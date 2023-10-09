'Vua kép độc' Hùng Minh ốm nặng, sức khỏe suy yếu, sẵn sàng 'nhắm mắt xuôi tay' nếu 'Tổ nghiệp' rước đi

Hậu trường 09/10/2023 14:22

Nghệ sĩ Hùng Minh vừa trải qua trận đau nặng, phải nằm viện nhiều ngày, tình hình sức khỏe khá yếu.

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm nghệ sĩ Hùng Minh. Được biết, nghệ sĩ Hùng Minh vừa trải qua trận đau nặng, phải nằm viện nhiều ngày, tình hình sức khỏe khá yếu.

'Vua kép độc' Hùng Minh ốm nặng, sức khỏe suy yếu, sẵn sàng 'nhắm mắt xuôi tay' nếu 'Tổ nghiệp' rước đi - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hùng Minh bị sốt nhiễm khuẩn, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể 

Trước đó, khi nhóm nghệ sĩ gồm Phi Phụng, Phương Dung tới thăm cách đây ít hôm, nghệ sĩ Hùng Minh còn phải thở máy và không ngồi được. Và vợ nghệ sĩ Hùng Minh - Nghệ sĩ Hoa Lan cũng đã chia sẻ rằng:

"Chồng tôi nhập viện vì bị sốt nhiễm khuẩn xâm lấn qua nội tạng làm suy tim, thận yếu. Trước đây ông ấy cũng bị Covid nên phổi cũng yếu luôn, mấy nay trở trời làm khó thở, nặng nhọc. Hiện tại ông ấy ăn không được dù bác sĩ cũng cho ăn. Bác sĩ không cho ăn mặn mà ông ấy không ăn nhạt quen nên ăn không ngon".

Tuy yếu nhưng nghệ sĩ Hùng Minh vẫn còn minh mẫn, nhận ra mọi người. Ông nói: "Sức khỏe của tôi cũng tương đối, nhưng có một cái rất cần mà chưa được, là ăn không ngon, ngủ không sâu. Hai cái đó làm tôi mệt lắm... Tôi không ăn được, từ hôm vô viện đến giờ ăn được có 6 cục cơm".

Sau khi biết được hoàn cảnh, tình trạng bệnh tật của nghệ sĩ Hùng Minh, nhóm các nghệ sĩ đã biếu chút tiền để tiền bối bồi bổ cơ thể. Nhận sự trợ giúp của các đàn em, nghệ sĩ Hùng Minh tỏ ra vô cùng xúc động. Ông nói: "Chú cảm ơn các con, các con đến đây là chú mừng lắm rồi".

Trong cuộc gặp gỡ với đàn anh, nghệ sĩ Thanh Điền xúc động, nắm chặt tay nghệ sĩ Hùng Minh tâm sự: "Anh là thần tượng của em từ xưa tới giờ, là một trong những người em thương nhất ở sân khấu cải lương. Thầy của em chính là anh và anh Diệp Lang.

Em quý hai anh lắm. Lúc nào hình ảnh của hai anh cũng ở trong em hết nhưng em bắt chước và học anh nhiều hơn. Em làm chương trình nào cũng có anh hết. Em trân trọng và quý anh lắm.

Ngay khi biết tin anh bệnh là em gọi cho chị luôn. Em mừng khi chị bảo anh cũng đỡ rồi, khỏe hơn rồi. Em vừa tập tuồng xong là chạy vô bệnh viện này liền.

Mỗi lần nhìn sân khấu là em lại nhớ anh em mình ngày xưa vô cùng. Chúng mình thực sự là con của Tổ nghiệp. Em muốn anh lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Anh phải hứa với em là luôn lạc quan đấy nhé".

'Vua kép độc' Hùng Minh ốm nặng, sức khỏe suy yếu, sẵn sàng 'nhắm mắt xuôi tay' nếu 'Tổ nghiệp' rước đi - Ảnh 2
Cuộc trò chuyện xúc động giữa NS Thanh Điền và NS Hùng Minh 

Lắng nghe tâm sự của nghệ sĩ Thanh Điền, NSƯT Hùng Minh xúc động: "Thực sự là với lòng thương mến về Tổ, tôi đêm từng đêm nước mắt lăn dài. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng thôi, nghiệp Tổ mà, nước mắt lăn dài là đúng rồi. Chừng nào Tổ rước đi thì đi thôi".

NSƯT Hùng Minh sinh năm 1939, ông là một trong những tên tuổi của sân khấu cải lương thập niên 1970. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ đã chinh phục nhiều khán giả với nhiều loại vai kép mùi, vai hề, đặc biệt là những vai kép độc qua rất nhiều tuồng như: Tấm lòng của biển, Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, Thái hậu Dương Vân Nga…

'Vua kép độc' Hùng Minh ốm nặng, sức khỏe suy yếu, sẵn sàng 'nhắm mắt xuôi tay' nếu 'Tổ nghiệp' rước đi - Ảnh 3
NS Hùng Minh được mệnh danh là 'vua kép độc' 

Tên tuổi ông gắn với sân khấu cải lương cách mạng từ những ngày đầu về Đoàn Văn Công TP.HCM. Hùng Minh cùng với Diệp Lang, Hoàng Giang được xem là bộ ba trụ cột của sân khấu khi ấy. Sau khi cải lương qua thời hoàng kim, ông chuyển sang đóng phim truyền hình.

Nhiều năm qua, NSƯT Hùng Minh hiếm khi đi diễn. Ông thỉnh thoảng góp mặt trong các chương trình truyền hình, game show với thù lao chỉ khoảng vài triệu đồng. Bà xã ông - nghệ sĩ Hoa Lan thì kiếm sống bằng nghề nhắc tuồng ở sân khấu kịch Idecaf.

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Từ khóa:   NS Hùng Minh NS Hùng Minh hậu trường

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