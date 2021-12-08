Nữ diễn viên đình đám Vbiz và con trai mắc Covid-19: 'Đã tiêm 2 mũi vaccine rồi,... sợ và hoang mang'

Mới đây, trao đổi với PV Tổ Quốc, diễn viên Phi Thanh Vân cho biết, chị bị dương tính với Covid-19 . Nhân viên bệnh viện đã đến tận nhà riêng để lấy máu và kiểm tra cho cựu siêu mẫu.

Phi Thanh Vân cho biết, chị đã có triệu chứng từ khoảng 1 tuần trước nhưng không nghĩ là mình bị Covid-19 . Tới khi biểu hiện càng lúc càng rõ, cựu siêu mẫu mới nhờ bạn bè là bác sĩ thăm khám qua điện thoại và được tư vấn nên kiểm tra. Qua test nhanh ban đầu, Phi Thanh Vân được xác định dương tính với Covid-19.

Nữ diễn viên nói: "Thứ 5 vừa rồi, tôi còn đi chụp poster cho phim. Đoàn dự kiến sẽ lên Đà Lạt quay vào sáng chủ nhật thì tối thứ 6, tôi bị sốt. Tôi uống thuốc mà không hạ sốt. Tới thứ 7, tôi kiểm tra thì phát hiện dương tính với Covid-19.

Tấn Đức cũng bị nhưng trộm vía, con chỉ sốt 1 ngày 1 đêm rồi cắt. Hiện tại, con vẫn chơi bình thường. Con có một loạt các thuốc bổ để tăng đề kháng.

Mặc dù tôi tiêm 2 mũi vaccine rồi nhưng lúc phát hiện dương tính, tôi sợ và hoang mang"

Nữ diễn viên đã tiêm 2 mũi vaccine - Ảnh: Internet

Vì khó thở nên Phi Thanh Vân được bệnh viện đưa tới nhà 3 bình ô-xy. Ngoài ra, nữ diễn viên cho hay, vì mắc Covid-19 nên những dự án phim sắp tới của cô đều phải bỏ vai. Phi Thanh Vân chia sẻ: "Vai đó tôi ký cả 100 triệu đồng, dự kiến lên Đà Lạt quay 9 ngày. Đoàn đã set up xong hết, chuẩn bị chủ nhật đi quay thì sáng thứ 7 tôi phát hiện dương tính.

Tôi nói với đoàn phim để đoàn tìm diễn viên khác. Test kết quả như thế nào, tôi đều gửi cho đoàn coi hết để đoàn biết là mình không trốn tránh trách nhiệm hay bỏ vai giữa chừng. Tôi không muốn có bất cứ lấn cấn nào khiến anh em trong đoàn hiểu lầm. Đó cũng là đạo đức làm nghề".

Con trai 5 tuổi của cô cũng không may dương tính nhưng chỉ bị sốt nhẹ - Ảnh: Internet

Tâm sự thêm về thời gian phát hiện dương tính, Phi Thanh Vân cho biết 1,2 ngày đầu rất lo lắng nhưng giờ đã đón nhận nó như một trải nghiệm cho bản thân. Vừa luyện tập thể dục nhẹ nhàng, vừa tập hít thở và ăn uống điều độ để mau chóng bình phục.