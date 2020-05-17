NS Ngọc Huyền đau xót vì không thể về Việt Nam chịu tang ba nuôi, sao Việt đồng loạt chia buồn

Hậu trường 17/05/2020 11:34

Nghệ sĩ Ngọc Huyền đau lòng báo tin ba nuôi qua đời. Tuy nhiên, hiện cô đang ở Mỹ và dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại đây nên không thể về dự lễ tang.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ngọc Huyền đăng tải loạt ảnh bên ba nuôi và báo tin ông vừa qua đời. Vì tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại Mỹ, cô đau lòng vì không thể về Việt Nam dự tang lễ.

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Cô chia sẻ ảnh kỷ niệm bên ba nuôi khi ông còn sống - Ảnh: FB
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Dù sống tại Mỹ, nhưng mỗi khi có dịp về nước cô đều đến thăm và ăn cơm với ba nuôi - Ảnh: FB

Ngọc Huyền ngậm ngùi viết: "Số phận vẫn mãi là số phận, với tình hình dịch bệnh cách ly này không một chuyến bay về Việt Nam, thì 2 người con gái ruột của Ba, và đứa con gái nuôi này của Ba cũng đã không được về chịu tang bên Ba rồi. Nhưng hai chị của con và con, trái tim đang hướng về Ba và dâng lời cầu nguyện chân thành nhất mong hương hồn Ba về cõi An Lạc và được sum họp với Má bên cõi trời!

Với cả một cuộc đời Ba hy sinh vì lý tưởng và sống trọn đời mình cho lý tưởng, cho nhân loại cho gia đình! Hãy yên nghỉ Ba nhé! Bố Mẹ con, vợ chồng con và các cháu cùng những người thân quen trong gia đình luôn nhớ về Ba! Luôn hạnh phúc khi nhớ đến Ba".

Dòng chia sẻ của Ngọc Huyền nhận được sự quan tâm của mọi người. Ở phần bình luận, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, Trương Bảo Như... và đông đảo khán giả chia buồn với Ngọc Huyền và gia đình.

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Mọi người thành kính phân ưu với Ngọc Huyền trước nỗi mất mát to lớn - Ảnh: FB

Ngọc Huyền từng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam những năm 90. Tuy nhiên sau đó cô cùng gia đình sang Mỹ. Hơn 16 năm định cư nơi xứ người, Ngọc Huyền vẫn được khán giả quê nhà yêu thương. Những năm gần đây, cô thường xuyên về Việt Nam để phục vụ người hâm mộ quê nhà.

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