NSND Thu Hiền tên thật là Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh năm 1952 tại Thái Bình, trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha bà là NSƯT Nguyễn Hoài Ân, nổi tiếng với biệt danh Tám Kèn của Đoàn Dân ca liên khu V (tiền thân của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định), mẹ bà là diễn viên chèo tuồng Thanh Hảo, con gái một ông bầu hát nổi tiếng.

NSND Thu Hiền sở hữu giọng nữ cao trữ tình mềm mại, ấm áp và vô cùng ngọt ngào. Do từ nhỏ đã được học hát các làn điệu dân ca miền Trung (vì cha bà là nghệ nhân hát bài chòi) và suốt năm tháng tuổi trẻ gắn bó với dải đất miền Trung (đặc biệt là khu vực Bình Trị Thiên) nên dù là người Bắc nhưng NSND Thu Hiền lại hát dân ca theo giọng miền Trung và rất thành công. Nhiều khán giả còn tưởng NSND Thu Hiền là người miền Trung vì bà hát rất mùi, phát âm chuẩn phương ngữ vùng miền.

Nhận thức được vai trò, sứ mệnh của một nghệ sĩ trong giai đoạn chiến tranh đổ lửa, từ năm 1967 đến 1968, Thu Hiền cùng đoàn quân khu Tây Bắc vào biểu diễn phục vụ động viên tinh thần chiến đấu của quân và dân tuyến lửa miền Trung. Tại đây, nữ nghệ sĩ miệt mài dùng tiếng hát át tiếng bom, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, đi hát ngày đêm giữa làn bom đạn.

Từ nhỏ, Thu Hiền đã được sống trong những làn điệu dân ca cổ truyền, đặc biệt là dân ca miền Trung (do cha là nghệ nhân hát bài chòi). Nhờ đó, bà sớm hình thành năng khiếu và đam mê ca hát. Mới 10 tuổi, Thu Hiền đã bắt đầu đi hát.

Cũng nhờ thời gian này, Thu Hiền ngày càng gắn bó với mảnh đất miền Trung, thấu hiểu tình cảm, cốt cách người dân nơi đây. Đó là lí do vì sao Thu Hiền hát dân ca theo giọng miền Trung rất hay, ngọt ngào và thấm đậm cảm xúc, dù bà là người Bắc.

NSND Thu Hiền vẫn thường tự nhận mình hát chủ yếu bằng cảm xúc và đó mới là điểm nhấn giúp tên tuổi bà ở lâu trong lòng khán giả

Năm 1971, Thu Hiền vào đoàn ca nhạc dân tộc Trung ương để theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Từ đây, bà được chứng kiến và gắn bó sự nghiệp, tiếng hát của mình với những giai đoạn quan trọng của lịch sử cuộc kháng chiến thống nhất đất nước. Rất nhiều sự kiện quan trọng có sự hiện diện của Thu Hiền. Nhờ những đóng góp to lớn với nền nhạc Cách mạng, Thu Hiền được phong nghệ sĩ ưu tú từ rất sớm (năm 1984) và tới 1993 đã được xét duyệt phong tặng nghệ sĩ nhân dân.

NSND Thu Hiền vẫn thường tự nhận mình hát chủ yếu bằng cảm xúc và đó mới là điểm nhấn giúp tên tuổi bà ở lâu trong lòng khán giả. Nữ nghệ sĩ cho rằng người hát hay không thiếu, người được đào tạo trường lớp bài bản cũng rất nhiều nhưng sở dĩ bà vẫn được nhắc đến là vì hát bằng tiếng hát từ trái tim, từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Cuộc sống riêng của NSND Thu Hiền khá kín tiếng. Ít người biết chồng bà là một Anh hùng Lực lượng vũ trang

Hiện tại, ông xã của NSND Thu Hiền là anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Ngọc Đỉnh. “Tôi yêu và gắn bó với ông xã là bởi ông ấy có lối sống giản dị, biết thông cảm và sẻ chia. Ngoài tình chồng vợ, giữa chúng tôi còn là tình nghĩa, chiến hữu và cũng là đồng đội”.

Vợ chồng NSND Thu Hiền sống riêng. Tuy nhiên, các con cháu vẫn qua nhà thăm nom chăm sóc cả hai thường xuyên. Đặc biệt, thỉnh thoảng gia đình lại đi làm từ thiện cùng nhau.