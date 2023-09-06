Mới đây vào chiều ngày 6/9, Noo Phước Thịnh đã đăng tải hình ảnh người nào đó cố ý sử dụng hình ảnh, tên của nam ca sĩ để làm tài khoản giả mạo. Anh chia sẻ: "Lại là Thịnh và những chiếc tài khoản giả mạo. Rồi giờ tôi phải làm sao?".

Noo Phước Thịnh đã đăng tải hình ảnh người nào đó cố ý sử dụng hình ảnh, tên của nam ca sĩ để làm tài khoản giả mạo.

Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ không ít lần bị kẻ gian cố tình giả mạo vì mục đích khác nhau. Vào tháng 5/2023, quản lý của nam ca sĩ từng chia sẻ về việc tương tự: "Hiện có một trang làm giả Facebook của Noo nhằm kêu gọi từ thiện, cả nhà có cách nào report hoặc báo cáo lên Facebook để gỡ bỏ trang này không? Mình xin khẳng định lại lần nữa trang chính chủ của Noo là phải có tick xanh và ê-kíp cũng như bản thân Noo chưa bao giờ đi kêu gọi từ thiện. Mọi người chú ý giùm mình".