Hoài Linh đến thăm mộ Chí Tài ngay khi sang Mỹ, còn đích thân làm điều này cho người bạn quá cố!

Hậu trường 05/12/2023 15:13

Hành động của NSƯT Hoài Linh dành cho người bạn thân quá cố đã khiến nhiều khán giả 'cay khóe mắt'.

Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Chí Tài và NSƯT Hoài Linh là đôi bạn thân thiết không chỉ trên sân khấu mà lẫn ngoài đời. Từ ngày người bạn thân thiết qua đời, mỗi lần đặt chân sang Mỹ, Hoài Linh đều tranh thủ dành thời gian ghé thăm mộ người bạn quá cố. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, diễn viên Huỳnh Tiến Khoa đã khoe bức ảnh cùng Hoài Linh đến thăm mộ đàn anh.

Ngoài ra, Hoài Linh cũng thường ghé thăm vợ cố nghệ sĩ Chí Tài là ca sĩ Phương Loan để động viên chị giữ tinh thần tốt và còn tự tay thực hiện những món ăn mà người bạn thân yêu thích để dâng lên bàn thờ. 

Hoài Linh đến thăm mộ Chí Tài ngay khi sang Mỹ, còn đích thân làm điều này cho người bạn quá cố! - Ảnh 1
Từ ngày người bạn thân thiết qua đời, mỗi lần đặt chân sang Mỹ, Hoài Linh đều tranh thủ dành thời gian ghé thăm mộ người bạn quá cố

Trước đó, bà xã Chí Tài từng khoe khoảnh khắc vào bếp cùng Hoài Linh nấu món ăn quê hương mà mình yêu thích. Kèm với đó, ca sĩ Phương Loan cho biết: "Lần nào về Cali, Hoài Linh và Phương cũng ghé thăm anh Tài, lần này Phương hát bài "Mắt nai chachacha" cho anh Tài nghe, bảo đảm anh sẽ vui và cười. Chiều thứ ba, Linh đến nhà kho cá nục cho bé Heo và má. Trước đây, mỗi lần đi tập kịch nhà Hoài Linh, lúc nào có món cá nục kho, anh Tài đều xin một tô về cho bé Heo. Hôm nay được Linh kho cho một nồi cá nục to đùng ha. Thứ sáu bé Heo sẽ đem xuống nhà má an chung với gia đình, nghỉ đến thôi chỉ mong ngày mai là thứ sáu ha".

Hoài Linh đến thăm mộ Chí Tài ngay khi sang Mỹ, còn đích thân làm điều này cho người bạn quá cố! - Ảnh 2
Trước đó, bà xã Chí Tài từng khoe khoảnh khắc vào bếp cùng Hoài Linh nấu món ăn quê hương mà mình yêu thích

Hợp tác với nhau hơn 23 năm nhưng Hoài Linh cho biết, giữa mình và Chí Tài chưa từng mâu thuẫn, giận hờn. Hoài Linh giải thích rằng: "Nếu nói tôi và anh Tài không hoàn toàn cãi vã là không đúng, vì ắt hẳn trong những buổi đi diễn hoặc hợp tác một dự án chung thì cũng bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, anh Chí Tài giống như một người anh cả vậy, mọi chuyện anh đều đưa ra hướng giải quyết rất êm đẹp nên chúng tôi không bao giờ có chuyện lời qua tiếng lại với nhau".

Hoài Linh đến thăm mộ Chí Tài ngay khi sang Mỹ, còn đích thân làm điều này cho người bạn quá cố! - Ảnh 3
Hợp tác với nhau hơn 23 năm nhưng Hoài Linh cho biết, giữa mình và Chí Tài chưa từng mâu thuẫn, giận hờn

Cố nghệ sĩ Chí Tài được an vị tại nghĩa trang gần nhà ở Mỹ. Vào dịp cuối tuần, ca sĩ Phương Loan sẽ đến để thăm viếng. Khoảng 1 năm trở lại đây, chị bé Heo cho biết hạn chế chia sẻ ảnh đến viếng mộ chồng. Nói về lý do, nữ ca sõ cho biết: "Mỗi chiều thứ Sáu sau giờ làm việc bé Heo đến thăm anh. Có lẽ đây là lần sau cùng bé Heo đăng hình đi thăm anh lên Facebook, mặc dù bé Heo vẫn đến thăm anh mỗi tuần, vẫn cho anh nghe bé Heo hát, kể chuyện cho anh nghe, đôi khi cũng trách móc, than thở nhưng chỉ là một chút thôi, vẫn thương và nhớ lắm! Hơn hai năm trôi qua, anh ngủ yên anh nhé! Anh vẫn ở mãi trong tim bé Heo. Thương lắm!".

Hoài Linh đến thăm mộ Chí Tài ngay khi sang Mỹ, còn đích thân làm điều này cho người bạn quá cố! - Ảnh 4
Hoài Linh cũng thường ghé thăm vợ cố nghệ sĩ Chí Tài là ca sĩ Phương Loan để động viên chị giữ tinh thần tốt và còn tự tay thực hiện những món ăn mà người bạn thân yêu thích để dâng lên bàn thờ
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Từ khóa:   Bã xã Chí Tài Hoài Linh NS Hoài Linh

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