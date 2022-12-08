Danh hài Bảo Chung: Qua Mỹ định cư ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, sở hữu khối tài sản khủng "cả đời tiêu không hết"

Hậu trường 08/12/2022 18:52

Bảo Chung là danh hài đình đám của thập niên 90. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nam danh hài quyết định hi sinh hào quang để sang nước ngoài định cư cùng vợ và các con.

Bảo Chung là danh hài đình đám của thập niên 90. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nam danh hài quyết định hi sinh hào quang để sang nước ngoài định cư cùng vợ và các con. Những năm gần đây, khi các con đã lớn và cuộc sống ổn định hơn, Bảo Chung mới quay về Việt Nam làm việc và phát triển sự nghiệp trở lại.

Danh hài Bảo Chung: Qua Mỹ định cư ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, sở hữu khối tài sản khủng 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 1
Bảo Chung là danh hài đình đám của thập niên 90 - Ảnh: Internet

Ngoài thành công trong sự nghiệp, Bảo Chung còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị "cả đời tiêu không hết". Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, nam danh hài Bảo Chung đăng tải clip khai trương quán cơm tấm ở Nha Trang. Ông bày tỏ sự vui vẻ khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Trong ngày khai trương, nghệ sĩ Vượng Râu cùng bà xã cũng đã có mặt chúc mừng người anh.

Danh hài Bảo Chung: Qua Mỹ định cư ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, sở hữu khối tài sản khủng 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 2
 Bảo Chung dự khai trương quán cơm tấm ở Nha Trang - Ảnh: Internet

Bên cạnh kinh doanh, Bảo Chung vẫn chăm chỉ chạy show, ra mắt các sản phẩm hài, phát triển kênh YouTube cá nhân. Đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của ông đã thu hút gần 600 nghìn lượt theo dõi.

Ngoài việc hoạt động nghệ thuật, Bảo Chung còn bén duyên với kinh doanh. Nhờ công việc làm ăn thuận lợi, danh hài liên tục chốt nhà, mua xe hơi. Đến nay Bảo Chung sở hữu khối tài sản khiến mọi người chú ý khi có biệt thự 100m2 giá vài chục tỷ đồng ở quận 8. Căn nhà với 4 tầng hoành tráng được lát đá cẩm thạch và chạm trổ kỳ công. Ngoài ra, nam dành hài gây bất ngờ khi chốt nhanh căn biệt thự thô lên đến 20 tỷ đồng.

Danh hài Bảo Chung: Qua Mỹ định cư ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, sở hữu khối tài sản khủng 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 3
Căn nhà hoành tráng được lát đá cẩm thạch và chạm trổ kỳ công - Ảnh: Internet

Bên trong biệt thự, Bảo Chung trưng bày nhiều đồ gỗ đắt tiền, xây tiểu cảnh và hòn non bộ phong thủy phía sau hồ cá Koi. Nội thất trong biệt thự nhà danh hài được thiết kế đồng bộ với phong cách bên ngoài, chạm trổ và lát đá cẩm thạch. Được biết, nam danh hài đã chuyển vào biệt thự được mấy năm, xây dựng cơ ngơi bằng số tiền tích cóp nhiều năm.

Trong thời kỳ hoàng kim, Bảo Chung kiếm tiền "như nước", sở hữu bộ sưu tập xế "khủng". Có thời điểm ông tậu 38 chiếc xế đủ kiểu dáng lên đến vài chục tỷ đồng. Tuy nhiên cũng có thời điểm ông vỡ nợ do đầu tư bất động sản.

Danh hài Bảo Chung: Qua Mỹ định cư ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, sở hữu khối tài sản khủng 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 4Danh hài Bảo Chung: Qua Mỹ định cư ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, sở hữu khối tài sản khủng 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 5

Danh hài Bảo Chung: Qua Mỹ định cư ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, sở hữu khối tài sản khủng 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 6
Bảo Chung sở hữu bộ sưu tập xế "khủng" - Ảnh: Internet

Thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, nam danh hài bất ngờ quyết định sang Mỹ định cư, thời gian gần đây trở về Việt Nam: “Khi hết hợp đồng ở bên Mỹ, tôi về lại đây thấy vui quá nên ở lại làm luôn, làm nhiều hơn. Tôi thấy ở đây mới là cái nôi của nghệ thuật. Còn tôi đi nước ngoài thì có show mới làm thôi, chủ yếu là cuối tuần. Ở đây thì ngày nào cũng làm được, còn bên đó chỉ hát cuối tuần, ngày thường không ai xem cả, vì họ đi làm mà", Bảo Chung từng chia sẻ.

Khi về Việt Nam, Bảo Chung tham gia nhiều dự án phim ảnh và chấp nhận mức cát-xê cực bình dân. Đạo diễn Khương Dừa cho biết dù là cái tên nổi tiếng đình đám nhưng nam danh hài không hề hét giá cát-xê mà còn chấp nhận mức thù lao thấp chỉ 500 nghìn đồng để hỗ trợ anh em. Bảo Chung tiết lộ bản thân về Việt Nam chỉ mong được sống trọn với đam mê chứ không quan trọng tiền thù lao.

Danh hài Bảo Chung: Qua Mỹ định cư ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, sở hữu khối tài sản khủng 'cả đời tiêu không hết' - Ảnh 7
Bảo Chung tham gia nhiều dự án phim ảnh và chấp nhận mức cát-xê cực bình dân khi trở về Việt Nam - Ảnh: Internet

Dù có cuộc sống sung túc nhưng Bảo Chung vẫn rất giản dị và luôn giữ thói quen ăn uống bình dân. Ở Mỹ hay Việt Nam, danh hài vẫn dùng những món quen thuộc như canh chua, cá kho và thích ngồi ở những quán bình dân, vỉa hè. Ăn đồ ăn Tây hay vào nhà hàng ăn lẩu lại khiến Bảo Chung cảm thấy không ngon miệng.

Dù đã qua thời hoàng kim nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Bảo Chung nhiều khán giả vẫn bồi hồi xúc động. Nam danh hài đóng góp nhiều tiểu phẩm có giá trị cho làng hài kịch Việt Nam và từng là "tuổi thơ" của biết bao thế hệ.

 

Hé lộ cơ ngơi 'lớn nhất vùng' của danh hài Bảo Chung khi trở về Việt Nam

Hé lộ cơ ngơi 'lớn nhất vùng' của danh hài Bảo Chung khi trở về Việt Nam

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Bảo Chung còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản khủng với hàng chục siêu xe, nhiều biệt thự đắt tiền.

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