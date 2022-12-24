“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8

Hậu trường 24/12/2022 19:36

Từ khi chuyển sang định cư ở một đất nước khác, cuộc sống của nghệ sĩ Hiền Mai càng được người hâm mộ quan tâm nhiều hơn.

Diễn viên Hiền Mai có xuất thân là người mẫu. Từ công việc đó, cô được nhiều đạo diễn biết đến hơn, tham gia các dự án phim ảnh và được xem như một diễn viên. Một số bộ phim cô từng tham gia có thể điểm qua như Tuổi Thần Tiên, Dù Gió Có Thổi, Như Khúc Tình Ca,...

“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8 - Ảnh 1
Nhan sắc thời trẻ của "Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai. (Ảnh: FB Hiền Mai)

Hiền Mai kết hôn với doanh nhân Hoàng Minh ở độ tuổi 36. Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi đã từng trải qua không ít sóng gió và từng phải yêu xa một thời gian. Nữ diễn viên từng kể trong một chương trình truyền hình, thời điểm năm 30 tuổi, cô đang trong một mối quan hệ với một người khác nhưng khi ấy giữa họ xảy ra những trục trặc, cô cũng quyết định từ hôn với người đàn ông này. Sau đó, cô gặp doanh nhân Hoàng Minh và 6 năm sau thì tiến tới đám cưới nhờ sự hối thúc của gia đình, bạn bè.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8 - Ảnh 2

Lý do để cô quyết định gắn bó với người đàn ông này là vì nữ diễn viên cảm động trước tấm chân tình của anh khi mình gặp biến cố. Khi ấy, Hiền Mai từng dính một sự cố liên quan tới sức khoẻ khiến sắc vóc bị ảnh hưởng nhiều. Dù thế, nửa kia vẫn chăm sóc cho cô hết mình, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong khi người thân của anh đều đang ở Mỹ, anh vẫn chọn trở về Việt Nam sau 1 năm yêu xa để bên cạnh Hiền Mai.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8 - Ảnh 3

Đầu tháng 8, Hiền Mai đưa con trai sang Mỹ định cư. Từng chia sẻ trên báo VietNamNet, diễn viên Hiền Mai  cho biết từ lâu đã ý định đưa con qua Mỹ du học và sống, chăm lo cho con từ lâu. Dù qua Mỹ sinh sống, chị cho biết sẽ đi đi về về giữa hai nơi.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8 - Ảnh 4“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8 - Ảnh 5

Hiền Mai chia sẻ rời Việt Nam sang xứ người khiến cô khá buồn và có nhiều lo lắng khi bước chân vào cuộc sống mới đầy bỡ ngỡ. Bạn bè ở Mỹ rất vui khi nghe tin chị qua, còn các bạn ở Việt Nam rất buồn và liên tục tổ chức tiệc chia tay làm chị rất xúc động. Chị cho biết sẽ nhớ tình cảm thương yêu của gia đình và bạn bè, các em dành cho mình. 

“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8 - Ảnh 6

“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8 - Ảnh 7
Hiền Mai và con trai cao 1m88 hiện đang học về âm nhạc. (Ảnh: FB Hiền Mai)

Có một người chồng yêu thương, chăm lo cho gia đình hết mực, Hiền Mai còn có niềm an ủi là cậu quý tử tên Tony, năm nay lên 18 tuổi. Anh chàng có vóc dáng chuẩn, chiều cao hơn 1m8 trông không khác gì người mẫu. Được biết, Tony đang học chuyên ngành về âm nhạc tại Mỹ.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8 - Ảnh 8

“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8 - Ảnh 9
Bạn bè Hiền Mai tụ họp nhân sinh nhật của cô. (Ảnh: FB Hiền Mai)

Hồi tháng 10, Hiền Mai cũng trở về Việt Nam để lo hoàn tất các thủ tục cho việc định cư. Cũng trong dịp cuối năm, nữ diễn viên Xin Lỗi Tình Yêu còn tổ chức tiệc sinh nhật tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM, quy tụ nhiều bạn bè, đồng nghiệp đến tham dự.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai: Tuổi 36 mới kết hôn, sang Mỹ định cư vẫn thường xuyên về nước, tự hào có con trai cao 1m8 - Ảnh 10

Là một trong ngũ đại mỹ nhân nổi tiếng, người theo đuổi không kể hết nhưng Hiền Mai vẫn mãi độc thân vì không muốn lấy chồng. Chỉ đến khi gặp ông xã bây giờ, Hiền Mai mới thực sự thay đổi suy nghĩ, bởi trong lúc đối mặt với thời khắc sinh tử, chồng cô vẫn ngày đêm chăm sóc, điều này làm cô động lòng. Kết hôn ở độ tuổi 36, cô cho thấy không bao giờ là quá muộn để kết hôn, chỉ cần nửa kia là mảnh ghép phù hợp với mình thì dù đến với nhau ở thời điểm nào cũng không quan trọng. 

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