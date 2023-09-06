Hành động bức xúc mới đây của Noo Phước Thịnh đã khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.
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Mới đây vào chiều ngày 6/9, Noo Phước Thịnh đã đăng tải hình ảnh người nào đó cố ý sử dụng hình ảnh, tên của nam ca sĩ để làm tài khoản giả mạo. Anh chia sẻ: "Lại là Thịnh và những chiếc tài khoản giả mạo. Rồi giờ tôi phải làm sao?".
Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ không ít lần bị kẻ gian cố tình giả mạo vì mục đích khác nhau. Vào tháng 5/2023, quản lý của nam ca sĩ từng chia sẻ về việc tương tự: "Hiện có một trang làm giả Facebook của Noo nhằm kêu gọi từ thiện, cả nhà có cách nào report hoặc báo cáo lên Facebook để gỡ bỏ trang này không? Mình xin khẳng định lại lần nữa trang chính chủ của Noo là phải có tick xanh và ê-kíp cũng như bản thân Noo chưa bao giờ đi kêu gọi từ thiện. Mọi người chú ý giùm mình".
Noo Phước Thịnh sinh năm 1988, đi hát từ cuối thập niên 2000. Sau khi hợp tác cùng ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, anh dần gây chú ý qua các bản hit dành cho giới trẻ. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ 2. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018). Anh từng được trao giải Cống hiến - Ca sĩ của năm (2017), Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của Mai Vàng nhiều năm liền.
Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh đã có vị trí vững chắc tại làng giải trí Việt. Bên cạnh công việc ca sĩ, anh còn tham gia vào vị trí "cầm cân nảy mực" cho nhiều chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, vũ đạo.
Chuyện tình cảm của Noo Phước Thịnh khá kín tiếng. Mai Phương Thuý chính là mỹ nhân được dân tình biết đến khi vướng nghi vấn hẹn hò với Noo Phước Thịnh trong quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn giữ im lặng trước tin đồn trên.