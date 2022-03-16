NSND Hồng Vân hào hứng khoe biểu cảm nhí nhố của cháu ngoại 6 tuần tuổi

NSND Hồng Vân vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất của cháu ngoại khiến nhiều người thích thú.

Ngay dịp Tết Nguyên Đán 2022 vừa qua, NSND Hồng Vân hạnh phúc chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân khi được lên chức bà ngoại. Được biết, nữ nghệ sĩ và ông xã Lê Tuấn Anh cũng đã sang Mỹ để chào đón cháu.

Cháu ngoại Hồng Vân ra đời ngay dịp Tết Nguyên Đán nên được đặt tên là Simba - Ảnh: FBNV

Từ ngày cháu ngoại ra đời, trên Facebook cá nhân của mình, NSND Hồng Vân cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cháu ngoại với tên thân thương là Simba. Mới đây nhất, nữ nghệ sĩ còn khoe khoảnh khắc ông xã đang tỉ mỉ hớt tóc cho cháu ngoại. Trong ảnh, biểu cảm của bé Simba khá thích thú, tinh nghịch và còn chu môi đáng yêu.

NSND Hồng Vân chia sẻ: "Nay ông ngoại xuống tóc cho Simba... 6 tuần tuổi đó mọi người. Nhìn em rất đàn ông nha, vừa cạo đầu vừa huýt sáo ạ, bà ngoại tan chảy với em". Sau khi bài viết đăng tải, nhiều khán giả và sao Việt như Bình Tinh, Lê Giang,... cũng để lại bình luận khen ngợi trước sự đáng yêu của Simba.

Biểu cảm đáng yêu của Simba khiến khán giả và dàn sao Việt vô cùng thích thú - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó trong dịp đầy tháng của cháu ngoại, NSND Hồng Vân cũng chia sẻ: "Đã một tháng tròn Simba đến với đại gia đình mình. Con nhận được trọn vẹn tình yêu thương của hai bên nội ngoại và mọi người. Sự hạnh phúc hiển thị trên gương mặt của con ngay cả khi ngủ. Cảm ơn cuộc đời đã ban Simba cho gia đình ta. Chúc con mau ăn chóng lớn và luôn ngoan ngoãn nhé, yêu con".

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