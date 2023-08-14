NTK Đỗ Mạnh Cường có động thái lạ sau loạt bài đăng kêu gọi từ thiện trên group anti-fan Hoa hậu Ý Nhi?

Hành động bất ngờ của NTK Đỗ Mạnh Cường đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Vừa qua, ngày 2/8, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm đề nghị tước vương miện Hoa hậu. Quan điểm này của Đỗ Mạnh Cường nhận được nhiều sự quan tâm lẫn ý kiến trái chiều. Ngay sau đó, Đỗ Mạnh Cường cũng phát hiện bị bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss World VietNam 2023 hủy kết bạn trên Facebook. Đồng thời, cư dân mạng cũng phát hiện NTK này đã tham gia nhóm Anti-fan Hoa hậu Ý Nhi với số lượng hơn nửa triệu thành viên. Vừa qua, ngày 2/8, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm đề nghị tước vương miện Hoa hậu. Ngay sau đó, cư dân mạng cũng phát hiện NTK này đã tham gia nhóm Anti-fan Hoa hậu Ý Nhi với số lượng hơn nửa triệu thành viên Đáng chú ý, không phải âm thầm theo dõi group anti-fan nàng tân Hoa hậu mà Đỗ Mạnh Cường cũng tích cực đăng tải bài viết trên group. Đặc biệt là bài đăng kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân với chương trình Cùng em đến trường của Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam.

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng đã phát hiện ra nam NTK bất ngờ xóa đi toàn bộ những bài đăng cũ của mình. Không chỉ vậy, anh còn ngưng hoạt động trong group anti-fan của Hoa hậu Ý Nhi. Hành động này của nam nhà thiết kế đã khiến đông đảo khán giả không khỏi ngỡ ngàng và ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Đỗ Mạnh Cường đăng tải bài viết kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân với chương trình Cùng em đến trường của Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam trên group anti-fan Hoa hậu Ý Nhi Nói về việc này, chiều ngày 13/8, trong hội nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi, NTK Đỗ Mạnh Cường đã thông báo chấm dứt chiến dịch quyên góp này. Cụ thể anh ghi rõ: "Do nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cũng như một số người lợi dụng việc này để bôi xấu hình ảnh cá nhân tôi và group nên để mọi việc được thực hiện đúng pháp lý và dễ dàng sao kê nhất cho mọi người trước khi mọi việc đi quá xa, tôi sẽ đóng tài khoản vào ngày mai (vì hiện tại chủ Nhật chưa thể đóng được).

Việc sao kê sẽ được thực hiện từ 7h30p ngày 13/8/2023 đến thời điểm tài khoản được đóng, có xác nhận của ngân hàng. Toàn bộ số tiền mọi người ủng hộ sẽ được tôi trao lại cho chương trình Cùng em đến trường, Quỹ tấm lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam". Chiều ngày 13/8, trong hội nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi, NTK Đỗ Mạnh Cường đã thông báo chấm dứt chiến dịch quyên góp này Trưa cùng ngày, quản trị viên của nhóm anti-fan hoa hậu Ý Nhi cũng đăng bài cho biết nhóm đã bị chiếm quyền kiểm soát. Theo đó, trong một group phụ, người này viết: "Nhóm đã bị hack và gỡ quyền truy cập đối với toàn bộ quản trị viên, kiểm duyệt viên".

Trưa cùng ngày, quản trị viên của nhóm anti-fan hoa hậu Ý Nhi cũng đăng bài cho biết nhóm đã bị chiếm quyền kiểm soát Trước khi tạm dừng, hội nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi thu hút hơn 650 nghìn thành viên tham gia chỉ sau hơn 2 tuần thành lập. Đa phần các bài viết tại đây đều bày tỏ sự bức xúc trước những phát ngôn "vạ miệng" của người đẹp. Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu tước vương miện Hoa hậu Ý Nhi vì cho rằng cô không xứng đáng với danh hiệu này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ntk-o-manh-cuong-co-ong-thai-la-sau-loat-bai-ang-keu-goi-tu-thien-tren-group-anti-fan-hoa-hau-y-nhi-609482.html