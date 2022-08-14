'Nữ đại gia quận 7' không nhân nhượng đáp trả khi bị 'cà khịa' nuôi con gầy tong teo

Hậu trường 14/08/2022 17:13

Trước những lời nhận xét về việc nuôi con, "nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng đã thẳng thắn đáp trả gay gắt.

Vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ nổi tiếng với độ "chịu chi" từ ở nhà biệt thự hàng trăm tỷ, xe sang đến những món đồ hiệu đắt tiền. Không những vậy, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. 

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ tuyển đầu bếp riêng đến từ các nhà hàng nổi tiếng về nấu ăn cho mẹ con Đoàn Di Băng mặc dù nhà đã có đến 3 người giúp việc. Cặp vợ chồng ca sĩ, đại gia thường xuyên khoe được ăn các món ngon, từ Âu, sang Á, chẳng thiếu thứ gì. Khi nhìn ảnh, ai cũng phải xuýt xoa bởi các món nhìn rất bắt mắt, được trang trí cầu kì. Trong một số khoảnh khắc, còn có sự xuất hiện của 3 công chúa nhà Di Băng là Hana, Yuki và Bing Bing, đang thưởng thức ngon lành các món ngon cùng phụ huynh.

'Nữ đại gia quận 7' không nhân nhượng đáp trả khi bị 'cà khịa' nuôi con gầy tong teo - Ảnh 1
Nhóc tỳ nhà Đoàn Di Băng cũng đang thưởng thức ngon lành các món ngon cùng phụ huynh - Ảnh: FBNV
'Nữ đại gia quận 7' không nhân nhượng đáp trả khi bị 'cà khịa' nuôi con gầy tong teo - Ảnh 2
 Cặp đôi thường xuyên khoe được ăn các món ngon, từ Âu, sang Á, chẳng thiếu thứ gì - Ảnh: FBNV

Ở phần bình luận ngoài bày tỏ ước ao, cũng có nhiều người cho rằng vợ chồng Đoàn Di Băng cho con ăn đầy đủ như vậy mà sao vẫn gầy. Đáp lại ý kiến này, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ tiết lộ: "Ăn bao nhiêu vào hết chiều cao rồi em ơi" hay "Béo vừa thôi chứ như anh, thấy mệt mỏi lắm".

Về phía Đoàn Di Băng, khi nhận được bình luận chói tai liên quan đến con gái, cô chẳng ngán đáp trả. Nữ đại gia quận 7 chẳng ngại dẫn chứng: "Ủa, con bà chưa biết làm cái này hả? Con tôi nó biết làm từ lâu rồi. Ủa, con bà mới từng đó cân thôi hả? Con nhà tôi nó to hơn nhiều lắm".

'Nữ đại gia quận 7' không nhân nhượng đáp trả khi bị 'cà khịa' nuôi con gầy tong teo - Ảnh 3
Đoàn Di Băng đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ đại gia quận 7 còn cho thấy mức độ "chịu chi" khi đầu tư cho phát triển ba cô con gái trong môi trường tốt nhất. Theo đó cả Hana, Yuki và Bing Bing đều được học tại các trường quốc tế với mức học phí đắt đỏ, khoảng vài trăm triệu đồng một năm trên địa bàn TP.HCM. 

'Nữ đại gia quận 7' không nhân nhượng đáp trả khi bị 'cà khịa' nuôi con gầy tong teo - Ảnh 4
Ba cô công chúa nhà Đoàn Di Băng vẫn được dân mạng truyền tai nhau là sinh ra đã 'ngậm thìa vàng' - Ảnh: FBNV

Ngay từ khi còn bé, cả ba đã được tiếp xúc với Tiếng Anh nên rất thành thạo với ngôn ngữ này, thậm chí giao tiếp bằng Tiếng Anh với bảo mẫu. Bên cạnh việc giỏi ngoại ngữ và các môn học ở trường, con gái Đoàn Di Băng còn được mẹ cho học đàn piano, violin, nhảy múa, chơi nhiều môn thể thao để phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ.

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