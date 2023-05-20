Sau thời gian im ắng, NS Hoài Linh gây chú ý khi xuất hiện trở lại tại sân khấu, diện mạo mới ra sao mà nhận nhiều lời khen!

Đầu năm 2022, Hoài Linh trở lại showbiz và tích cực tham gia nhiều chương trình hội chợ, diễn từ thiện, kịch, cải lương... Tuy vậy, các tài khoản mạng xã hội của nam danh hài vẫn không có chia sẻ hoạt động mới.

Sau ồn ào tiền từ thiện cứu trợ miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh dường như phải ở ẩn thời gian khá dài để tránh bão. Năm vừa qua, nam nghệ sĩ thi thoảng cũng xuất hiện trở lại sân khấu thế nhưng khán giả lại tỏ ra không mấy mặn mà. Nghệ sĩ Hoài Linh xin lỗi vì chậm giải ngân tiền cứu trợ miền Trung Cho đến tối ngày 19/5, sự xuất hiện trở lại của nghệ sĩ Hoài Linh trong lễ khai giảng Trung tâm Bồi dưỡng Nghệ thuật sân khấu của Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức đã thu hút nhiều sự chú ý. Tại đây, nam danh hài chia sẻ về quyết định theo học lớp bồi dưỡng nghề đạo diễn sân khấu do NSND Trần Ngọc Giàu giảng dạy rằng:

"Tôi làm diễn viên đã rất nhiều năm, giờ đăng ký học đạo diễn không phải là để làm đạo diễn. Mà tôi thấy càng lớn tuổi, cái đầu mình càng đóng lại, nên quyết định đi học để bổ khuyết những gì mình còn thiếu và cố gắng học thêm những gì mình cần. Sở trường của tôi chỉ là hài thôi, giờ mình học để mở ra, biết thêm về chính kịch. Sau này nếu có nhân duyên, dựng những vở nhỏ nhỏ cho chính mình hoặc các em cũng vui. Nếu làm việc được với các bạn trẻ nữa thì có lẽ mình sẽ thấy yêu đời hơn".

Sự xuất hiện trở lại của nghệ sĩ Hoài Linh trong lễ khai giảng Trung tâm Bồi dưỡng Nghệ thuật sân khấu của Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức đã thu hút nhiều sự chú ý Trong loạt hình ảnh mới, nam danh hài cho thấy diện mạo tràn đầy sức sống, khỏe mạnh hơn trước, vùng mắt lộ nhiều nếp nhăn nhưng trông trẻ trung và tươi tắn hơn. Diện mạo mới của diễn viên U60 đã lập tức nhận được lời khen ngợi từ nhiều khán giả. Đồng thời, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc sức khỏe đến Hoài Linh.

Đầu năm 2022, Hoài Linh trở lại showbiz và tích cực tham gia nhiều chương trình hội chợ, diễn từ thiện, kịch, cải lương... Tuy vậy, các tài khoản mạng xã hội của nam danh hài vẫn không có chia sẻ hoạt động mới. Anh cũng không tham gia gameshow giải trí nào mà chỉ lộ diện qua hình ảnh, clip của bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ. Có thể thấy, sau scandal lớn nhất sự nghiệp, diễn viên "Nhà có 5 nàng tiên" sống kín tiếng hơn trước và hạn chế chia sẻ về cuộc sống phía sau sân khấu. Sau ồn ào, anh cũng không tham gia gameshow giải trí nào mà chỉ lộ diện qua hình ảnh, clip của bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ Mới đây, chia sẻ với truyền thông, em ruột nghệ sĩ Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ về tình hình hiện tại của anh ruột. Theo lời giọng ca "Bức tranh tiền kiếp", nghệ sĩ Hoài Linh khỏe mạnh, ăn nhiều và tăng cân hơn lúc trước. "Tuần nào anh ấy cũng lên rừng bẫy chim. Đó là thú vui của anh Hoài Linh. Tôi cũng nhận thấy rằng anh Hoài Linh đã biết hưởng thụ cuộc sống hơn" - Dương Triệu Vũ cho biết.

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