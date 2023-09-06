Noo Phước Thịnh bức xúc về vấn nạn nhức nhối trên mạng xã hội, chuyện gì đây?

Hậu trường 06/09/2023 20:33

Hành động bức xúc mới đây của Noo Phước Thịnh đã khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.

Mới đây vào chiều ngày 6/9, Noo Phước Thịnh đã đăng tải hình ảnh người nào đó cố ý sử dụng hình ảnh, tên của nam ca sĩ để làm tài khoản giả mạo. Anh chia sẻ: "Lại là Thịnh và những chiếc tài khoản giả mạo. Rồi giờ tôi phải làm sao?".

Noo Phước Thịnh bức xúc về vấn nạn nhức nhối trên mạng xã hội, chuyện gì đây? - Ảnh 1
Noo Phước Thịnh đã đăng tải hình ảnh người nào đó cố ý sử dụng hình ảnh, tên của nam ca sĩ để làm tài khoản giả mạo.

Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ không ít lần bị kẻ gian cố tình giả mạo vì mục đích khác nhau. Vào tháng 5/2023, quản lý của nam ca sĩ từng chia sẻ về việc tương tự: "Hiện có một trang làm giả Facebook của Noo nhằm kêu gọi từ thiện, cả nhà có cách nào report hoặc báo cáo lên Facebook để gỡ bỏ trang này không? Mình xin khẳng định lại lần nữa trang chính chủ của Noo là phải có tick xanh và ê-kíp cũng như bản thân Noo chưa bao giờ đi kêu gọi từ thiện. Mọi người chú ý giùm mình".

Noo Phước Thịnh bức xúc về vấn nạn nhức nhối trên mạng xã hội, chuyện gì đây? - Ảnh 2
Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ không ít lần bị kẻ gian cố tình giả mạo vì mục đích khác nhau.

Noo Phước Thịnh sinh năm 1988, đi hát từ cuối thập niên 2000. Sau khi hợp tác cùng ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, anh dần gây chú ý qua các bản hit dành cho giới trẻ. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ 2. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018). Anh từng được trao giải Cống hiến - Ca sĩ của năm (2017), Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của Mai Vàng nhiều năm liền.

Noo Phước Thịnh bức xúc về vấn nạn nhức nhối trên mạng xã hội, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Noo Phước Thịnh sinh năm 1988, đi hát từ cuối thập niên 2000.
Noo Phước Thịnh bức xúc về vấn nạn nhức nhối trên mạng xã hội, chuyện gì đây? - Ảnh 4
Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ 2.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh đã có vị trí vững chắc tại làng giải trí Việt. Bên cạnh công việc ca sĩ, anh còn tham gia vào vị trí "cầm cân nảy mực" cho nhiều chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, vũ đạo.

Noo Phước Thịnh bức xúc về vấn nạn nhức nhối trên mạng xã hội, chuyện gì đây? - Ảnh 5
Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh đã có vị trí vững chắc tại làng giải trí Việt.

Chuyện tình cảm của Noo Phước Thịnh khá kín tiếng. Mai Phương Thuý chính là mỹ nhân được dân tình biết đến khi vướng nghi vấn hẹn hò với Noo Phước Thịnh trong quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn giữ im lặng trước tin đồn trên.

Noo Phước Thịnh bức xúc về vấn nạn nhức nhối trên mạng xã hội, chuyện gì đây? - Ảnh 6
Mai Phương Thuý chính là mỹ nhân được dân tình biết đến khi vướng nghi vấn hẹn hò với Noo Phước Thịnh trong quá khứ.
Noo Phước Thịnh bức xúc về vấn nạn nhức nhối trên mạng xã hội, chuyện gì đây? - Ảnh 7

Tuy nhiên, anh vẫn giữ im lặng trước tin đồn trên

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH

Mới đây, mạng xã hội được phen xôn xao khi Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương khi công khai thả thính nhau trên MXH.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Noo Phước Thịnh giả mạo Noo Phước Thịnh

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 50 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 50 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm