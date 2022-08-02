Con gái đại gia Minh Nhựa khoe sắc vóc sau sinh "đỉnh chóp", eo thon, bụng phẳng, không một vết rạn

Hậu trường 02/08/2022 13:25

Những hình ảnh mới nhất của Joyce Phạm khiến không ít người hâm mộ trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp sau sinh.

Mới đây, trên trang cá nhân, Joyce Phạm vừa chia sẻ những hình ảnh mới vô cùng xinh đẹp sau khoảng thời gian sinh bé thứ 2. Đây có lẽ là khung ảnh đầu tiên Joyce Phạm khoe triệt để vòng hai sau sinh của mình. Trong ảnh, mẹ bỉm sinh năm 1999 diện set đồ da tông đen quyến rũ. 

 Con gái đại gia Minh Nhựa khoe sắc vóc sau sinh 'đỉnh chóp', eo thon, bụng phẳng, không một vết rạn - Ảnh 1

Con gái đại gia Minh Nhựa khoe sắc vóc sau sinh 'đỉnh chóp', eo thon, bụng phẳng, không một vết rạn - Ảnh 2

Con gái đại gia Minh Nhựa khoe sắc vóc sau sinh 'đỉnh chóp', eo thon, bụng phẳng, không một vết rạn - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả sau sinh của Joyce Phạm khiến nhiều người trầm trồ. 

Với thiết kế được phối giữa bra và chân váy ngắn mang đến độ trẻ trung cho mẹ bỉm. Trong khung ảnh, mỹ nhân Sài thành khoe trọn vòng eo nhỏ, phần da bụng phẳng lì, vắng vết rạn do bầu bì. Thả dáng trong bộ cánh gợi cảm, Joyce Phạm nhận được nhiều lời khen trước sắc vóc thon gọn sau sinh khiến hội mẹ bỉm phải thi nhau "xin vía".

Dù không hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng vẫn gây "sốt" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách sống xa hoa, ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa - Joyce Phạm nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trước đó, trong thời gian mang thai bé thứ 2, cô nàng richkid liên tục tung những bộ ảnh bầu "xịn xò" thu hút người xem. Với thân hình nhỏ nhắn, dù trong thời gian mang thai nhưng Joyce Phạm không có dấu hiệu tăng cân nhiều nên cơ thể không hề mũm mĩm, khuôn mặt không bị phá nét.

Con gái đại gia Minh Nhựa khoe sắc vóc sau sinh 'đỉnh chóp', eo thon, bụng phẳng, không một vết rạn - Ảnh 4
Hình ảnh lúc mang bầu của Joyce Phạm xinh đẹp ngút trời với những đường cong quyến rũ và cơ thể săn chắc, thon gọn.
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Từ khóa:   Joyce Phạm Con gái Minh Nhựa Minh Nhựa

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