Chí Tài Trước đây, nghệ sĩ Hoài Linh - Chí Tài vô cùng thân thiết vì vậy khi nam nghệ sĩ Chí Tài qua đời, nghệ sĩ Hoài Linh cũng thực hiện nhiều việc khiến công chúng cảm động.

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