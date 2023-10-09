Vua hề Việt Nam thập niên 90: 'Đốt' hàng trăm cây vàng chỉ để phục vụ thú vui xa xỉ, nay thành 'phú ông' giữa Sài Thành với khối tài sản 'cả đời tiêu không hết'

Hậu trường 09/10/2023 06:20

Hiện, sau nhiều năm định cư ở Mỹ, nam nghệ sĩ đã trở về Việt Nam và sẵn sàng đi diễn với mức cát-xê thấp chỉ để ủng hộ đồng nghiệp và sống với đam mê của mình. Tuy nhiên, ông vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì khối tài sản kếch xù.

Danh hài Bảo Chung có tên thật là Nguyễn Văn Lâm. Ông sinh ngày 4 tháng 8 năm 1955. Khởi đầu từ bộ môn cải lương giống như những nghệ sĩ hài gạo cội khác của Nam Bộ như Bảo Quốc, Lê Vũ Cầu, Mỹ Chi,... Bảo Chung tình cờ được làm quen với hài kịch sân khấu và sau đó nhanh chóng tạo được dấu ấn với khán giả nhờ tài năng và một phần là do điệu cười độc đáo học từ của danh hài Văn Chung.

Những tiểu phẩm của ông thường có nội dung châm biếm những thói hư tật xấu, đả kích những tiêu cực, tham nhũng của xã hội, và thường rất được yêu thích. Ông từng được khán giả bầu chọn là "Một trong 10 danh hài được yêu thích nhất" trong năm 1992 và 2 lần được trao huy chương vàng trong cuộc thi "Danh hài Thành phố Hồ Chí Minh" trong 2 năm 1996 và 2000.

Vua hề Việt Nam thập niên 90: 'Đốt' hàng trăm cây vàng chỉ để phục vụ thú vui xa xỉ, nay thành 'phú ông' giữa Sài Thành với khối tài sản 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 1
Danh hài Bảo Chung 

Lên 6 tuổi, Bảo Chung được cha mẹ gửi vào chùa làm chú tiểu để học kinh Phật. Năm 1968, khi 13 tuổi ông trốn chùa để xin đi theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ của ông bầu Quang Phục khi đó đang diễn tại chợ Bình Chánh.

Tại đoàn Bảo Chung học ca cổ nhạc, đóng vai quân sĩ, chạy cờ rồi về sau được đôn lên đóng các vai kép ba, kép nhì. Trong thời gian này, ông còn làm thêm nghề sắp chữ trong nhà máy in để có tiền học hát cổ nhạc. Khi đoàn Đồng Ấu Hoa Thế Hệ tan rã, ông lần lượt đi theo nhiều đoàn hát khác nhau. Năm 17 tuổi, Bảo Chung chuyển từ cổ nhạc sang học tân nhạc.

Bảo Chung có thu nhập “khủng” vào thời kỳ hoàng kim. Ở TPHCM, cát-xê của ông là 500.000 đồng, ở miền Bắc, ông được trả 3 triệu đồng. "3 triệu đồng lúc đó là kinh khủng lắm. Mỗi ngày tôi ăn tiêu thoải mái mà chỉ hết 50.000 đồng. Còn ở TP.HCM thì mỗi đêm chạy 7-9 show. Ngày lễ nhiều gấp đôi. Tính ra mỗi đêm so với bây giờ là cỡ 70 - 80 triệu đồng. Tuy không nhiều bằng bây giờ nhưng tiền lúc đó giá trị lắm. Tôi nhớ một năm chạy show đã mua được căn nhà mặt tiền ở TP.HCM rồi", Bảo Chung từng chia sẻ với truyền thông.

Vua hề Việt Nam thập niên 90: 'Đốt' hàng trăm cây vàng chỉ để phục vụ thú vui xa xỉ, nay thành 'phú ông' giữa Sài Thành với khối tài sản 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 2
Thời hoàng kim, nam nghệ sĩ khiến người trong ngành ngưỡng mộ vì khả năng kiếm tiền khủng

Mức độ nổi tiếng của Bảo Chung khi đó làm nhiều người trong nghề phải ao ước. Ông cho biết: "Năm 1993, tôi và các nghệ sĩ Tài Linh, Duy Phương, Hồng Vân được mời làm video ca nhạc Mưa bụi. Sức hút của nó vô cùng khủng khiếp. Các show diễn của tôi không chỉ bó hẹp ở TP. HCM mà trải dài cả nước. Các tỉnh miền Bắc như Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng... hâm mộ dữ lắm. Có năm tôi ra Bắc diễn tới 6 tháng, đi đâu cũng bị khán giả vây kín”.

Hiện, sau nhiều năm định cư ở Mỹ, nam nghệ sĩ đã trở về Việt Nam và sẵn sàng đi diễn với mức cát-xê thấp chỉ để ủng hộ đồng nghiệp và sống với đam mê của mình.

Ngoài nghiệp diễn, Bảo Chung còn có duyên với kinh doanh, nhờ vậy mà ông sở hữu nhiều tài sản có giá trị "cả đời tiêu không hết".

Vua hề Việt Nam thập niên 90: 'Đốt' hàng trăm cây vàng chỉ để phục vụ thú vui xa xỉ, nay thành 'phú ông' giữa Sài Thành với khối tài sản 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 3

Vua hề Việt Nam thập niên 90: 'Đốt' hàng trăm cây vàng chỉ để phục vụ thú vui xa xỉ, nay thành 'phú ông' giữa Sài Thành với khối tài sản 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 4
 Dàn siêu xe cực khủng của danh hài Bảo Chung 

Có thời điểm nam nghệ sĩ tự nhận “phá” tiền rất khủng vì phải đầu tư vào những chiếc xe trị giá hàng trăm cây vàng nhưng chạy độ khoảng tuần lễ là đổi sang xe khác. Mỗi lần đổi là lỗ hàng chục cây vàng. Ngoài ra, danh hài Bảo Chung Nam từng gây sửng sốt khi tậu căn nhà giá gần 20 tỷ. Trước đó, Bảo Chung đã sở hữu một biệt thự rộng lớn, bề thế khác tại quận 8, với giá trị cũng lên đến vài chục tỷ. Ông còn có thêm vài căn nhà cho thuê khác ở Sài Gòn, nhà hàng lớn. 

Vua hề Việt Nam thập niên 90: 'Đốt' hàng trăm cây vàng chỉ để phục vụ thú vui xa xỉ, nay thành 'phú ông' giữa Sài Thành với khối tài sản 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 5
Nam danh hài xây dựng cơ ngơi bằng số tiền tích góp nhiều năm

Có sự nghiệp rực rỡ song con đường tình duyên của nam nghệ sĩ không quá thuận lợi. Bảo Chung phải trải qua 2 lần hôn nhân. Cả hai cuộc hôn nhân ông có tất cả 5 người con. Người vợ hiện tại kém anh tới 20 tuổi và 2 người quen nhau trong một lần đóng chung MV. 

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