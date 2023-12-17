Lý Nhã Kỳ bén duyên với nghệ thuật từ năm 2006 và để lại dấu ấn trong một số phim như: Mùa hè lạnh, Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa, Ghen, Chiếc giường chia đôi, Tình yêu còn mãi, Bí mật thiên đường…

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Bà Rịa Vũng Tàu. 16 tuổi, cô theo họ hàng sang Đức sinh sống và học tập. Người đẹp nói được tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung.

Tuy vậy, Lý Nhã Kỳ lại gây chú ý cho công chúng bởi nhan sắc, sự giàu có và những thông tin ồn ào xung quanh cô.

Nhan sắc mặn mà của Lý Nhã Kỳ

Khi nhắc tới Lý Nhã Kỳ, người ta nghĩ ngay tới cô với danh xưng "đại gia kim cương" hoặc "sao nữ giàu nhất nhì showbiz Việt". Dù xuất thân là một diễn viên song Lý Nhã Kỳ lại có duyên trong lĩnh vực kinh doanh từ bất động sản, kim cương đến thời trang…

Ngoài ra, cô cũng là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên được Chính quyền Bộ tộc Mindanao - Vương quốc Hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro Philippines chỉ định trở thành Công chúa châu Á.

Nữ diễn viên được sắc phong công chúa vào năm 2016

Cụ thể, Hoàng đế tối cao châu Á - Mangacop Unipa Saud Al Hadj đại diện cho Chính quyền Bộ tộc Mindanao - Vương quốc Hồi giáo Nhân dân thống nhất Bangsamoro - Philippines, Tổ chức Vương quốc Hồi giáo Hoàng gia tại Hội nghị Đông Nam Á đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố công nhận tước vị “Công chúa châu Á và Việt Nam” cho Lý Nhã Kỳ. Lễ sắc phong diễn ra trong hai ngày 14 - 15 tháng 12/2016.

Sự bản lĩnh, tài năng và lợi thế nhan sắc đã giúp Lý Nhã Kỳ ngày càng có được thành công, giúp cô nàng trở thành một quý cô "vương giả" luôn gắn liền với loạt hàng hiệu đắt đỏ, nhà lầu xe sang và thường xuất hiện ở các sự kiện lớn tầm cỡ trong nước lẫn thế giới.

Lý Nhã Kỳ có cuộc sống như bà hoàng

Có sự nghiệp thành công, tài sản thuộc giới giàu có tại Việt Nam, song ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn đang độc thân.

Người đẹp từng vướng tin đồn kết hôn năm 18 tuổi nhưng một mực phủ nhận. Chỉ duy nhất một lần, Lý Nhã Kỳ thừa nhận có bạn trai là người Việt khi dân mạng truyền tay nhau bức ảnh cô ôm hôn một người đàn ông ở Hong Kong. Tuy nhiên, năm 2019, nữ diễn viên thông báo cô và người yêu chia tay sau 9 năm bên nhau.

CĐM mong Lý Nhã Lỳ sớm ngày 'lên xe hoa'

Hiện tại, Lý Nhã Kỳ suốt ngày "than ế" trên mạng xã hội nhưng có người theo đuổi thì lại sợ hãi. Fan của nữ diễn viên rất hy vọng cô sớm tìm được 1 bến đỗ bình yên sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz và thương trường.