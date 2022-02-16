Nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị dân mạng bắt bẻ là F0 nhưng vẫn 'lên đồ' đi bar, chính chủ nói gì?

Hậu trường 16/02/2022 14:25

Trước câu nói ẩn ý của của đàn em, diễn viên Thư Vũ đã vội lên tiếng giải thích.

Sau cú sốc tinh thần về ồn ào lộ clip nhạy cảm vào cuối tháng 5/2021, diễn viên Thư Vũ đã trở lại mạng xã hội và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên "Về nhà đi con" vừa đăng ảnh lên đồ sang chảnh đi bar nhưng không đeo khẩu trang. Đáng chú ý, cô nàng còn tiết lộ bản thân dương tính với Covid-19.

Nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị dân mạng bắt bẻ là F0 nhưng vẫn 'lên đồ' đi bar, chính chủ nói gì? - Ảnh 1
Thư Vũ đăng ảnh không đeo khẩu trang khi đến nơi đông người còn kèm chú thích người thuộc diện F0 - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi bài viết đăng tải, cô nàng nhận vô số bình luận chỉ trích vì là F0 còn đi khắp nơi mà không đeo khẩu trang. Trong đó, một đàn em của Thư Vũ cũng nhắc nhẹ: '"hôi xong, bảo sao hôm qua Hà nội 4k (nghìn) ca". Đáp lại câu nói ẩn ý này, Thư Vũ cho biết, cô đã có xét nghiệm âm tính nên mới ra ngoài: "Chị âm tính rồi mới mò mặt đi được đấy. Cả bầu trời tư cách".

Nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị dân mạng bắt bẻ là F0 nhưng vẫn 'lên đồ' đi bar, chính chủ nói gì? - Ảnh 2
Đáp lại lời nhắc nhở, Thư Vũ cho biết đã xét nghiệm âm tính mới dám ra ngoài - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngoài bộ phim Về nhà đi con, Thư Vũ từng tham gia một số vai diễn nhỏ trong các bộ phim như: Đại gia chân đấtTình yêu và tham vọng... Cô cũng là người mẫu ảnh, gương mặt đại diện, quay quảng cáo cho một số nhãn hàng.

Nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị dân mạng bắt bẻ là F0 nhưng vẫn 'lên đồ' đi bar, chính chủ nói gì? - Ảnh 3
hư Vũ chụp cùng diễn viên Bảo Thanh khi đóng phim Về nhà đi con - Ảnh: Internet

Sau scandal lộ clip nóng, cô nàng đã phải tạm "ở ẩn" để tránh thị phi và lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô đã quay trở lại dùng mạng xã hội, thường xuyên cập nhật cuộc sống sang chảnh của mình.

Hậu clip nóng bỏng mắt, mỹ nhân Về nhà đi con 'comeback' cực mạnh với áo cúp ngực trễ nải kèm dòng trạng thái 'đạo lý'

Hậu clip nóng bỏng mắt, mỹ nhân Về nhà đi con 'comeback' cực mạnh với áo cúp ngực trễ nải kèm dòng trạng thái 'đạo lý'

Sau khi 'comeback' MXH với bức ảnh diện bồ đồ ngủ ren, tạo dáng gợi cảm hậu ồn ào lộ clip nóng, nữ diễn viên Về nhà đi con lại tiếp tục gây chú ý khi chăm chỉ khoe dáng, viết status 'đạo lý' trên trang cá nhân.

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