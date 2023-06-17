NSƯT Hoài Linh hiếm hoi lộ diện tại sự kiện, tiết lộ sức khỏe hiện tại và làm rõ lý do không tham gia gameshow

Mới đây nhất, trong sự kiện ra mắt chương trình hài kịch do nghệ sĩ Cát Phượng làm đạo diễn, NSƯT Hoài Linh hiếm hoi chia sẻ về bản thân sau khoảng thời gian ở ẩn tránh thị phi.

Hậu ồn vào về chuyện từ thiện, Hoài Linh hầu như ở ẩn. Nam nghệ sĩ hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện hay hoạt động trong lĩnh vực giải trí . Gần đây, nam danh hài cũng khiến nhiều người bất ngờ khi tham gia diễn xuất trong web drama Ghe bẹo ghẹo ai 2 của Võ Đăng Khoa.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe , nam nghệ sĩ cho biết: "Tôi khỏe cũng không khỏe mà bệnh thì cũng không bệnh, cứ dở dở ương ương vậy đó. Lớn tuổi rồi mà".

Theo chia sẻ, nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ vừa tham gia một khóa học đạo diễn. Dù chỉ mới học vài buổi nhưng nam nghệ sĩ cảm thấy biết thêm được nhiều điều mới mẻ và nhận ra trước đây bản thân chỉ diễn theo kịch bản, cảm xúc nên còn thiếu quá nhiều thứ.

Ngoài tình hình sức khỏe, NSƯT Hoài Linh còn chia sẻ về niềm đam mê mới ở hiện tại

Danh hài Hoài Linh tiết lộ niềm đam mê hiện tại của anh chính là làm diễn viên sân khấu sau khi dừng tham gia game show, các chương trình giải trí thời gian dài. Nghệ sĩ bày tỏ: "Giờ tôi ăn cá khô, mắm, cũng ở nhà đi ra đi vô, đi diễn để thỏa đam mê của mình. Diễn sân khấu không có bao nhiêu hết nhưng vui. Vui nhất là lúc anh em nghệ sĩ xúm lại với nhau, mua cơm hộp cùng ngồi ăn. Đó là điều tôi cần ở hiện tại cho tuổi già đỡ hiu quạnh".

Ngoài diễn xuất, Hoài Linh còn đóng góp ý tưởng kịch bản cùng ê-kíp.

Cát Phượng cũng có những chia sẻ về việc mời Hoài Linh cùng tham gia dự án

Theo Cát Phượng chia sẻ thêm, ước mơ của Hoài Linh là đưa sân khấu hài hoạt động nhộn nhịp trở lại. Dù vậy, cô gặp áp lực khi ngỏ lời mời đàn anh bởi danh hài ít tham gia các hoạt động nghệ thuật thời gian qua. "Mời anh Hoài Linh vừa khó và không khó. Sở dĩ tôi nói thế vì khi ngỏ lời tôi cần phải thuyết phục anh ở vấn đề kịch bản, nội dung. Dù giữa chúng tôi thân thiết nhưng không phải bất cứ điều gì anh cũng nhận lời. Anh Linh luôn muốn mang đến những gì ý nghĩa nhất cho khán giả, trên cả các lý do tiền bạc hay cát-sê" - cô nói.

NSƯT Hoài Linh cho biết trở lại sân khấu vì đam mê chứ cát-sê nhận về thì không đáng bao nhiêu. Chủ yếu là các anh em đồng nghiệp có cơ hội tụ họp lại với nhau, cùng khóc cùng cười trong mỗi vai diễn phục vụ khán giả.

Đồng thời, trước thắc mắc của công chúng "Vì sao nam danh hài không còn xuất hiện trong những gameshow truyền hình như trước?" thì anh cũng giải đáp điều này xuất phát từ tình hình sức khỏe. Ở lứa tuổi này, anh mong muốn cống hiến nhiều hơn trên sân khấu, được diễn nhiều hơn và gần với người hâm mộ nhiều hơn.

Nói về lý do không còn xuất hiện tại các chương trình gameshow như trước, Hoài Linh cho biết nguyên xuất phát từ tình hình sức khỏe

Hồi tháng 6/2021, danh hài Hoài Linh vướng lùm xùm liên quan đến việc chậm giải ngân tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung. Dù đã lên tiếng giải thích, xin lỗi và đưa ra nhiều bằng chứng xác thực về số tiền cứu trợ miền Trung nhưng nam nghệ sĩ vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau đó, Hoài Linh đã nhờ ê-kíp đến các tỉnh, thành miền Trung bị thiên tai từ năm ngoái, giải ngân hết số tiền 15,2 tỷ đồng. Từ khi vướng phải lùm xùm, Hoài Linh rất kín tiếng và gần như "ở ẩn".

Ngày 22/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chính thức có kết luận điều tra kết quả từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh mới bắt đầu trở lại hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, anh không chọn phim ảnh, gameshow như trước mà chuyển hướng sang kịch sân khấu. Vở diễn “Đụng vô là phỏng tay” ra mắt dịp Tết 2023 là vở hài kịch dân gian mà anh tham gia trở lại năm 2023.

Nam nghệ sĩ còn góp mặt trong vở diễn Ngọc Kỳ Lân. Đây là tác phẩm tâm huyết của cố soạn giả Bạch Mai tại Trung tâm Văn hóa quận 6 (TP.HCM) vào tháng 2 vừa qua. Sau đó, Bình Tinh cùng những thế hệ truyền nhân của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long thực hiện vở cải lương nổi tiếng “Ngũ biến báo phu cừu” có sự tham gia của NSƯT Thoại Mỹ, Hoài Linh.

Trích đoạn cải lương Duyên kiếp của soạn giả Hoàng Song Việt lần đầu có sự kết hợp của NSƯT Hoài Linh, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Hữu Quốc, Bình Tinh

Ngoài sân khấu kịch, anh tham gia biểu diễn để quyên góp hỗ trợ trẻ mồ côi. Cụ thể, trong chương trình "Quê hương và những tấm lòng lần 2" diễn ra cuối năm 2022, Hoài Linh diễn cùng Minh Vương, Lệ Thuỷ, các con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung quyên góp được 7 tỉ đồng để giúp 150 trẻ em mồ côi do COVID-19 tại Cà Mau và Bạc Liêu. Trước đó không bao lâu, Hoài Linh cùng Thoại Mỹ diễn miễn phí phục vụ 20.000 khán giả ở miền Trung trong chương trình “Nghĩa tình quê hương miền Trung”.