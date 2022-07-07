Hé lộ cơ ngơi 'lớn nhất vùng' của danh hài Bảo Chung khi trở về Việt Nam

Hậu trường 07/07/2022 10:29

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Bảo Chung còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản khủng với hàng chục siêu xe, nhiều biệt thự đắt tiền.

Bảo Chung từng là một trong những cây hài nổi tiếng của miền Nam vào những năm 2000. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nam danh hài bất ngờ sang Mỹ sinh sống. Đến tháng 11/2019 vừa qua, Bảo Chung mới quay trở về Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Bảo Chung còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản khủng với hàng chục siêu xe, nhiều biệt thự đắt tiền.

Hé lộ cơ ngơi 'lớn nhất vùng' của danh hài Bảo Chung khi trở về Việt Nam - Ảnh 1
Nội thất bên trong căn nhà của Bảo Chung cũng được trang trí cầu kì với gỗ và lát đá cẩm thạch - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Thể thao và văn hóa, được biết, thời điểm nam danh hài sang Mỹ, anh đã bán đi một số biệt thự chỉ giữ lại 1 căn làm chỗ đi về khi quay trở về nước và 2 căn cho thuê. Sau khi về nước, anh tiếp tục xây dựng lại, sở hữu loạt cơ ngơi hoành tráng khiến khán giả "đỏ mắt" ghen tị.

Hé lộ cơ ngơi 'lớn nhất vùng' của danh hài Bảo Chung khi trở về Việt Nam - Ảnh 2
Dù sở hữu tài sản khủng nhưng Bảo Chung vẫn giữ nét giản dị, gần gũi với mọi người - Ảnh: Internet

Hiện, căn biệt thự của Bảo Chung tọa lạc tại quận 8, "lớn nhất vùng" với 4 tầng hoành tráng, điểm nhấn là cánh cổng trạm trổ kì công. Theo như một đoạn clip được Khương Dừa quay lại tại nhà nam danh hài, có thể thấy, cơ ngơi được lát đá cẩm thạch, thiết kế theo phong cách quý tộc. Phía trong được đầu tư kĩ lưỡng có nhiều đồ gỗ giá trị, xây tiểu cảnh, hòn non bộ phong thủy nuôi nhiều cá Koi.

Hé lộ cơ ngơi 'lớn nhất vùng' của danh hài Bảo Chung khi trở về Việt Nam - Ảnh 3
Căn biệt thự 4 tầng tọa lạc tại quận 8 của danh hài Bảo Chung - Ảnh: Cắt từ clip

Trong một tập vlog chia sẻ, danh hài Bảo Chung còn tiết lộ vừa "chốt đơn" căn hộ có giá thô 20 tỷ và còn tăng hơn để đầu tư kinh doanh: "Hôm nay tôi đi mua đất nền để đầu tư kinh doanh. Mảnh đất tôi mua nằm trong dự án, đang được quy hoạch nên tôi phải mua càng sớm càng tốt để được ưu đãi. Tôi muốn chọn một căn góc để xây shophouse sau này còn làm ăn kinh doanh cho dễ. Ngoài công việc đi diễn, làm nghệ thuật, tôi cũng phải đi làm ăn kinh doanh này nọ mới có thêm thu nhập. Có thu nhập rồi, tôi mới dành điều kiện để nuôi đam mê với nghề.

Mảnh đất tôi mua nằm trong khu đất dự án rộng tới 267 héc ta, có cả trung tâm thương mại, công viên, tiện ích đầy đủ, giống như một khu riêng biệt ở nước ngoài. Đất mỗi ngày mỗi lên, một số bạn bè tôi mua trước tôi nên được giá rẻ hơn, giờ đã có lãi rồi. Bây giờ tôi mua cũng là hơi muộn nhưng sau này vẫn sinh lãi. Tôi mà biết sớm thì đã đổ tiền đi mua đất.

Hé lộ cơ ngơi 'lớn nhất vùng' của danh hài Bảo Chung khi trở về Việt Nam - Ảnh 4
Nam danh hài từng sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền - Ảnh: Internet

Để có được thành công như hiện tại, danh hài Bảo Chung đã đánh đổi rất nhiều và không ngừng cố gắng. Dù cuộc sống giàu sang nhưng Bảo Chung vẫn luôn giữ được nét giản dị, gần gũi với mọi người. Điều này khiến nhiều người không khỏi mến mộ.

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Mới đây, trên kênh Youtube của đạo diễn Khương Dừa đã đăng tải một clip quay lại cảnh danh hài Bảo Chung tâm sự về cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ vừa qua đời.

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