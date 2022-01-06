NSƯT Kim Tử Long chia sẻ bí quyết chia tay 2 người vợ vẫn văn minh êm đẹp

Kim Tử Long đã tiết lộ bí quyết chia tay vẫn văn minh và vô cùng hòa thuận giữa anh với những người vợ trước.

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long lần đầu thử sức ở lĩnh vực người dẫn chương trình truyền hình. Anh cho biết, bản thân cảm thấy áp lực khi đảm nhận vai trò mới: "Tôi đứng trên sân khấu và đi diễn đã lâu, lại được biết tới là người hoạt ngôn, có khả năng khuấy động không khí. Tuy nhiên, tôi lại không hề có kinh nghiệm làm MC nên khá run. Lúc nhận lời là người dẫn chương trình, tôi rất lo lắng. Tôi không phải MC chuyên nghiệp mà là nghệ sĩ cải lương, nên lấn sân thế này vừa sợ mất lòng đồng nghiệp, lại sợ bị bắt lỗi. Tuy nhiên, khi tìm hiểu và dẫn dắt chương trình, tôi lại thấy đây là một gameshow rất phù hợp với mình. Ngoài kiến thức ăn nói, tôi là người đã trải nghiệm rất nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình nên có khả năng chia sẻ cùng người chơi và khán giả. Những gì tôi chia sẻ đều xuất phát từ kinh nghiệm, từ trái tim của một người con, một chàng rể và một người chồng".

Kim Tử Long lần đầu thử sức làm MC Cũng trong chương trình do mình là chủ xị, "Ông hoàng cải lương" gặp tình huống khá giống mình ngoài đời thực là cặp vợ chồng đến với nhau sau những cuộc đổ vỡ hôn nhân trước. Thấy có nhiều điểm giống mình, Kim Tử Long không ngại ngần chia sẻ: "Tôi cũng từng trải qua 3 đời vợ nhưng khi chia tay chúng tôi vẫn giữ được sự văn minh, lịch sự với nhau để con cái thuận hòa. Đó cũng chính là văn hóa căn bản và tối thiểu cần được duy trì sau hôn nhân".

"Ông hoàng cải lương" tiết lộ bí quyết chia tay vợ cũ vẫn làm bạn và luôn êm đẹp Chàng kép đình đám của sân khấu cải lương cho biết, một trong những bí quyết giúp anh chia tay không bao giờ ồn ào với cả hai người vợ cũ là sự nhường nhịn và không tranh giành tài sản. Trong cuộc hôn nhân với vợ thứ hai, tức là Cẩm Tú - em gái danh thủ Hồng Sơn, nam nghệ sĩ đã nói với cô rằng: "Nhà cửa tài sản, bất cứ thứ gì em muốn em cứ nói và anh giao lại cho em để tạo điều kiện cho em nuôi các con thật tốt". Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên gọi điện và gặp gỡ để tạo cơ hội cho các con gần gũi với mình. Vì thế, mối quan hệ giữa anh và người cũ không bao giờ lấn cấn hay mâu thuẫn.

Hari Won gây sốc khi chia sẻ từng bị sàm sỡ rất nhiều lần trong quá khứ nhưng không dám cho ai biết Hari Won cho biết, dù trong quá khứ từng bị sàm sỡ rất nhiều lần nhưng không bao giờ nói cho ba mẹ biết - "Từ năm lớp 5, tôi đã bị sàm sỡ và gặp biến thái lần đầu trong cuộc đời. Từ đó, tôi bị rất nhiều lần khác nhưng không bao giờ nói cho ba mẹ biết".

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