Nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị dân mạng bắt bẻ là F0 nhưng vẫn 'lên đồ' đi bar, chính chủ nói gì?

Trước câu nói ẩn ý của của đàn em, diễn viên Thư Vũ đã vội lên tiếng giải thích.
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Sau cú sốc tinh thần về ồn ào lộ clip nhạy cảm vào cuối tháng 5/2021, diễn viên Thư Vũ đã trở lại mạng xã hội và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên "Về nhà đi con" vừa đăng ảnh lên đồ sang chảnh đi bar nhưng không đeo khẩu trang. Đáng chú ý, cô nàng còn tiết lộ bản thân dương tính với Covid-19.
Ngay sau khi bài viết đăng tải, cô nàng nhận vô số bình luận chỉ trích vì là F0 còn đi khắp nơi mà không đeo khẩu trang. Trong đó, một đàn em của Thư Vũ cũng nhắc nhẹ: '"hôi xong, bảo sao hôm qua Hà nội 4k (nghìn) ca". Đáp lại câu nói ẩn ý này, Thư Vũ cho biết, cô đã có xét nghiệm âm tính nên mới ra ngoài: "Chị âm tính rồi mới mò mặt đi được đấy. Cả bầu trời tư cách".
Được biết, ngoài bộ phim Về nhà đi con, Thư Vũ từng tham gia một số vai diễn nhỏ trong các bộ phim như: Đại gia chân đất, Tình yêu và tham vọng... Cô cũng là người mẫu ảnh, gương mặt đại diện, quay quảng cáo cho một số nhãn hàng.
Sau scandal lộ clip nóng, cô nàng đã phải tạm "ở ẩn" để tránh thị phi và lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô đã quay trở lại dùng mạng xã hội, thường xuyên cập nhật cuộc sống sang chảnh của mình.