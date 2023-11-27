Lý Nhã Kỳ gây lo lắng khi gặp vấn đề về sức khoẻ lúc 3 giờ sáng, phải gọi y tá truyền nước gấp!

Tình trạng sức khoẻ của Lý Nhã Kỳ khiến cư dân mạng lo lắng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi chia sẻ bản thân gặp "kiếp nạn thứ 88" vì bị sốt cao tới 39 độ C vào lúc 3 giờ sáng. May mắn, nữ diễn viên đã được 2 đàn em là diễn viên Phương Lan - Phan Đạt hỗ trợ gọi y tá tới truyền nước kịp thời. Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi chia sẻ bản thân gặp "kiếp nạn thứ 88" vì bị sốt cao tới 39 độ C vào lúc 3 giờ sáng Nữ diễn viên 8x bày tỏ sự cảm kích với tình cảm của đàn em dành cho mình. Lý Nhã Kỳ dí dỏm: "Những khúc này tôi thấy chỉ có tình chị em mới lo cho nhau được. Chứ tình yêu hình như đi ngủ hết. Cảm ơn vợ chồng Đạt và Phương Lan gọi y tá đến truyền nước cho chị nhé". Phía dưới phần bình luận, diễn viên Phương Lan còn trêu đùa đáp lời Lý Nhã Kỳ: "Tụi em trả góp 40 năm mà".

Nữ diễn viên 8x bày tỏ sự cảm kích với tình cảm của đàn em dành cho mình Vừa qua, trước thềm đám cưới, Lý Nhã Kỳ đã chi mạnh khi tổ chức bữa tiệc độc thân hoành tráng cho Phương Lan. Không chỉ vậy, tại hôn lễ của đàn em, Lý Nhã Kỳ còn là người nhận bó hoa cưới từ MC Minh Xù. "Chị đại hột xoàn" chia sẻ: "Trận chiến của những cô nàng độc thân giành hoa cưới. Mà người xung phong nhất không ai khác ngoài tui và Nam Thư. Tuy hoa không vào tay mình nhưng được em Minh Xù tặng lại và được Trấn Thành khen dạo này mình tươi quá. Vậy là có tín hiệu của vũ trụ rồi mình cũng nhận luôn. Tín hiệu quá rõ ràng và quyết tâm rồi nha. Anh chị em nghệ sĩ cứ đặt gạch giữ lịch trong năm sau giúp mình. Ngày tháng thì chưa biết, năm là có rồi".

Sau khi đường ai nấy đi với mối tình 9 năm, đến nay cô vẫn chưa tìm được nửa kia phù hợp Sau khi đường ai nấy đi với mối tình 9 năm, đến nay cô vẫn chưa tìm được nửa kia phù hợp. Lý Nhã Kỳ cho biết, từng mở lòng để đón nhận tình cảm sau đổ vỡ nhưng để tìm được người thấu hiểu, đồng điệu không phải dễ. Cô không đặt ra khuôn mẫu về người đàn ông môn đăng hộ đối. "Tôi cần một mối quan hệ nghiêm túc, đồng cảm, không thể yêu vài tháng rồi chia tay hay tiếp tục phí hoài thanh xuân như mối tình trước" - cô chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-nha-ky-gay-lo-lang-khi-gap-van-de-ve-suc-khoe-luc-3-gio-sang-phai-goi-y-ta-truyen-nuoc-gap-633630.html