Hoài Linh đến thăm mộ Chí Tài ngay khi sang Mỹ, còn đích thân làm điều này cho người bạn quá cố!

Trước đó, bà xã Chí Tài từng khoe khoảnh khắc vào bếp cùng Hoài Linh nấu món ăn quê hương mà mình yêu thích. Kèm với đó, ca sĩ Phương Loan cho biết: "Lần nào về Cali, Hoài Linh và Phương cũng ghé thăm anh Tài, lần này Phương hát bài "Mắt nai chachacha" cho anh Tài nghe, bảo đảm anh sẽ vui và cười. Chiều thứ ba, Linh đến nhà kho cá nục cho bé Heo và má. Trước đây, mỗi lần đi tập kịch nhà Hoài Linh, lúc nào có món cá nục kho, anh Tài đều xin một tô về cho bé Heo. Hôm nay được Linh kho cho một nồi cá nục to đùng ha. Thứ sáu bé Heo sẽ đem xuống nhà má an chung với gia đình, nghỉ đến thôi chỉ mong ngày mai là thứ sáu ha".

Hợp tác với nhau hơn 23 năm nhưng Hoài Linh cho biết, giữa mình và Chí Tài chưa từng mâu thuẫn, giận hờn

Cố nghệ sĩ Chí Tài được an vị tại nghĩa trang gần nhà ở Mỹ. Vào dịp cuối tuần, ca sĩ Phương Loan sẽ đến để thăm viếng. Khoảng 1 năm trở lại đây, chị bé Heo cho biết hạn chế chia sẻ ảnh đến viếng mộ chồng. Nói về lý do, nữ ca sõ cho biết: "Mỗi chiều thứ Sáu sau giờ làm việc bé Heo đến thăm anh. Có lẽ đây là lần sau cùng bé Heo đăng hình đi thăm anh lên Facebook, mặc dù bé Heo vẫn đến thăm anh mỗi tuần, vẫn cho anh nghe bé Heo hát, kể chuyện cho anh nghe, đôi khi cũng trách móc, than thở nhưng chỉ là một chút thôi, vẫn thương và nhớ lắm! Hơn hai năm trôi qua, anh ngủ yên anh nhé! Anh vẫn ở mãi trong tim bé Heo. Thương lắm!".