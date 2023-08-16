NTK Đỗ Mạnh Cường tung sao kê tiền kêu gọi từ thiện trong group anti Hoa hậu Ý Nhi, tuyên bố thêm một điều gây chú ý!

Hậu trường 16/08/2023 09:32

Động thái mới đây nhất của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã thu hút sự quan tâm từ netizen.

Vừa qua, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gây xôn xao khi thẳng thắn bày tỏ quan điểm đề nghị tước vương miện Hoa hậu Ý Nhi. Đồng thời, cư dân mạng cũng phát hiện NTK này đã tham gia nhóm Anti-fan Hoa hậu Ý Nhi với số lượng hơn nửa triệu thành viên. Đáng chú ý, không phải âm thầm theo dõi group anti-fan nàng tân Hoa hậu mà Đỗ Mạnh Cường cũng tích cực đăng tải bài viết trên group. Đặc biệt là bài đăng kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân với chương trình Cùng em đến trường của Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam.

NTK Đỗ Mạnh Cường tung sao kê tiền kêu gọi từ thiện trong group anti Hoa hậu Ý Nhi, tuyên bố thêm một điều gây chú ý! - Ảnh 1
NTK Đỗ Mạnh Cường tung sao kê tiền kêu gọi từ thiện trong group anti Hoa hậu Ý Nhi, tuyên bố thêm một điều gây chú ý! - Ảnh 2
 Đỗ Mạnh Cường đăng tải bài viết kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân với chương trình Cùng em đến trường của Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam trên group anti-fan Hoa hậu Ý Nhi

Tuy nhiên, sau đó ít ngày, cư dân mạng đã phát hiện ra nam NTK bất ngờ xóa đi toàn bộ những bài đăng cũ của mình. Không chỉ vậy, anh còn ngưng hoạt động trong group anti-fan của Hoa hậu Ý Nhi. Hành động này của nam nhà thiết kế đã khiến đông đảo khán giả không khỏi ngỡ ngàng và ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

NTK Đỗ Mạnh Cường tung sao kê tiền kêu gọi từ thiện trong group anti Hoa hậu Ý Nhi, tuyên bố thêm một điều gây chú ý! - Ảnh 3
Chiều 15/8, trên trang cá nhân, Đỗ Mạnh Cường đã công khai số tiền quyên góp gây quỹ là 499.920.672 đồng cùng với các chứng từ liên quan

Nói về việc này, chiều ngày 13/8, trong hội nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi, NTK Đỗ Mạnh Cường đã thông báo chấm dứt chiến dịch quyên góp này do vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Mới đây, chiều 15/8, trên trang cá nhân, Đỗ Mạnh Cường đã công khai số tiền quyên góp gây quỹ là 499.920.672 đồng cùng với các chứng từ liên quan. Anh cho biết sẽ chuyển khoản trực tiếp toàn bộ số tiền quyên góp cho quỹ Tấm lòng Việt của VTV - Đài truyền hình Việt Nam.

“Quyên góp diễn ra từ 7h ngày 13-8 và kết thúc lúc 10h36 ngày 14/8, với tổng số tiền quyên góp được là 499.920.672 đồng” - nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường viết.

NTK Đỗ Mạnh Cường tung sao kê tiền kêu gọi từ thiện trong group anti Hoa hậu Ý Nhi, tuyên bố thêm một điều gây chú ý! - Ảnh 4
Đỗ Mạnh Cường cho biết thêm đây cũng là một bài học, sẽ không bao giờ kêu gọi quyên góp nữa để tránh những rắc rối, xuyên tạc, bôi xấu từ những thành phần xấu

Đỗ Mạnh Cường cho biết thêm đây cũng là một bài học, sẽ không bao giờ kêu gọi quyên góp nữa để tránh những rắc rối, xuyên tạc, bôi xấu từ những thành phần xấu. Nhà thiết kế cũng hứa sẽ cập nhật hình ảnh về chuyến đi cùng VTV trao quà tặng trực tiếp cho những trường hợp cần sự giúp đỡ trong thời gian tới.

“Mọi hoạt động thiện nguyện sau này Đỗ Mạnh Cường sẽ vẫn tiếp tục làm bằng sức lực cá nhân như trước đây. Cảm ơn các mạnh thường quân đã tin tưởng và ủng hộ quỹ Tấm lòng Việt, giúp đỡ nhiều trẻ em được đến trường” - anh cho biết thêm.

NTK Đỗ Mạnh Cường tung sao kê tiền kêu gọi từ thiện trong group anti Hoa hậu Ý Nhi, tuyên bố thêm một điều gây chú ý! - Ảnh 5
Hội nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi thu hút hơn 650 nghìn thành viên tham gia chỉ sau hơn 2 tuần thành lập

Trước đó, trưa ngày 13/8, quản trị viên của nhóm anti-fan hoa hậu Ý Nhi cũng đăng bài cho biết nhóm đã bị chiếm quyền kiểm soát. Theo đó, trong một group phụ, người này viết: "Nhóm đã bị hack và gỡ quyền truy cập đối với toàn bộ quản trị viên, kiểm duyệt viên".

Trước khi tạm dừng, hội nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi thu hút hơn 650 nghìn thành viên tham gia chỉ sau hơn 2 tuần thành lập. Đa phần các bài viết tại đây đều bày tỏ sự bức xúc trước những phát ngôn "vạ miệng" của người đẹp. Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu tước vương miện Hoa hậu Ý Nhi vì cho rằng cô không xứng đáng với danh hiệu này.

 

NTK Đỗ Mạnh Cường có động thái lạ sau loạt bài đăng kêu gọi từ thiện trên group anti-fan Hoa hậu Ý Nhi?

NTK Đỗ Mạnh Cường có động thái lạ sau loạt bài đăng kêu gọi từ thiện trên group anti-fan Hoa hậu Ý Nhi?

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