Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ

Hậu trường 24/10/2023 10:49

Sau nhiều năm miệt mài làm việc, các sao Việt không ngại chi tiền tỷ để tậu nhà đẹp, biệt thự sang báo hiếu bố mẹ.

Hòa Minzy

Đầu năm 2022, Hòa Minzy gây chú ý khi hé lộ căn nhà 2 tầng do chính cô bỏ tiền, lo mọi chi phí từ A-Z tại Bắc Ninh. Đây chính là cơ ngơi mà cô dành tặng cho bố mẹ và em trai sau nhiều năm tích cóp. Dù không tiết lộ về số tiền xây dựng nhưng nhìn mức độ hoành tráng bề thế của căn biệt thự, dân mạng cũng đoán được rằng tổng số tiền Hòa Minzy bỏ ra không hề nhỏ.

Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 1
Đại gia đình Hòa Minzy tề tựu bên căn nhà mới dịp Tết

Trước đó vào năm 2020, nữ ca sĩ cũng từng tặng cho bố mẹ căn nhà 5 tầng 2 mặt tiền cũng được mua từ số tiền đi hát suốt nhiều năm qua.

Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 2
Nữ ca sĩ cũng từng tặng cho bố mẹ căn nhà 5 tầng 2 mặt tiền

Tiểu Vy 

Cách đây không lâu, người đẹp sinh năm 2000 đã khoe căn nhà mặt tiền mua tặng bố mẹ ở quê nhà. Chia sẻ về món quà đặc biệt này, Tiểu Vy cho biết: "Gia đình đã luôn là động lực lớn nhất để Vy chăm chỉ làm việc trong suốt 5 năm. Lần về quê này, Vy về cùng ngôi nhà mới, một món quà dành tặng cho ba mẹ. Mọi người sẽ luôn là động lực để con chăm chỉ làm việc và cố gắng cống hiến những gì tốt đẹp nhất".

Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 3
Cách đây không lâu, người đẹp sinh năm 2000 đã khoe căn nhà mặt tiền mua tặng bố mẹ ở quê nhà

Căn nhà của gia đình Tiểu Vy có mặt tiền rộng rãi và nằm ngay sát đường lớn. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại với gam màu trắng - ghi sang trọng. Căn nhà có 1 trệt, 1 lầu với mặt trước là những khung cửa kính lớn đón ánh sáng vào trong. Tầng 2 là khu vực dành cho phòng ngủ của các thành viên trong gia đình. Điểm nhấn của căn nhà chính là chiếc ban công rộng được có vườn cây xanh mướt vô cùng gần gũi với thiên nhiên. Được biết, Tiểu Vy đã mua ngôi nhà này vào tháng 6 năm 2023. Sau 5 tháng sửa sang lại, cả gia đình nàng Hậu đã có không gian sống mới, khang trang và hiện đại.

Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 4
Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại với gam màu trắng - ghi sang trọng

Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngưỡng mộ với biệt danh "bà trùm kim cương". Vị thế và sự giàu có của Lý Nhã Kỳ đã không còn gì phải bàn cãi nữa. Nữ diễn viên từng gây xôn xao khi tặng cho mẹ của cô hẳn một khu resort tại Đà Lạt.

Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 5

Nữ diễn viên từng gây xôn xao khi tặng cho mẹ của cô hẳn một khu resort triệu đô tại Đà Lạt

Không chỉ vậy, Lý Nhã Kỳ còn khánh thành phủ Trần Lê Gia để tặng cho người mẹ thân yêu với mong muốn báo hiếu đấng sinh thành bằng công trình đầy tâm huyết mang ý nghĩa tâm linh, thành kính hướng về gia tộc, cội nguồn.

Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 6
Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 7
Không chỉ vậy, Lý Nhã Kỳ còn khánh thành phủ Trần Lê Gia để tặng cho người mẹ thân yêu với mong muốn báo hiếu đấng sinh thành
Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 8
Công trình đầy tâm huyết mang ý nghĩa tâm linh, thành kính hướng về gia tộc, cội nguồn

H'Hen Niê

Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ, sự nghiệp của H'Hen Niê khởi sắc trông thấy, nhờ đó cô tích cóp được kha khá tài sản. Sau 2 năm đăng quang, nàng hậu chi 2,5 tỷ đồng để sửa chữa lại nhà cho bố mẹ tại Đắk Lắk. Chưa dừng lại ở đó, H'Hen Niê còn tậu một chiếc xe hơi và thường xuyên mua vàng để tặng đấng sinh thành.

Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 9
 Sau 2 năm đăng quang, nàng hậu chi 2,5 tỷ đồng để sửa chữa lại nhà cho bố mẹ tại Đắk Lắk

Chi nhiều tiền cho bố mẹ là thế nhưng H'Hen Niê vẫn đang ở nhà thuê tại Sài Gòn. H'Hen Niê cho hay: “Việc mua nhà ở TP.HCM tôi không ưu tiên hàng đầu. Tại vì lâu lâu tôi sẽ trở về quê với gia đình. Với lại công việc của tôi đi lại nhiều nên tôi thoải mái không phải đắn đo chuyện này. Còn xe thì tôi có mua rồi”.

Thủy Tiên

Trong một vlog về quê Rạch Giá, Kiên Giang, Thủy Tiên từng giới thiệu về căn nhà mà cô mua cho mẹ. Đó là một căn nhà 5 tầng nằm ngay mặt đường vị trí đắc địa, có diện tích 200 mét vuông. Được biết căn nhà này có giá 5 tỷ đồng.

Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 10
Trong một vlog về quê Rạch Giá, Kiên Giang, Thủy Tiên từng giới thiệu về căn nhà mà cô mua cho mẹ

Nữ ca sĩ từng chia sẻ về món quà lớn tặng mẹ: "Hồi xưa nhà tôi nghèo lắm, không có tiền mua nhà ở, nên phải ở lang bạt đây đó, chứ không sở hữu một căn nhà nào hết. Chiều nào hai mẹ con tôi cũng đi ngang một cái hẻm nhỏ gần đây. Trong hẻm có một căn nhà nhỏ ngang 2 mét, dài 5 mét. Hai mẹ con tôi lúc nào cũng ước có tiền mua được căn nhà đó để ở, chỉ cho 2 mẹ con thôi. Ước xong rồi hai mẹ con lại khóc vì không mua được. Lúc đó, ba tôi mới mất, tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền mua nhà. Tôi chỉ dám ước nhà nhỏ thôi mà cũng không có. Sau này lớn lên, tôi đi làm có tiền. Việc đầu tiên tôi làm là mua tặng cho mẹ một căn nhà, để mẹ có căn nhà đầu tiên trong cuộc đời".

Loạt sao Việt chi tiền tỷ xây nhà 'to nhất làng' báo hiếu bố mẹ: Tiểu Vy tậu nhà mặt phố, Lý Nhã Kỳ tặng hẳn resort và biệt phủ - Ảnh 11

Căn nhà có 4 tầng, diện tích 200m2, khang trang, sáng sủa

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