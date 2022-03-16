NSND Hồng Vân hào hứng khoe biểu cảm nhí nhố của cháu ngoại 6 tuần tuổi

Hậu trường 16/03/2022 09:09

NSND Hồng Vân vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất của cháu ngoại khiến nhiều người thích thú.

Ngay dịp Tết Nguyên Đán 2022 vừa qua, NSND Hồng Vân hạnh phúc chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân khi được lên chức bà ngoại. Được biết, nữ nghệ sĩ và ông xã Lê Tuấn Anh cũng đã sang Mỹ để chào đón cháu.

NSND Hồng Vân hào hứng khoe biểu cảm nhí nhố của cháu ngoại 6 tuần tuổi - Ảnh 1
Cháu ngoại Hồng Vân ra đời ngay dịp Tết Nguyên Đán nên được đặt tên là Simba - Ảnh: FBNV

Từ ngày cháu ngoại ra đời, trên Facebook cá nhân của mình, NSND Hồng Vân cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cháu ngoại với tên thân thương là Simba. Mới đây nhất, nữ nghệ sĩ còn khoe khoảnh khắc ông xã đang tỉ mỉ hớt tóc cho cháu ngoại. Trong ảnh, biểu cảm của bé Simba khá thích thú, tinh nghịch và còn chu môi đáng yêu.

NSND Hồng Vân chia sẻ: "Nay ông ngoại xuống tóc cho Simba... 6 tuần tuổi đó mọi người. Nhìn em rất đàn ông nha, vừa cạo đầu vừa huýt sáo ạ, bà ngoại tan chảy với em". Sau khi bài viết đăng tải, nhiều khán giả và sao Việt như Bình Tinh, Lê Giang,... cũng để lại bình luận khen ngợi trước sự đáng yêu của Simba.

NSND Hồng Vân hào hứng khoe biểu cảm nhí nhố của cháu ngoại 6 tuần tuổi - Ảnh 2
Biểu cảm đáng yêu của Simba khiến khán giả và dàn sao Việt vô cùng thích thú - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó trong dịp đầy tháng của cháu ngoại, NSND Hồng Vân cũng chia sẻ: "Đã một tháng tròn Simba đến với đại gia đình mình. Con nhận được trọn vẹn tình yêu thương của hai bên nội ngoại và mọi người. Sự hạnh phúc hiển thị trên gương mặt của con ngay cả khi ngủ. Cảm ơn cuộc đời đã ban Simba cho gia đình ta. Chúc con mau ăn chóng lớn và luôn ngoan ngoãn nhé, yêu con".

Được xem là nghệ sĩ gạo cội trong Vbiz, NSND Hồng Vân 'điêu đứng' chỉ vì một clip ghi âm

Được xem là nghệ sĩ gạo cội trong Vbiz, NSND Hồng Vân 'điêu đứng' chỉ vì một clip ghi âm

Tên tuổi của NSND Hồng Vân ảnh hưởng không ít hề nhỏ sau loạt lùm xùm xảy ra vào tháng 5 năm ngoái.

Xem thêm
Từ khóa:   cháu ngoại Hồng Vân cháu ngoại của NSND Hồng Vân biểu cảm đáng yêu của cháu ngoại Hồng Vân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?