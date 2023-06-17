Hé lộ chân dung người phụ nữ tần tảo, nuôi dạy 6 anh em Hoài Linh - Dương Triệu Vũ thành tài?

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cả Hoài Linh và Dương Triệu Vũ đều vô cùng hiếu thảo với ba mẹ của mình. Đặc biệt là người mẹ ruột cực kỳ có sức ảnh hưởng đến các con. Theo như chia sẻ của 2 nghệ sĩ nổi tiếng Vbiz, bà là người phụ nữ chịu thương, chịu khó để nuôi 6 người con khôn lớn.

Ngoài Hoài Linh theo đuổi nghệ thuật, gia đình còn có ca sĩ Phương Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Trong một lần chia sẻ, ca sĩ Dương Triệu Vũ cho biết rằng người anh Hoài Linh của mình đã từng cấm anh đi theo nghiệp hát vì lo sợ em trai gặp nhiều tai tiếng.

Để các con có thể khôn lớn và thành công như ngày hôm nay, bà đã cố gắng rất nhiều

Để nuôi được những đứa con thành công như bây giờ, thì trước đó, mẹ ruột của Hoài Linh đã phải trải qua không ít khó khăn. Trong lúc ba Hoài Linh vắng nhà, mẹ của anh phải tự 'gồng mình' chăm sóc 6 đứa con và 2 người mẹ già. Bà đã từng phải sống tạm bợ trong một chuồng heo vừa mới được xây. Ngoài ra, để có thể nuôi được các con, mẹ của Hoài Linh đã phải cố gắng làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền.

Đã từng có thời gian khó khăn đến nỗi mẹ ruột của Hoài Linh - Dương Triệu Vũ, phải vào chuồng heo sống tạm bợ

Bà đã từng chia sẻ với báo chí rằng: "Tôi ở nhà một mình nuôi 5 đứa con với hai mẹ già, là mẹ ông và mẹ tôi. Không có nhà ở. Tại hồi xưa ở Cam Ranh, tới năm 1975 mới chạy vào ở Dầu Giây. Tôi cơ cực đến nỗi phải ở chuồng heo mà người ta mới xây xong (nhưng chưa nuôi heo), tôi bèn lợp lên để ở".

Hiện tại, dù tuổi đã cao mẹ ruột Hoài Linh vẫn năng động, chăm chỉ làm việc, đi giao lưu và từ thiện ở khắp mọi nơi. Những lần xuất hiện, bà đều gây sốt với vẻ ngoài đầy quý phái, khiến nhiều khán giả 'nghi ngờ' có thật khi xưa bà từng ở chuồng heo hay không. Nhiều người cho rằng Dương Triệu Vũ có nhiều đặc điểm giống mẹ hơn là Hoài Linh. Khán giả đã nhận xét rằng bà có khuôn mặt đẹp, trẻ trung và phúc hậu, và mặc dù đã cao tuổi bà vẫn giữ được sự nhanh nhẹn và minh mẫn.

Mỗi lần xuất hiện bà đều khiến khán giả 'trầm trồ' vì dù đã cao tuổi mẹ ruột Hoài Linh vẫn nhanh nhẹn và minh mẫn

Trong một dịp hiếm hoi nhắc đến gia đình, nghệ sĩ Hoài Linh rất hạnh phúc khi chia sẻ: "Điều này đã giúp mọi người có thể vững bước được ở hơn trên đường đời vì biết lúc nào cũng có nơi dừng chân khá an toàn nhất, và nơi có tình thương tuỵệt đối nhất”.

Được các con chăm sóc chu đáo, nhưng bà mẹ ruột của Hoài Linh vẫn muốn tự chủ động trong cuộc sống hàng ngày. Khi chồng còn sống, bà thường cùng các con đưa ông đi du lịch khắp nơi. Sau khi ông ra đi, bà đã cố gắng vượt qua nỗi đau để cho con cái yên tâm làm việc.

Trước khi ba của Hoài Linh - Dương Triệu Vũ, gia đình rất thường xuyên đi du lịch với nhau

Đến hiện tại, khi con cái gặp khó khăn trong công việc bà vẫn luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ các con. Đỉnh điểm là vào năm năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh vướng phải ồn ào trong việc chậm giải ngân từ thiện với con số lên đến 14 tỷ đồng. Thời điểm ấy, nhiều khán giả, người hâm mộ đồng loạt quay lưng, bày tỏ sự thất vọng và liên tục chỉ trích Hoài Linh.

Khi con trai vướng vào ồn ào, bà vẫn luôn dõi bước theo và ủng hộ con mình

Chia sẻ với báo chí về việc ồn ào của con trai, mẹ Hoài Linh từng tâm sự: "Tôi không nói gì hết, bởi vì biết tính Hoài Linh. Tôi rất tin tưởng con tôi. Hoài Linh buồn, nằm im và không nói gì. Hoài Linh nói con không cãi, ai cũng nói lại, thôi con không nói lại đâu. Tôi cũng động viên con là mẹ tin ở con, mẹ không có sợ. Bố buồn lắm nhưng vẫn tin tưởng con mình".

Về tin đồn Hoài Linh hết thời, ế show, Dương Triệu Vũ cũng thẳng thắn cho biết: “Tôi thấy rất buồn cười. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại của bầu show. Tôi tưởng họ mời show mình nhưng sự thật là họ năn nỉ tôi giúp họ mời anh Linh biểu diễn vì liên lạc anh ấy không được. Bây giờ anh Linh lùi lại một bước cho tinh thần mới lại, cuộc sống và tinh thần thoải mái hơn. Như trước đây, anh phải ở phim trường từ sáng đến tối, thậm chí không kịp ăn uống, nghỉ ngơi... Đây là cuộc nghỉ mà anh Linh đã mất gần 30 năm làm nghề”.